Renat :

Hızlandırması tamamen bildirimsel olan çok eski yerleşik kartlar yerine iyi (güçlü değil, ancak iyi) bir ekran kartına sahip olmanız önerilir. Bu özellikle eski dizüstü bilgisayarlar için geçerlidir.

Grafikler genellikle çok sayıda grafik nesneye sahip olduğundan ve aktif olarak yeniden çizildiğinden, iyi bir 2D hızlandırıcı gereklidir.



Bu parametrelerden hangisinin önemli olduğunu ve hızı doğrudan etkileyebileceğini biliyorsanız söyleyin veya bazı teknisyenlere sorun.

mt4\mt5 olarak göster ... ?



 
Silent :

Göstergenin giriş parametrelerinde sağa bir yorum eklerseniz

alırız

Soru nedir?
 
tester_el_pro :

7050, 256 belleğe sahiptir ve RAM'den alınır. Otobüsün 533'ten çok yüksek olduğunu düşünmüyorum... Bu video normal bir ekran kartı ölmüşse internetten çıkıp yenisini almak için.

HD 2000 birçok kez daha üretkendir.

 
Yedelkin :
Soru nedir?
Mm. Parametre adının değil de yorumun görüntülendiği doğru mu? Yorum yoksa isim görüntülenir...
 
Ne yazık ki, belirtilen kartla hiçbir şey yardımcı olmaz. Bu bir dizüstü bilgisayarsa, durum umutsuzdur. Aksi takdirde, 1000-1500 ruble için tüm performans sorunlarını ortadan kaldıracak oldukça güçlü bir ekran kartı satın alabilirsiniz.
 
Giriş değişkeninin yorumu, iletişim kutularındaki adın yerini alır - bu, belgelerde açıklanmıştır ve özellikle harici parametrelerin genişletilmiş açıklaması için yapılmıştır.
 
Renat :
Bir vakanın yalnızca bir sabiti olabilir. C/C++ ile aynı.

Giriş değişkeninin yorumu, diyaloglardaki adın yerini alır - bu, belgelerde açıklanmıştır ve özellikle harici parametrelerin genişletilmiş açıklaması için yapılmıştır.
Anladım, teşekkürler.
Silent :
Düşünüyordum. Aslında, uygun. Sadece biraz beklenmedik.
Forumda bir yerde, yorum yerine parametre adının görüntülenmesini sağlamanın bir yolu vardı (ancak bu gerçekten neredeyse her zaman elverişsizdir).
 
Interesting :
Forumda bir yerde, yorum yerine parametre adının görüntülenmesini sağlamanın bir yolu vardı (ancak bu gerçekten neredeyse her zaman elverişsizdir).

Muhtemelen yorumdaki adı kopyalayın :)

ya da sadece yukarıya yorum yapın

 //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool      BidLineEnable= true ;
Derlenmiş sonuçta sahip olduğumdan şüphe ettim :)
 
Im_hungry :

Şimdi aynı değerleri aldığı ortaya çıktı, Aynı değerler çıktı 1.79 ,,, (Bu sn.)

EMPTY_VALUE alır çünkü dosya açık değilse iade ediyoruz. 0.0 almak daha uygunsa, 0.0 döndürün.

Ama bir şeyin iade edilmesi gerekiyor. Açılmamış bir dosyayı okumak iyi değildir.

Açılış hatası ile ilgili. Şu şekilde yaz:

 if (handle==INVALID_HANDLE)
  {
    Print ( "-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError() );
   return(EMPTY_VALUE);
  }

Test cihazının bir ekran görüntüsü verilir. Terminalde de durum aynı mı?

