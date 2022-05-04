Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 30
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
aynı ekran görüntüsünü eklemenin bir anlamı yok çünkü mt5setup.e[e başlatıldıktan hemen sonra program hemen çöküyor ve yazıt kurulum hatası
Bu programı bir netbook'a indirdim, program başlıyor, neyin yanlış olduğunu anlamıyorum
Grafiğe özel bir gösterge koydum -->
çiziyor -->
grafikten kaldır -->
o kaybolur -->
Tekrar grafiğe atıyorum -->
ve indikatör tekrar çağrıldığında çekiliş yapılmaması sessizliği ?????????????
Tehdit, yüklenmemesine rağmen (genel olarak kayan bir aksaklık), göstergeyi ekliyorum
Antivirüsleriniz veya güvenlik duvarınız var mı (herhangi bir ağ ve antivirüs koruması)? Varsa ne...
Ve işte Araçlar panelindeki [Uzmanlar] düğmesi yerine bu saçmalık Cntl+T
Grafiğe özel bir gösterge koydum -->
çiziyor -->
grafikten kaldır -->
o kaybolur -->
Tekrar grafiğe atıyorum -->
ve indikatör tekrar çağrıldığında çekiliş yapılmaması sessizliği ?????????????
Tehdit, yüklenmemesine rağmen (genel olarak kayan bir aksaklık), göstergeyi ekliyorum
Pekala, her şey yeniden. Peki hangi karakteri kullandığımızı yazacak parametrelerde ne gibi bir alışkanlığınız var (aynı zamanda bunu bir hindi gövdesinde NORMAL olarak işlemeyi unutmayın).
Kederli başlatma bloğunda, bu parametre yarıya işlendi ve bundan sonra ne yapılacağı bir soru ...
Başlangıç olarak, başlatma bloğundaki satırları bunlarla değiştirmenizi tavsiye ederim.
Sonra hindinin hesap makinesinde neler olduğunu bir kez daha düşünün...
not
Ve her durumda, mevcut TF'yi belirtmeniz gerekiyorsa, PERIOD_CURRENT veya Period() 'u kullanmak daha iyidir.
Grafiğe özel bir gösterge koydum -->
çiziyor -->
grafikten kaldır -->
o kaybolur -->
Tekrar grafiğe atıyorum -->
ve indikatör tekrar çağrıldığında çekiliş yapılmaması sessizliği ?????????????
Tehdit, yüklenmese de (genel olarak kayan bir aksaklık), göstergeyi ekliyorum
Göstergeniz benim için istikrarlı ve sorunsuz çalışıyor.
Gösterge hesaplaması için neden bir arabellek bildiriliyor, ancak üçü bağlı? Nedeni bu olabilir mi?
Pekala, her şey yeniden. Peki hangi karakteri kullandığımızı yazmak için parametrelerde nasıl bir alışkanlığınız var (aynı zamanda bunu bir hindi gövdesinde NORMAL olarak işlemeyi unutun).
Kederli başlatma bloğunda, bu parametre yarıya işlendi ve bundan sonra ne yapılacağı bir soru ...
Başlangıç olarak, başlatma bloğundaki satırları bunlarla değiştirmenizi tavsiye ederim.Sonra hindinin hesap makinesinde neler olduğunu bir kez daha düşünün...
Göstergeniz benim için istikrarlı ve sorunsuz çalışıyor.
Gösterge hesaplaması için neden bir arabellek bildiriliyor, ancak üçü bağlı? Nedeni bu olabilir mi?
Biraz yanlış anladım, kodum ile sunduğunuz arasında herhangi bir fark bulamadım.
Başlatma ile ilgili değil. Ve Mashek'in çağrıldığı o iki satırda bile değil.
SYMBOL parametresinin orada gerçekten gerekli olduğunu varsaysak bile (şahsen bundan şüpheliyim), arabelleklerle çalışmak topaldır ve genellikle hesap bloğu hakkında sessiz kalırım ...