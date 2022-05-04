Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 44
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Resimleri doğru şekilde nasıl ekleyeceğinizi görün. Bu enstrümanda gerçek hacimler hakkında bilgi olup olmadığını kontrol edin. bence hayır. Bütün mesele bu.
Muhtemelen bir meydan okumadır
Piyasa saatinde olmayan bir sembolün marj değerini almak istiyorsunuz -> dolayısıyla onun için herhangi bir özellik alamazsınız. Kendiniz kontrol edin.
Kesinlikle piyasa incelemesinde var, doğrulandı. Ama bu enstrümanın piyasası kapalı, en azından sunucunuzda (en azından manuel olarak talep etmeye çalıştığınızda, terminal bunu bildirir)...
Anladığım kadarıyla Alpari sunucusunda scripti deneyebilirsiniz, #AA üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor gibi görünüyor..
Geliştiricilere soru - Şimdi Swap'larımız var mı (yoksa onları ücretlendirmemek Alpari'nin inisiyatifi mi)?
Bir komut dosyası ile bir ekran yapmak ve ardından resim olarak adlandırmak istedim.
Ama balalayka ekranları .gif olarak kaydediliyor ve çizim dosyalarının .bmp olması gerekiyor, yani soru şu ki neden gif çağırma fırsatı vermiyorsunuz?
Bir komut dosyası ile bir ekran yapmak ve ardından resim olarak adlandırmak istedim.
Ama balalayka ekranları .gif olarak kaydediliyor ve çizim dosyalarının .bmp olması gerekiyor, yani soru şu ki neden gif çağırma fırsatı vermiyorsunuz?
BMP olarak ekran görüntüleri de, en azından çerezler olarak kaydedilir (bu numarayı MQL'de de yapmayı deneyebilirsiniz).
Soru şudur: Geliştiriciler, grafik yüklerken neden BMP (genellikle renklerle ilgili sorunları olan) ile çalışmaya karar verdiler ve PNG ile çalışmadı?
test cihazında tam olarak hesaplanır, kontrol edilir
Şu anda hangi erişim sunucusuna bağlısınız?
Yine sorunlar.
Hiçbir verinin alınmadığını fark ettim, işte günlük
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 AUDUSD sembolü için veri yok
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 EURAUD sembolü için veri yok
OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 EURCHF sembolü için veri yok
sol 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 EURCHF sembolü için veri yok
CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 EURJPY sembolü için veri yok
HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 EURJPY sembolü için veri yok
JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 GBPJPY sembolü için veri yok
PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 GBPCHF sembolü için veri yok
Hemen erişim noktalarına bakmaya gitti. bağlıydı
Nokta 1 - griydi, yani. durduruldu ve terminal tarafından hiçbir veri alınmadı.
Şuna geçildi:
nokta 2 - manuel olarak, teklifler hemen yüklendi.
Erişim noktaları terminal tarafından her 30 dakikada bir sorgulanırsa, 30 dakika bekleme ve giderken fiyat teklifi almama şansı olduğu ortaya çıkıyor ...
Lütfen böyle bir durumu göz ardı edin, terminal böyle bir duruma her 30 dakikada bir defadan fazla yanıt vermelidir ... veya bize ağı yeniden tarama işlevini vermelidir, o zaman en azından bir şekilde programlı olarak yapabiliriz, daha fazlası için veri yok 30 saniyeden fazla, “ağı yeniden tara” yı başlatıyorum ...
Mesele şu ki, şu anda MACD Örneği'ni Alpari'den bir demo üzerinde test ediyorum. 16 döviz çifti için 08/07/2010 tarihinden beri testler devam etmektedir. Halihazırda 20 anlaşma kapatıldı ve takaslar hiçbir çift için sayılmaz. Böylece, neyle bağlantılı olduğu hakkında soru ortaya çıktı ...
MQ'dan terminalin 64-bit versiyonunda build 292'yi çalıştırdım, takaslar ücretlendirildi
MQ'dan terminalin 64-bit versiyonunda build 292'yi çalıştırdım, takaslar ücretlendirildi
Bu yüzden test ederken benim için de önemli, ancak demoda değil, şaka bu (ve nedenini anlayamıyorum. Test cihazının sembol ayarlarından takas yapması gerekiyor gibi görünüyor).
Yani mantıklı olarak, eğer her şeyi doğru anlarsam, Alpari sunucusu takasları dikkate almıyor mu?