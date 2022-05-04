Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 430
İlk seçenek çıktı.
kesinlikle.
savaş sonra bu satırda double mx=mn+(2*octav) ile değiştirin
Teşekkür ederim, yaptım, hata yok. Sadece daha ileri gidemedim, bir sürü özel gösterge oluşturmadım, terminaldeler, grafikte gösteriliyorlar, ancak görüntülenmiyorlar. Nasıl oluşturulurum? Bu konuda da tavsiye verebilir misiniz?
Orada, bence, algoritmada bir sorun var ve geliştiriciyle iletişim kurmanız (veya orijinaline ayrıntılı olarak danışmanız) tavsiye edilir.
Lütfen TF H8'e geçin, bir şeyler göstermek ilginç olacak mı?
Tekrar denedim (önceki sürüm gereksiz olduğu için basitçe yıkılmıştı).
Tüm standart TF'lerde + bazı standart olmayanlarda (MT4 için) görüntülenir. Şunlar için test edilmiştir: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
8H'de aşağıdakileri gösterir (yapı 470).
Teşekkür ederim. Ve onu nasıl oluşturdunuz ve derlemeden sonra kaydettiniz? Hangi işlevler ve TF soruldu?
İlk kez bile, satırı bu "double mx=mn+(2*octav)" ile bir hatayla değiştirdim (yazınızdan hemen sonra tamamen sezgisel).
Ancak gösterge çizilmediği için MT4'ten farklı çizildi, daha sonra ilgilenmeye karar verdim.
Biraz sıkı olarak kabul edilir (ama gerekli olabilir. Mantığa girmedim).
çözersen yaz lütfen
Orijinal hindi ile tam olarak aynı seçeneğe mi ihtiyacınız var (çizim seviyelerinden bahsediyorum)?