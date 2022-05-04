Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 37
Büyük olasılıkla şimdilik görmezden geleceğim, ancak derleyici MQL4'te bu tür açıklamalar yapmadı.
Değişkenlerle büyük olasılıkla her şey yolunda. Lütfen yukarıdaki mesajıma bakın...
Geliştiriciler için "özel" olaylar ve aynı terminalde çalışan birkaç Uzman Danışman hakkında bir soru.
fikir
Oyun sırasında, devam eden bazı süreçler hakkında "komşu" uzmanlara bilgi verilmesi gerekmektedir....
Fikir değerliyse, birisi onu sonlandırmayı ve bir makale şeklinde yayınlamayı kabul edebilir. Veya kullanıcı etkinliklerine ayrılmış yardım bölümüne katkıda bulunmak mı?
EventChartCustom işlevi için bir örnek var:
Dene.
double int'ye dönüştürülüp dönüştürülmediğini bilmiyorum, o zaman kesinlikle bir kayıp olacak, ancak tersi olursa, int türünün işlevinin ikinci değeri olduğundan, normalleştirme sırasında büyük olasılıkla bir hata olacaktır.
int olarak double yazarsanız, her şey normal şekilde işlenir, derleyici yalnızca kesirli kısmı atar (kural gereği).
Tersi durumda, derleyici şüphe etmeye başlar ve olası sorunlar hakkında (ona göründüğü gibi) bir uyarı verir.
Ve hepimiz benzer bir durumda vaftiz olmak göründüğünde, bunu yapmasını "tavsiye ederiz". :)
not
Belki de geliştiriciler gelecekte BAZI uyarıları devre dışı bırakacaklar ve ardından, tıpkı MQL4'te olduğu gibi, derleyici her küçük şey için küfretmeyi bırakacak...
fikir
Oyun sırasında, devam eden bazı süreçler hakkında "komşu" uzmanlara bilgi verilmesi gerekmektedir.
Örneğin, bu tür süreçlerin öncelikle izlenmesi gerekir:
1. Zapsk uzmanı;
2. Bir Uzman Danışmanı Boşaltma;
3. Ticaret işlemlerinin sona ermesi;
4. Alım satım işlemlerinin yeniden başlaması.
uygulama
I. 4 olay kimliği oluşturun:
1 - CHARTEVENT_CUSTOM +1 //Uzman Danışmanı Başlat
2 - CHARTEVENT_CUSTOM +2 //Uzman boşaltma
3 - CHARTEVENT_CUSTOM +3 //Ticaret işlemlerinin sonlandırılması
4 - CHARTEVENT_CUSTOM +4 //Ticaret işlemlerini sürdürme
II. Etkinlik İzleme
Expert Advisor'da belirli bir durum oluştuğunda, kullanılarak bir YAYIN mesajı oluşturulur. EventChartCustom .
Aynı zamanda, EA sparam'a (adı ve olay türü, belki başka bilgiler) ve grafiğinin tanımlayıcısını lparam'a bir yorum yazar.
Diğer çizelgelerdeki uzmanlar (olayın doğasını doğru bir şekilde analiz edebiliyorlarsa) bu özel uzmana yanıt verirler.
not
Evet, bu örneği henüz gördüm (ne kadar zaman önce olduğunu bile bilmiyorum). Fikrimin uygulama açısından ne kadar doğru ve ilginç olduğunu sormak istedim.
not
sertifikaya uymuyorsa, belki birileri onu sonlandırmayı ve böyle bir etkinlik uygulaması hakkında bir makale yazmayı kabul eder.
Bir uzmandan diğerine (veya diğerlerine) siparişler şeklinde özel olayları kullanmak da ilginç olacaktır. Bütün bunlar özetlenirse, bence çok ilginç bir makale ortaya çıkacak.
Maalesef bunu yapacak vaktim yok...
Ve özellikle birkaç enstrümanla oynuyorsanız, aynı anda birkaç danışman kullanmak için hiçbir neden göremiyorum - o zaman tek bir uzmanla kolayca anlaşabilirsiniz, modifikasyon, açma ve kapama da tek bir uzman tarafından yapılabilir, göstergelerin analizi de
Her zaman bir anlam vardır, özellikle de tüm Uzman Danışmanlar önceden çoklu para birimi olmadığı için (MQL4 deneyimine dayalıdır).
Bu, yeni başlayanlar için ve daha önce mekanik ticaret sorunlarıyla uğraşanların çoğu için çoklu para birimi ticaretini doğru bir şekilde organize etmenin kolay olmayacağı anlamına gelir...
Geliştiricilerin kendileri henüz örnek olarak normal bir çoklu para birimi belirlemediler. ve eğer birisi MACD Örneğinin 2-3 kopyasını tek bir hesapta çalıştırmak isterse ne olacağını sadece ALLAH bilir.
Ek olarak, durumlar farklıdır, belki de diğer uzmanlar ilkinden emir alarak yalnızca ikincil bir rol oynar.
Ayrıca, diğer uzmanlar ("komşular") alım satım işlemleri yapmıyorsa, yalnızca verileri işlerse veya belirli işleri gerçekleştirirse bu seçenek kabul edilebilir.
Ayrıca hindiler ve uzmanlarla (belirli bir yaklaşımla) iletişim kurarken de benzer şeyler uygulanabilir.
not
Bu yüzden bu konu üzerinde çalışmayı önerdim ve eğer deneyimli programcılardan herhangi biri bir makale yazmak isterse. Geliştiricilerin kendileri zamanlarının bir kısmını bu konuya ayırırlarsa özellikle memnun olacağım.
İstenirse birden fazla yazıya malzeme olur diye düşünüyorum...
................
Maalesef bunu yapacak vaktim yok...
vMA ve Close[] değerine bakıyorum. Saatte her şey yolunda. Bunu da denedim:
Yine hata yazıyor. Belki başka bir şekilde basit bir hareketli ortalama hesaplayabilirsiniz. Veya iMA tutamağını ve CopyBuffer'ı ihtiyacınız olan yere mi götürün?
1. Saatte, Kapat dizisinin adını (yalnızca genel bilgileri göreceksiniz) veya belirli bir Kapat[1], Kapat[2],..., Kapat[i] değerini belirtmeniz gerekir.
2. Kodunuza göre mrate dizisinin nasıl doldurulduğu belli değil
3. MovingAverages.mqh standart kitaplığına bakın - MA hesaplamasının bir örneği olacak
Anlıyoruz. Herkes ve her şey hakkında yorum yapmak için çok fazla zaman harcandı....
Ayrıca yorum yapmak ve belirli fikirlerin uygulanması için de yeterli zaman olacaktır.
Sadece, bu konuyu, uygulamasının tüm kapsamını kapsayacak kadar ciddiye almayacağım (ve bu fikri tamamen kendim için uygulamakla ilgili bazı konularla zaten ilgileniyorum).
Ancak her durumda, büyük olasılıkla bu konuda makale yazmayacağım (çeşitli nedenlerle) ...