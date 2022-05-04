Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 430

uncleVic :
İlk seçenek çıktı.

kesinlikle.

savaş sonra bu satırda double mx=mn+(2*octav) ile değiştirin

 
Teşekkür ederim, yaptım, hata yok. Sadece daha ileri gidemedim, bir sürü özel gösterge oluşturmadım, terminaldeler, grafikte gösteriliyorlar, ancak görüntülenmiyorlar. Nasıl oluşturulurum? Bu konuda da tavsiye verebilir misiniz?
Lütfen TF H8'e geçin, bir şeyler göstermek ilginç olacak mı?
Teşekkür ederim. Ve onu nasıl oluşturdunuz ve derlemeden sonra kaydettiniz? Hangi işlevler ve TF soruldu?
çözersen yaz lütfen
Orijinal hindi ile tam olarak aynı seçeneğe mi ihtiyacınız var (çizim seviyelerinden bahsediyorum)?
 
mümkünse, MT4'te böylesi daha iyi
Dosyalar:
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
