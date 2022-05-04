Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 429
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dinle, evet, gerçek bir sihirbaz gibisin! :)
Teşekkür ederim! :)
Hayır, yeni öğreniyorum. :[
Sihir hiçbir şey olmadığında gerçekleşir - açılır menülere bakmaya başlarsınız - orada kısayollar yazılıdır. (oradan bu harika numarayı öğrendim).
Programın başlangıcında, 2010 şampiyonasının hesabı (ticaretin gerçekten yasak olduğu) belirlendi. [Ticaret devre dışı] nedeniyle test cihazındaki tüm işlemler reddedilir. Hesabı değiştiriyoruz, testi çalıştırıyoruz (sadece hesabı değiştirmek yeterli değil, ayrıca testin sonuna kadar geçmesini beklememiz gerekiyor gibi görünüyor). Orijinal hesaba dönüyoruz. Testi yapıyoruz - her şey çalışıyor!
Bunlar tefli danslar ...
lütfen bana neden ilk kez günlükte, dosyadan her şeyin doğru şekilde görüntülendiğini ve ardından dizinin sıfırlandığını veya başka bir şey olduğunu söyle? neden ikinci kez sadece sıfırlar? Bilgileri gelecekte kullanmak üzere nasıl kaydedebilirim?
Belki FILE_WRITE ekleyebilirsiniz?
Hayır
bana tavsiye edildiği gibi yapmaya çalışın :
//===
amcaVic :
Ve sonra her tikte: "Çantamı açtım - çantamı çıkardım. Çantamı açtım - çantamı çıkardım. Çantamı açtım..."
//===
Ve bir dosyayla çalışmak -, yani. Bir dosyanın okunması OnInit'te veya ona bağlı işlevlerde yapılmalıdır....!
Hey! Ekli göstergeyi buradan indirdim https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 . Derlemeye başladı - bir hata veriyor
arka arkaya böyle görünüyor
bu sorunu https://www.mql5.com/en/forum/798/page12 başlığında anlatmışlar şimdiye kadar sessizler ama bu konu canlı görünüyor.
Belki birisi yardım edebilir veya önerebilir veya belki biri benim kullandığım başka bir göstergeyi yeniden yazabilir. Ancak en önemli şey, TF H8 ve H6'da görüntülenebilmesidir, aksi takdirde bir terminalde (PowerTader) bu tür TF'ler vardır, ancak hindi çalışmak istemez. Teşekkür ederim.
burada nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Geliştiricinin yanıtını beklemeniz gerekir.
double mx=mx=mn+(2*oktav)
bu çizgi iki şekilde görünebilir.
çift mx=mx+mn+(2*oktav)
veya
double mx=mn+(2*oktav)
burada nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Geliştiricinin yanıtını beklemeniz gerekir.
double mx=mx=mn+(2*oktav)
bu çizgi iki şekilde görünebilir.
çift mx=mx+mn+(2*oktav)
veya
double mx=mn+(2*oktav)