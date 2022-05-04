Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 426
Hızlandırması tamamen bildirimsel olan çok eski yerleşik kartlar yerine iyi (güçlü değil, ancak iyi) bir ekran kartına sahip olmanız önerilir. Bu özellikle eski dizüstü bilgisayarlar için geçerlidir.
Grafikler genellikle çok sayıda grafik nesneye sahip olduğundan ve aktif olarak yeniden çizildiğinden, iyi bir 2D hızlandırıcı gereklidir.
Bu parametrelerden hangisinin önemli olduğunu ve hızı doğrudan etkileyebileceğini biliyorsanız söyleyin veya bazı teknisyenlere sorun.
mt4\mt5 olarak göster ... ?
Göstergenin giriş parametrelerinde sağa bir yorum eklerseniz
alırız
7050, 256 belleğe sahiptir ve RAM'den alınır. Otobüsün 533'ten çok yüksek olduğunu düşünmüyorum... Bu video normal bir ekran kartı ölmüşse internetten çıkıp yenisini almak için.
HD 2000 birçok kez daha üretkendir.
Soru nedir?
Giriş değişkeninin yorumu, iletişim kutularındaki adın yerini alır - bu, belgelerde açıklanmıştır ve özellikle harici parametrelerin genişletilmiş açıklaması için yapılmıştır.
Bir vakanın yalnızca bir sabiti olabilir. C/C++ ile aynı.
Düşünüyordum. Aslında, uygun. Sadece biraz beklenmedik.
Forumda bir yerde, yorum yerine parametre adının görüntülenmesini sağlamanın bir yolu vardı (ancak bu gerçekten neredeyse her zaman elverişsizdir).
Muhtemelen yorumdaki adı kopyalayın :)
ya da sadece yukarıya yorum yapınDerlenmiş sonuçta sahip olduğumdan şüphe ettim :)
Şimdi aynı değerleri aldığı ortaya çıktı, Aynı değerler çıktı 1.79 ,,, (Bu sn.)
EMPTY_VALUE alır çünkü dosya açık değilse iade ediyoruz. 0.0 almak daha uygunsa, 0.0 döndürün.
Ama bir şeyin iade edilmesi gerekiyor. Açılmamış bir dosyayı okumak iyi değildir.
Açılış hatası ile ilgili. Şu şekilde yaz:
Test cihazının bir ekran görüntüsü verilir. Terminalde de durum aynı mı?