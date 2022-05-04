Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 44

Rosh :
Resimleri doğru şekilde nasıl ekleyeceğinizi görün. Bu enstrümanda gerçek hacimler hakkında bilgi olup olmadığını kontrol edin. bence hayır. Bütün mesele bu.
teşekkürler, her şey açık.
Rosh :

Muhtemelen bir meydan okumadır

Piyasa saatinde olmayan bir sembolün marj değerini almak istiyorsunuz -> dolayısıyla onun için herhangi bir özellik alamazsınız. Kendiniz kontrol edin.

Kesinlikle piyasa incelemesinde var, doğrulandı. Ama bu enstrümanın piyasası kapalı, en azından sunucunuzda (en azından manuel olarak talep etmeye çalıştığınızda, terminal bunu bildirir)...

Anladığım kadarıyla Alpari sunucusunda scripti deneyebilirsiniz, #AA üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor gibi görünüyor..

Geliştiricilere soru - Şimdi Swap'larımız var mı (yoksa onları ücretlendirmemek Alpari'nin inisiyatifi mi)?
 
Interesting :
test cihazında tam olarak hesaplanır, kontrol edilir
 

Bir komut dosyası ile bir ekran yapmak ve ardından resim olarak adlandırmak istedim.

Ama balalayka ekranları .gif olarak kaydediliyor ve çizim dosyalarının .bmp olması gerekiyor, yani soru şu ki neden gif çağırma fırsatı vermiyorsunuz?

Urain :

BMP olarak ekran görüntüleri de, en azından çerezler olarak kaydedilir (bu numarayı MQL'de de yapmayı deneyebilirsiniz).

Soru şudur: Geliştiriciler, grafik yüklerken neden BMP (genellikle renklerle ilgili sorunları olan) ile çalışmaya karar verdiler ve PNG ile çalışmadı?

sergey1294 :
Mesele şu ki, şu anda MACD Örneği'ni Alpari'den bir demo üzerinde test ediyorum. 16 döviz çifti için 08/07/2010 tarihinden beri testler devam etmektedir. Zaten 20 anlaşma kapatıldı ve takaslar hiçbir çift için sayılmaz. Böylece soru, bağlı olduğu şeyle ortaya çıktı ...
 
alexvd :
Şu anda hangi erişim sunucusuna bağlısınız?

Yine sorunlar.

Hiçbir verinin alınmadığını fark ettim, işte günlük

CQ      0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:54          AUDUSD sembolü için veri yok

FI        0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:55          EURAUD sembolü için veri yok

OQ      0          SP3ALL (EURGBP,M1)        09:49:56          EURCHF sembolü için veri yok

sol       0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:56          EURCHF sembolü için veri yok

CQ      0          SP3ALL (EURGBP,M1)        09:49:58          EURJPY sembolü için veri yok

HH      0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:49:58          EURJPY sembolü için veri yok

JQ       0          SP3ALL (EURUSD,M1)        09:50:06          GBPJPY sembolü için veri yok

PH       0          SP3ALL (EURGBP,M1)        09:50:07          GBPCHF sembolü için veri yok

Hemen erişim noktalarına bakmaya gitti. bağlıydı

Nokta 1 - griydi, yani. durduruldu ve terminal tarafından hiçbir veri alınmadı.

Şuna geçildi:

nokta 2 - manuel olarak, teklifler hemen yüklendi.

Erişim noktaları terminal tarafından her 30 dakikada bir sorgulanırsa, 30 dakika bekleme ve giderken fiyat teklifi almama şansı olduğu ortaya çıkıyor ...

Lütfen böyle bir durumu göz ardı edin, terminal böyle bir duruma her 30 dakikada bir defadan fazla yanıt vermelidir ... veya bize ağı yeniden tarama işlevini vermelidir, o zaman en azından bir şekilde programlı olarak yapabiliriz, daha fazlası için veri yok 30 saniyeden fazla, “ağı yeniden tara” yı başlatıyorum ...

 
Interesting :
MQ'dan terminalin 64-bit versiyonunda build 292'yi çalıştırdım, takaslar ücretlendirildi


sergey1294 :

Bu yüzden test ederken benim için de önemli, ancak demoda değil, şaka bu (ve nedenini anlayamıyorum. Test cihazının sembol ayarlarından takas yapması gerekiyor gibi görünüyor).

Yani mantıklı olarak, eğer her şeyi doğru anlarsam, Alpari sunucusu takasları dikkate almıyor mu?

