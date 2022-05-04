Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 425
Parametre sayısı açısından sorun yok gibi görünüyor, 600 parametre ile test ettim.
Optimize edilmiş parametre sayısında bir sınır vardır - 63-64 (test cihazı parametrelerin daha fazla işaretlenmesine izin vermez).
Toplam geçiş sayısı ile de daha dikkatli olmanız gerekir (eğer geçiş sayacı maksimum süreyi aşarsa long , anladığım kadarıyla akraba olmayacak).
evet çok iyi anladım :)
Özel bir gösterge oluşturma - parametreler - dize
Başlangıç değerine tırnak işareti koymak mümkün değildir.
Özel karakterler ( '\"' veya CharToString ile elde edilmiş ) kullanın. Tek tırnak da kullanabilirsiniz.
Bir çift alıntının metinsel gösterimi bu şekilde elde edilebilir.
not
Anladığım kadarıyla, sizin durumunuzda, ile seçenek '\"' .
Bu 'örnek' gibi özel karakterler veya tırnak işaretleri kullanın.
Sonuç olarak string Input1="" (boş değer) almak istiyorum, string Input1="''" değil
Seni doğru anlarsam, aşağıdaki kombinasyona ihtiyacın var:
Sonuç olarak string Input1="" (boş değer) almak istiyorum, string Input1="''" değil
Geliştirici.
Case değişkenleri kabul etmiyor, tasarım gereği mi?
Yine de sıradan değişkenlerle karşılaştırma yapabilmek ve "'XXXXXXX' - sabit ifade gerekli..." hatasını almamak istiyorum.
Göstergenin giriş parametrelerinde sağa bir yorum eklerseniz
alırız