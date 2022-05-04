Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 431
mümkünse, MT4'te böylesi daha iyi
Gelecek hafta MT4'teki projelerim üzerinde çalışmayı planlıyorum ve MQL4'ten MQL5'e geçiş için kütüphane güncellenmeli (sadece göstergelerle çalışma alanında).
Çarşambaya kadar sorununuzla ilgilenmeye çalışacağım. Bir şey olursa, Çarşamba veya Perşembe günü kişisel olarak yazarım.
Lütfen hangi durumlarda TRADE_RETCODE_ONLY_REAL hatasını yakalayabileceğinizi açıklayın?
Ve buna cevap vermenin en iyi yolu nedir?
Emir yürütme türüyle ilgili başka bir nüans (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
Olası seçenekler:
1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (Sembolle ticaret kapalı ).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (Yalnızca satın alma işlemlerine izin verilir).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (Yalnızca satışlara izin verilir).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (Yalnızca pozisyon kapatma işlemlerine izin verilir).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (Ticaret işlemlerinde kısıtlama yoktur).
Zaten 2. ve 3. paragrafların 4. paragrafı içermesi gerektiğini düşünmüyor musunuz?
Bu, ya "herkes için açıktır" kategorisindendir (belgelere açıkça yazmak güzel olurdu) ya da saçma olduğu ortaya çıkıyor: bir pozisyon açabilirsiniz, ancak kapatamazsınız.
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
10032
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
İşleme yalnızca gerçek hesaplar için izin verilir
Aslında bu, bu tür bir hesap için belirtilen sembolün ticaretinin yasaklanmasıdır. Örneğin, bir demo hesabında doğrudan yürütme ile bir değişim enstrümanı ticareti yapma girişimi.
Bir komisyoncu her zaman bir dizi alım satım aracında demo alım satım sağlamayabilir.
Emir yürütme türüyle ilgili başka bir nüans (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
Bu, ya "herkes için açıktır" kategorisindendir (belgelere açıkça yazmak güzel olurdu) ya da saçma olduğu ortaya çıkıyor: bir pozisyon açabilirsiniz, ancak kapatamazsınız.
Evet, SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY pozisyonlarının tam kapanması SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY ve SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY ile çalışır.
Belgelerde alım satım pozisyonlarının tasfiyesinin tanımını genişletmeye çalışacağız.
MQL5 Bulut Ağı aracılığıyla tekli test ve optimizasyon sırasında sonuçlarda farklılıklar var
Optimizasyon sonuçları:
Tek test sonucu:
Görünüşe göre, son 24 saat için teklif geçmişindeki bir sorun nedeniyle optimizasyon sırasında bir ticaret kaybedildi.
26.06.11 tarihinde optimizasyon ve testler yapılmıştır.
470 inşa
Görünüşe göre, son 24 saat için teklif geçmişindeki bir sorun nedeniyle optimizasyon sırasında bir ticaret kaybedildi.
Evet, mevcut en son tarihe kadar test etmenize gerek yoktur.
Önceki iş gününün 00:00'ı veya hatta son iş haftasının sonu gibi makul bir sabit bitiş tarihi seçin. Sürekli olarak son günü kullanırsanız, özellikle test süreci uzak veya bulut aracıları kullanılarak uzun sürüyorsa, grafiğin sonu periyodik olarak kayar.
sadece 290 ve... daha fazla)
Kapsamlı arama 290 yapar.
Geçiş olmadığını anlıyorum (gerçek koşu), ancak düzeltildi (eşleşmeler varsa)?