Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 30

fvdtrejder :

aynı ekran görüntüsünü eklemenin bir anlamı yok çünkü mt5setup.e[e başlatıldıktan hemen sonra program hemen çöküyor ve yazıt kurulum hatası

Bu programı bir netbook'a indirdim, program başlıyor, neyin yanlış olduğunu anlamıyorum

Antivirüsleriniz veya güvenlik duvarınız var mı (herhangi bir ağ ve antivirüs koruması)? Varsa ne...
 

Grafiğe özel bir gösterge koydum -->

çiziyor -->

grafikten kaldır -->

o kaybolur -->

Tekrar grafiğe atıyorum -->

ve indikatör tekrar çağrıldığında çekiliş yapılmaması sessizliği ?????????????

Tehdit, yüklenmemesine rağmen (genel olarak kayan bir aksaklık), göstergeyi ekliyorum

 #property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot LRma
#property indicator_label1   "LRma"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1   1
input string              symbol      = "EURUSD" ;
input int                 MA_Period   = 25 ;           // период MA
input int                 MA_shift    = 0 ;           // сдвиг индикатора
input ENUM_APPLIED_PRICE price       = PRICE_OPEN ;   // тип цены 
//--- indicator buffers
double   LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA;

int Lwma,Sma; // Хендлы машек
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer ( 0 ,LRma, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,L, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 2 ,S, INDICATOR_DATA );
   Lwma= iMA (symbol, 0 ,MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_LWMA ,price);
   Sma= iMA (symbol, 0 ,MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_SMA ,price);
   iPoint= 1.0 / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT );
   iiMA= 1.0 /MA_Period;
   IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "LRma_symbol_" +symbol);
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
//---
   int count=rates_total-prev_calculated;
   if (count== 0 )count= 1 ;
   if ( CopyBuffer (Lwma, 0 , 0 ,count,L)!=- 1 )
     {
       if ( CopyBuffer (Sma, 0 , 0 ,count,S)!=- 1 )
        {
         for ( int i= 0 ;i<count;i++)
            LRma[i]=(L[i]-S[i])* 6 *iPoint*iiMA;
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
lrma_symbol_x.mq5  3 kb
 
Interesting :
Antivirüsleriniz veya güvenlik duvarınız var mı (herhangi bir ağ ve antivirüs koruması)? Varsa ne...
 
fvdtrejder :
doktor ağı var bende aynı şekilde kapattım
 

Ve işte Araçlar panelindeki [Uzmanlar] düğmesi yerine bu saçmalık Cntl+T


Urain :

Pekala, her şey yeniden. Peki hangi karakteri kullandığımızı yazacak parametrelerde ne gibi bir alışkanlığınız var (aynı zamanda bunu bir hindi gövdesinde NORMAL olarak işlemeyi unutmayın).

Kederli başlatma bloğunda, bu parametre yarıya işlendi ve bundan sonra ne yapılacağı bir soru ...


Başlangıç olarak, başlatma bloğundaki satırları bunlarla değiştirmenizi tavsiye ederim.

 //--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer ( 0 ,LRma, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,L, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 2 ,S, INDICATOR_DATA );

   Lwma= iMA (symbol, Period (),MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_LWMA ,price);
   Sma= iMA (symbol, Period (),MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_SMA ,price);

   iPoint= 1.0 / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT );
   iiMA= 1.0 /MA_Period;
   IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "LRma_symbol_" +symbol);
//---

Sonra hindinin hesap makinesinde neler olduğunu bir kez daha düşünün...


not

Ve her durumda, mevcut TF'yi belirtmeniz gerekiyorsa, PERIOD_CURRENT veya Period() 'u kullanmak daha iyidir.

 
Urain :

Göstergeniz benim için istikrarlı ve sorunsuz çalışıyor.

Gösterge hesaplaması için neden bir arabellek bildiriliyor, ancak üçü bağlı? Nedeni bu olabilir mi?

 #property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1 
   SetIndexBuffer ( 0 ,LRma, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,L, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 2 ,S, INDICATOR_DATA );
 
Interesting :

Pekala, her şey yeniden. Peki hangi karakteri kullandığımızı yazmak için parametrelerde nasıl bir alışkanlığınız var (aynı zamanda bunu bir hindi gövdesinde NORMAL olarak işlemeyi unutun).

Kederli başlatma bloğunda, bu parametre yarıya işlendi ve bundan sonra ne yapılacağı bir soru ...


Başlangıç olarak, başlatma bloğundaki satırları bunlarla değiştirmenizi tavsiye ederim.

Sonra hindinin hesap makinesinde neler olduğunu bir kez daha düşünün...
Biraz yanlış anladım, kodum ile sunduğunuz arasında herhangi bir fark bulamadım.
 
DC2008 :

Göstergeniz benim için istikrarlı ve sorunsuz çalışıyor.

Gösterge hesaplaması için neden bir arabellek bildiriliyor, ancak üçü bağlı? Nedeni bu olabilir mi?

Belki, ama bazen işe yarıyor, 3 ayarladığımda kısa isimde 3 değer çiziliyor ve sadece bir ana arabelleğe ihtiyacım var.
Urain :
Biraz yanlış anladım, kodum ile sunduğunuz arasında herhangi bir fark bulamadım.

Başlatma ile ilgili değil. Ve Mashek'in çağrıldığı o iki satırda bile değil.

SYMBOL parametresinin orada gerçekten gerekli olduğunu varsaysak bile (şahsen bundan şüpheliyim), arabelleklerle çalışmak topaldır ve genellikle hesap bloğu hakkında sessiz kalırım ...

