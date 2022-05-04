Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 423
Boyutunda bir dosya açmamasına ve 2010 ve 2009 2008 için açmak istememesine gelince,
Hindinin oluşturduğu dosyayı bu kodla açmaya çalışıyorum ama açılamıyor diyor
2011 yılından itibaren herhangi bir zaman diliminde, 01, 01, geri kalanını açar,
Ne halt?
1. Yerine:
yazmak:
2. Soru. Bir dosya yöneticisi (FAR gibi) dosyanızı <F3> ile mi açıyor?
Ve burada hangi numara kullanılacak.
söylemeyeceğim. Yeni başlayanlar için, bilimsel dürtme yöntemini deneyin (belki Pazartesi'den önce hangi desen çıkacaktır). Yumurtadan çıkmayacak, Pazartesi günü özel göstergelerdeki uzmanlar işe gelecek. Soracaklar.
Ve her ne kadar ... Bunu deneyin:
Evet, teşekkür ederim, ihtiyacın olan bu.
Not Nasıl programlayacağımı çoktan unuttum - MT5'e birkaç aydır dokunmadım ...
Sevgili geliştiriciler , lütfen bize video kartının gücünü, modelini ve sürücülerini 2 kelimeyle anlatın,
işletim sisteminin yanı sıra , şablona çok sayıda hindi yüklendiğinde MT4 ve MT5'in çalışmasını etkiler ...
vektör grafiklerinin 2B donanım hızlandırması nasıl gidiyor, vb. ve ağır yük altında hangi kartların önerildiği,
ve frenler zayıf veya yerleşik bir video kartı ile bağlanabilir mi ...?
Soruyorum çünkü aşağıdakileri buldum -
annede yerleşik gForce 7050'nin bulunduğu bir bilgisayarda pencereler 2 kat daha yavaş açılıyor... şablon seğiriyor...
Intel2060k - HD2000 işlemciye daha güçlü bir videonun yerleştirildiği bir bilgisayar - her şey sorunsuz, çiftleri olan birçok pencere 2-3 kat daha hızlı açılıyor ...
çok sayıda pencere ve birçok gösterge varsa, video kartı hangi donanım parametrelerini desteklemelidir,
ne kadar video belleğinin tüketildiğini nasıl kontrol edebilirim... ? (belki yeterli değil...?)
GIF dosyalarında aynı anda çok sayıda karmaşık şablonun PRINTSCREEN'i olduğunda karttaki yük nedir ...?
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Sevgili geliştiriciler , lütfen bize video kartının gücünü, modelini ve sürücülerini 2 kelimeyle anlatın,
işletim sisteminin yanı sıra , şablona çok sayıda hindi yüklendiğinde MT4 ve MT5'in çalışmasını etkiler ...
Hızlandırması tamamen bildirimsel olan çok eski yerleşik kartlar yerine iyi (güçlü değil, ancak iyi) bir ekran kartına sahip olmanız önerilir. Bu özellikle eski dizüstü bilgisayarlar için geçerlidir.
Grafikler genellikle çok sayıda grafik nesneye sahip olduğundan ve aktif olarak yeniden çizildiğinden, iyi bir 2D hızlandırıcı gereklidir.
Domates ve çürük yumurta yağmuruna tutulma tehdidi altında, yine de soracağım.
Durdurma seviyelerini doğru ayarlıyor muyum?
Tamamen kafam karışmış bir şey. :(
Wu satın - Bid'den her şey - ve SL ve TP
Köylerde Ask'tan her şey
Şimdi aynı değerleri aldığı ortaya çıktı, dosyanın neden kaydedildiğini merak ediyorum
2011.01.01'den veriler (saniye cinsinden süre ve açılış fiyatları) yaklaşık 6 mb okur. ama aynı veriler
ancak 2010,06,01'den itibaren ancak fiyatın maks. saatlik fiyat ve 2,5 mb kaplar. -AÇILMAZ
senin yönteminle
1.79 ile aynı değerler ortaya çıkıyor ,,, (bu sn.)
Bir türkiyeden bir dosyaya kayıt yapıyorum bir iz yapıyorum. yol
Gerektiğinde kaydeder - bar açılışındaki tüm değerler: ilk saniye. sonra korelasyon değerleri (veya fiyatlar)
ancak dosya danışmandan okunmuyor - "açılamaz"
Neden bilmiyorum?
Dosyanın varlığını kontrol etmek - var olduğunu gösterdi!