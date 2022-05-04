Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 424
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu bir dosya açma girişimidir (bir dosyanın varlığının kontrolü if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...");
) 2,5 mb. 2010.06.01'den itibaren
2011.01.05 950 kb boyutundan itibaren açılmaya çalışılıyor. ayrıca başarı getirmedi (aynı yazıyor)
Poltergeist'in ne olduğunu bilmiyorum?
danışmanın optimizasyonu çalışmak istemiyor, her şey diğer danışmanlarla çalışıyor, bununla çalışmak istemiyor. Neyle bağlantılı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok :( belki çok ağır olduğu için? (409 KB) çok fazla parametre var mı? (478 parça 8)) başka ne olabilir ??? =( her şey normal olmadan önce, danışman biraz ekledi, kod hala hacim olarak arttı ve çalışmıyor, ancak kod olağandışı bir şey değil ..... tüm bunlar garip :( bu klasörlerden önce Agent-127.0.0.1- 3001 ve Agent-127.0.0.1-3000 kaldırıldı, ancak teorik olarak sebep bu olamaz !!! ve sonuçta diğer danışmanlar çalışıyor !!!
danışmanın optimizasyonu çalışmak istemiyor, her şey diğer danışmanlarla çalışıyor, bununla çalışmak istemiyor. Neyle bağlantılı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok :( belki çok ağır olduğu için? (409 KB) çok fazla parametre var mı? (478 parça 8)) başka ne olabilir ??? =( her şey normal olmadan önce, danışman biraz ekledi, kod hala hacim olarak arttı ve çalışmıyor, ancak kod olağandışı bir şey değil ..... tüm bunlar garip :( bu klasörlerden önce Agent-127.0.0.1- 3001 ve Agent-127.0.0.1-3000 kaldırıldı, ancak teorik olarak sebep bu olamaz !!! ve sonuçta diğer danışmanlar çalışıyor !!!
Ağırlığını bilmiyorum ama gerçekten çok fazla parametre var (muhtemelen optimizasyon 64'ten fazla geçiyor) ...
Boyut konusunda da ilginç, bu konuda dile getirilen kısıtlamaları hatırlamıyorum (izin verilen maksimum dosya boyutunu ve içindeki her türlü işlevin, değişkenin ve sınıfın sayısını bilmek istiyorum).
Ağırlığını bilmiyorum ama gerçekten çok fazla parametre var (muhtemelen optimizasyon 64'ten fazla geçiyor) ...
Boyut konusunda da ilginç, bu konuda dile getirilen kısıtlamaları hatırlamıyorum (izin verilen maksimum dosya boyutunu ve içindeki her türlü işlevin, değişkenin ve sınıfın sayısını bilmek istiyorum).
Strateji test cihazı, type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL parametresiyle siparişlerin işlenmesini desteklemez.
Hata:
2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 1.43353'te 0.01 EURUSD anında satın alma başarısız oldu [Desteklenmeyen doldurma modu]
Şimdiye kadar ORDER_FILLING_AON'a geçtim.
Ancak hedef yürütmede, siparişin kısmi yürütülmesi için desteği ayarladım.
Geliştiricilere soru: Bu kısıtlama kasıtlı mı?
Evet ise, nedeni nedir? Değilse, test cihazında yalnızca desteğin değil, kısmi yürütmenin öykünmesini ne kadar sürede bekleyebiliriz?
Optimizasyon için parametrelerin sadece küçük bir kısmını belirledim (Sistemi tam olarak başlatmanın ne zaman mümkün olacağını sabırsızlıkla bekliyorum :) ) ve EA'da kaç tane olduğunu açıkladım. optimizasyon başlar, ancak çalışmak istemez, aracıları yükler .... ve hiçbir şekilde yükleyemez.
Onlar. 478 parametreli optimizasyon (ancak tümü optimize edilmemiş) bir kez gerçekleşti mi?
Onlar. 478 parametreli optimizasyon (hepsi optimize edilmemiş) bir kez gerçekleşti mi?
hayır, parametreler daha az olmadan önce de arttı :)
bir deney yaptı, girdiden düzgün bir şekilde parametreleri kaldırdı, hala çalışmıyor, genel olarak aptalca bir fikir .... parametreler nerede olabilir?)) muhtemelen başka bir şey var ....
hayır, parametreler daha az olmadan önce de arttı :)
bir deney yaptı, girdiden düzgün bir şekilde parametreleri kaldırdı, hala çalışmıyor, genel olarak aptalca bir fikir .... parametreler nerede olabilir?)) muhtemelen başka bir şey var ....
Bala'nın bir zamanlar benzer bir sorunu vardı, belirli sayıda parametreyle, uzman grafikten uçup gitti (tam sayıyı hatırlamıyorum, ancak 100'ün üzerinde).
Hafızam bana hizmet ediyorsa, geliştiriciler genellikle 64'ten fazlasını veya bu rakamın etrafında bir şey önerdiler.
Belki servis masasına bir başvuru yapabilirim, yoksa her şeyi kodda doğru yapıyorum
ve test ederken danışman dosyayı açmak istemiyor ???
hayır, parametreler daha az olmadan önce de arttı :)
bir deney yaptı, girdiden düzgün bir şekilde parametreleri kaldırdı, hala çalışmıyor, genel olarak aptalca bir fikir .... parametreler nerede olabilir?)) muhtemelen başka bir şey var ....
Parametre sayısı açısından sorun yok gibi görünüyor, 600 parametre ile test ettim.
Optimize edilmiş parametre sayısında bir sınır vardır - 63-64 (test cihazı parametrelerin daha fazla işaretlenmesine izin vermez).
Toplam geçiş sayısı ile de daha dikkatli olmanız gerekir (eğer geçiş sayacı maksimum süreyi aşarsa long , anladığım kadarıyla akraba olmayacak).