Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 422
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi günler, forum kullanıcıları.
Lütfen anlamak için yardım edin. Bazı nedenlerden dolayı, gösterge grafikte görüntülenmiyor - hatanın nerede olduğu belli değil.
Genel olarak, grafikte şu şekilde görüntülenmelidir:
Ancak bu göstergenin penceremde sadece boşluk var. MT 4.
İşte gösterge kodu. Kodda bir hata mı var yoksa başka bir şey mi?
Tabii ki Soori, ama MT4 web sitesine gitmeyi tercih ediyorsun
http://forum.mql4.com/en/
bu MT5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\
Kim ne max söylemez. geçerli bin dosya boyutu
hangi okuma için bir danışman açabilir ve daha sonra 3 milyon onda 25 metre. değerler
açmak istemiyor ama 500.000 değerle mi açılıyor?
Tabii ki Soori, ama MT4 web sitesine gitmeyi tercih ediyorsun
https://www.mql5.com/en/forum
bu MT5
Kim ne max söylemez. geçerli bin dosya boyutu
hangi okuma için bir danışman açabilir ve daha sonra 3 milyon onda 25 metre. değerler
açmak istemiyor ama 500.000 değerle mi açılıyor?
Kim ne max söylemez. geçerli bin dosya boyutu
hangi okuma için bir danışman açabilir ve daha sonra 3 milyon onda 25 metre. değerler
açmak istemiyor ama 500.000 değerle açılıyor?
Hemen hemen aynı değerleri döndürür (fark sadece bir çubuktur), nasıldır?
Teoride, bir fonksiyon mevcut grafikte kaç tane çubuk görüntüleneceğini (örneğin, 5000) ve diğeri sadece ekrana sığan sayıyı (benim durumumda 380'den biraz fazla) döndürmelidir.
466 oluşturun, Windows 7 x64 işletim sistemi
Astar
Hemen hemen aynı değerleri döndürür (fark sadece bir çubuktur), nasıldır?
Teoride, bir fonksiyon mevcut grafikte kaç tane çubuk görüntüleneceğini (örneğin, 5000) ve diğeri sadece ekrana sığan sayıyı (benim durumumda, 380'den biraz fazla) döndürmelidir.
466 oluşturun, Windows 7 x64 işletim sistemi
her zaman ilk (sol) görünen çubuğun sayısından 1 fazla:
Sonuçta, son çubukta (sağda) 0 sayısı vardır.
Tabii ki grafik "kaydırılmamış" değilse. Grafik "kaydırılırsa", <görünür ilk çubuğun sayısı>=<görünür çubukların sayısı>+<çubuklardaki grafik ofseti>-1.
Ve ne yazıyorsun:
...geçerli grafikte görüntülenecek çubuk sayısı (örneğin, 5000)...
bu biraz farklı:
Boyutunda bir dosya açmamasına ve 2010 ve 2009 2008 için açmak istememesine gelince,
Hindinin oluşturduğu dosyayı bu kodla açmaya çalışıyorum ama açılamıyor diyor
2011'den itibaren herhangi bir zaman diliminde, 01, 01'in geri kalanının açılması, no,
Ne halt?
bu biraz farklı:
Korkarım sığmayacak.
Çünkü örneğin ayarlarda 50.000 bar ayarlanmış ve gerçekte 11.375 bar yüklenmiş ve amaç bunu kaldırmak.
yöntem
Ve burada hangi numara kullanılacak.
Tehdit onInit'te var
Ve tarihte hiç temizlenmeyen çöpler...