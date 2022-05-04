Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 15
Çevrimiçi sürümü elimdeki dosyayla karşılaştırdım. Ya ben tamamen körüm ya da onlar tamamen aynı...
İndirmedin yoksa görürdün
Interesting :
Kuşlardan bahsetmişken, sadece bu konuda 17391 numaralı bir başvuru var...
İndirmedin yoksa görürdün
En iyi geleneklerdeki yardımın otomatik olarak güncellendiğini düşündüm. "Yerli" yardıma baktım, her şey aynıydı, Alpari'den denedim (fikir sadece bir yardımın olduğu yönünde olsa da), sonuç aynı...
Görünüşe göre çerezleri yüklemek gerekliydi, görünüşe göre yaşlanıyorum ...
Bunu bir "çarpışma" olarak saymayın, ancak - Çevrimiçi sürüm zayıf bir şekilde düzeltildi mi?
not
Terminal neden help'in yeni sürümünü görmüyor ?
not
Terminal neden yardımın yeni sürümünü görmüyor?
Yaygın bir uygulama (profesyoneller arasında), terminalin çökme yerine bir hata mesajı vermesidir.
Tabii ki, çökme ile ilgili hatayı düzelteceğiz, bu varsayılan olarak kastedildi.
Karmaşık bir girdi parametreleri kümesini yönetmenin bir yolu olarak yapılandırma dosyaları hakkında sadece bir ipucu.
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) özelliği istendi, sıfır döndürüyor, bu bir hata mı yoksa bu işlev henüz mevcut değil. Ayrıca test cihazında, çalıştırmalar sırasında PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) özelliğine yönelik istek de her zaman sıfır döndürür
Zaten benzer bir uygulama ile uğraşıyoruz.
Mesaj için teşekkürler.
Böyle bir uygulama var mı?
koda bakıyoruz
Var=2010.06.25 23:00:00'ın solunda açılış saati olan bir bar için istek var.
var=2010.06.25 23:00:00
tarihin derinliklerinde. Yakın zamanda Copy...() işlevleri için yardımı güncelledik, örneğin CopyTime() için:
Not
İstenen veri aralığı, sunucudaki mevcut verilerin tamamen dışındaysa, işlev -1 değerini döndürür. TERMINAL_MAXBARS (bir grafikteki maksimum çubuk sayısı) dışında veri istenirse, işlev ayrıca -1 döndürür.
İndikatörden veri istenirken, istenen zaman serileri henüz oluşturulmamışsa veya sunucudan indirilmesi gerekiyorsa, fonksiyon hemen -1 döndürür, ancak yükleme/inşa sürecinin kendisi başlatılır.
Bir Uzman Danışmandan veya bir komut dosyasından veri istenirken, terminal bu verilere yerel olarak sahip değilse sunucudan indirme başlatılacak veya veriler yerel geçmişten oluşturulabiliyorsa gerekli zaman serilerinin yapımı başlayacak, ancak henüz hazır değil. İşlev, zaman aşımı sona erdiğinde hazır olacak veri miktarını döndürür, ancak geçmiş yüklemesi devam eder ve bir sonraki benzer istek daha fazla veri döndürür.
Belirli bir tarih aralığında veri istenirken, yalnızca istenen aralıkta kalan veriler döndürülür, aralık ayarlanır ve bir saniyeye kadar doğrulukla dikkate alınır. Yani, bir değer döndürülen herhangi bir çubuğun açılış zamanı (hacim, yayılma, gösterge arabelleğindeki değer, fiyat Açık, Yüksek, Düşük, Kapanış veya açılış zamanı Zamanı) her zaman istenen aralık içindedir.
Bu nedenle, haftanın geçerli günü Cumartesi ise, o zaman start_time= Last_Tuesday ve stop_time=Last_Friday ile haftalık zaman çerçevesindeki verileri kopyalamaya çalışırken, haftalık zaman dilimindeki açılış saati her zaman Pazar gününe denk geldiğinden, işlev 0 döndürür, ancak tek bir haftalık çubuk belirtilen aralığa düşmez.
Mevcut tamamlanmamış çubuğa karşılık gelen değeri almanız gerekiyorsa, çağrının ilk formunu start_pos =0 ve count =1 ile kullanabilirsiniz.