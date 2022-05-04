Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 425

Interesting :

Parametre sayısı açısından sorun yok gibi görünüyor, 600 parametre ile test ettim.

Optimize edilmiş parametre sayısında bir sınır vardır - 63-64 (test cihazı parametrelerin daha fazla işaretlenmesine izin vermez).

Toplam geçiş sayısı ile de daha dikkatli olmanız gerekir (eğer geçiş sayacı maksimum süreyi aşarsa long , anladığım kadarıyla akraba olmayacak).


evet bunu çok iyi anlıyorum :)
 
Mr.FreeMan :
evet çok iyi anladım :)
Servis masasına yazın ve lütfen EX5 dosyasını ekleyin - bu, sorunun nedenlerini hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olacaktır.
 

Özel bir gösterge oluşturma - parametreler - dize

Başlangıç değerine tırnak işareti koymak mümkün değildir.

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
Silent :

Özel bir gösterge oluşturma - parametreler - dize

Başlangıç değerine tırnak işareti koymak mümkün değildir.

Özel karakterler ( '\"' veya CharToString ile elde edilmiş ) kullanın. Tek tırnak da kullanabilirsiniz.

Bir çift alıntının metinsel gösterimi bu şekilde elde edilebilir.

 string quote = CharToString ( 34 );

not

Anladığım kadarıyla, sizin durumunuzda, ile seçenek '\"' .

 
Interesting :
Bu 'örnek' gibi özel karakterler veya tırnak işaretleri kullanın.
Sonuç olarak string Input1="" (boş değer) almak istiyorum, string Input1="''" değil
Silent :
Sonuç olarak string Input1="" (boş değer) almak istiyorum, string Input1="''" değil

Seni doğru anlarsam, aşağıdaki kombinasyona ihtiyacın var:

 string Input1 = "\"\"" ;
Silent :
Sonuç olarak string Input1="" (boş değer) almak istiyorum, string Input1="''" değil
Gönderim güncellendi.
 
Interesting :
voix_kas :
Usta tüm bu kombinasyonları "olduğu gibi" alıntılarına koyar.
Geliştirici.

Case değişkenleri kabul etmiyor, tasarım gereği mi?

Yine de sıradan değişkenlerle karşılaştırma yapabilmek ve "'XXXXXXX' - sabit ifade gerekli..." hatasını almamak istiyorum.

 

Göstergenin giriş parametrelerinde sağa bir yorum eklerseniz

 //--- input parameters
input bool      BidLineEnable= true ; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool      AskLineEnable= true ;
input string    path_prefix= "" ; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

alırız

