DV2010 :
Dinle, evet, gerçek bir sihirbaz gibisin! :)

Teşekkür ederim! :)

Hayır, yeni öğreniyorum. :[

Sihir hiçbir şey olmadığında gerçekleşir - açılır menülere bakmaya başlarsınız - orada kısayollar yazılıdır. (oradan bu harika numarayı öğrendim).

 
Yapı 468'de tanıtılan "Ticaret devre dışı bırakıldı" sorunu 470'te kalıyor:
Programın başlangıcında, 2010 şampiyonasının hesabı (ticaretin gerçekten yasak olduğu) belirlendi. [Ticaret devre dışı] nedeniyle test cihazındaki tüm işlemler reddedilir. Hesabı değiştiriyoruz, testi çalıştırıyoruz (sadece hesabı değiştirmek yeterli değil, ayrıca testin sonuna kadar geçmesini beklememiz gerekiyor gibi görünüyor). Orijinal hesaba dönüyoruz. Testi yapıyoruz - her şey çalışıyor!
Bunlar tefli danslar ...
Mr.FreeMan :

lütfen bana neden ilk kez günlükte, dosyadan her şeyin doğru şekilde görüntülendiğini ve ardından dizinin sıfırlandığını veya başka bir şey olduğunu söyle? neden ikinci kez sadece sıfırlar? Bilgileri gelecekte kullanmak üzere nasıl kaydedebilirim?

Servis masasına maksimum ayrıntıyla yazın ve dosya ekleyin
Mr.FreeMan :
Belki FILE_WRITE ekleyebilirsiniz?
Silent :
Belki FILE_WRITE ekleyebilirsiniz?

Hayır
 
Mr.FreeMan :
Hayır

bana tavsiye edildiği gibi yapmaya çalışın :

//===

amcaVic :

  1. Dosyayı OnInit'te açın.
  2. Dosyayı OnTick'te okuyun.
  3. Dosyayı OnDeinit'te kapatın .

Ve sonra her tikte: "Çantamı açtım - çantamı çıkardım. Çantamı açtım - çantamı çıkardım. Çantamı açtım..."

//===

Ve bir dosyayla çalışmak -, yani. Bir dosyanın okunması OnInit'te veya ona bağlı işlevlerde yapılmalıdır....!

 
Her şey çalışıyor, ben aptalım!
 

Hey! Ekli göstergeyi buradan indirdim https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 . Derlemeye başladı - bir hata veriyor

arka arkaya böyle görünüyor

bu sorunu https://www.mql5.com/en/forum/798/page12 başlığında anlatmışlar şimdiye kadar sessizler ama bu konu canlı görünüyor.

Belki birisi yardım edebilir veya önerebilir veya belki biri benim kullandığım başka bir göstergeyi yeniden yazabilir. Ancak en önemli şey, TF H8 ve H6'da görüntülenebilmesidir, aksi takdirde bir terminalde (PowerTader) bu tür TF'ler vardır, ancak hindi çalışmak istemez. Teşekkür ederim.

Dosyalar:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
 

burada nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Geliştiricinin yanıtını beklemeniz gerekir.

double mx=mx=mn+(2*oktav)

bu çizgi iki şekilde görünebilir.

çift mx=mx+mn+(2*oktav)

veya

double mx=mn+(2*oktav)

 
sergeev :

burada nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Geliştiricinin yanıtını beklemeniz gerekir.

double mx=mx=mn+(2*oktav)

bu çizgi iki şekilde görünebilir.

çift mx=mx+mn+(2*oktav)

veya

double mx=mn+(2*oktav)

İlk seçenek çıktı.
