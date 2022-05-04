Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 38
Bir sorun vardı, bunu neye bağlayacağımı bile bilmiyorum.
İşte ilgi kodunun bölümü:
İlk önce "itogo do" metniyle itogo değişkeninin değerini yazdırmanız gerektiğini söylüyor,
o zaman itogo 1000'den büyükse, itogo'yu "itogo>1000" metniyle yazdırın
toplam 500 atama
itogo'yu "vsego_if=" metniyle yazdırın ve ardından koşul tarafından korunan bölgeyi bırakın
itogo'yu "itogo after=" metniyle yazdırın
satırı yazdırın.
Neden bu kadar ayrıntılı yazıyorum?
sadece açık olmalıdır ki, eğer koşul yoksa, o zaman satırlar arasında iki baskı olacaktır; koşul olsaydı, o zaman dört baskı olacaktır.
Koşul tetiklendiğinde değişkenin değerinin değiştiğini anlıyorsunuz.
işte iki baskı olduğunun açıkça görüldüğü bir çıktı, yani koşulun tetiklenmediği, ancak değişkenin değerinin değiştiği
bu nasıl olabilir?????????
işte kodun ekran görüntüsü, böylece alanın dışında bir yerde satırlar arasında hiçbir şeyin gizlenmediği görülebilir, seçimli bir ekran vereceğim.
bu kodda herhangi bir çökme yok, sorunsuz derleniyor ama olması gerektiği gibi çalışmak istemiyor.
Değişken genel olarak int olarak bildirilir, kodun kendisi büyüktür, ancak kodun başka hiçbir yerinde baskı yoktur.
Tehdit Hata ayıklayıcıyla ilgili en ilginç şey çalışma normlarıdır, ancak normal modda başladığınızda işte bazı püf noktaları
ve bunlar baskı değil, programın mantığına göre heykeltıraş olmayan bir şey görüyorum.
Henüz başka örnekler üzerinde çoğaltmak mümkün olmadı, ancak bu, çözümü özetlemiş gibi görünüyor.
Metinde daha önce DebugBreak() vardı; ve kod hata ayıklayıcı aracılığıyla çalıştırıldı, daha sonra DebugBreak() kaldırıldı ve her şey yeniden derlendi
ama görünüşe göre ME, hata ayıklayıcının kullanıldığını hatırlıyor ve derlemeden sonra üzerinde çalışma olmadan doğru çalışmayı reddediyor.
Hata ayıklayıcıda çalıştırırsanız, normal bir başlangıçla bile komut dosyası iyi çalışır.
Ve buna salıverme mi diyorlar?
2010 Şampiyonası Uzman Danışmanının potansiyel bir katılımcısı tarafından yazılmıştır, hata ayıklanmıştır, ancak "hata ayıklayıcı şeyler" kodda kalmıştır. Ve danışman iyi çalışıyor. Ancak yalnızca "şeyler" ile iyi çalışır, ancak katılımcı bundan şüphelenmez - böyle belgelenmemiş bir özelliği nasıl bilebilir?
Ve böylece katılımcı, 2010 Şampiyonasına katılmak için Uzman Danışmanının kaynak kodunu MetaQuotes'a gönderdi ve orada basitçe derlediler ve elbette kodun "hata ayıklayıcının malzemeleri" olmadan temiz olduğu ortaya çıktı.
2010 Şampiyonası devam ediyor ve bir nedenden dolayı MetaQuotes'taki Uzman Danışman, katılımcının bilgisayarındaki gibi ticaret yapmıyor. Ve katılımcı şaşkın ve her türlü düşünce kafasına tırmanıyor ...
Bir sorun vardı, bunu neye bağlayacağımı bile bilmiyorum.
Örneğin, aşağıdaki kodu yaptım (değerlerinizi girin):
İyi çalıştı:
Gördüğünüz gibi değişkenin değerlerinde herhangi bir hata veya tutarsızlık yok.
Sayısız revizyondan sonra kodu yeniden derlemeyi unutmuş ve eski sürümü kullanmış olabilirsiniz.
Ne yapılmalı:
Bu hata onaylanırsa, derhal düzeltilecektir. Yazılım geliştirme hatasız gidemez.
Renat , "MQL5'in Eleştirisi" konusunu veya buna benzer bir konuyu açmayı öneriyorum. Ve bu türdeki tüm mesajları diğer konulardan (dallardan) üstte olarak silin.
Böylece eleştirmenler söz sahibi olacak ve branşların konularına saygı duyulacaktır.
EA'dan gelen gösterge çağrısıyla ilgili olarak #18261 numaralı talebin akıbetini bilmek istiyorum (değer göstergeyle eşleşmiyor).
Bir şekilde cevap verseler fena olmazdı...
EA'dan gelen gösterge çağrısıyla ilgili olarak #18261 numaralı talebin akıbetini bilmek istiyorum (değer göstergeyle eşleşmiyor).
Bir şekilde cevap verseler fena olmazdı...
Başvurunuz cevaplanmıştır. Tavsiyeler verdiler.
Profilinizde neden güncellenmedi - hadi çözelim.
Ve buraya göndermeden önce ben de aynısını yaptım ve sonuç sizinkiyle aynıydı, ancak hatanın orijinal olarak oluştuğu sayfada her şey çöküyor.
Hata ayıklayıcıdaki nedeni tekrarlıyorum, eğer o belirli sayfada yeniden derlersem ve hata ayıklama boyunca çalıştırmadıysam, doğru çalışmıyor, hata ayıklamayı çalıştırdıktan sonra her şey yolunda. Hata ayıklayıcının bu belirli sayfaya yapışmasının nedenlerini bilmiyorum, kodun diğer sayfalardaki kopyaları iyi çalışıyor, ancak bu belirli bir çalışmıyor.
Bu nedenle, hatayı henüz yeniden oluşturamadığımı (ya da daha doğrusu çoğaltılabilir, ancak yalnızca yerelleştirilmiş bir proje çerçevesinde) yukarıda yazdım.
Görünüşe göre hata ayıklayıcının veya ME'nin düzenlemelerin geçmişini hatırlaması için bazı özellikler var, belki de olaydan önce dikkat etmediğim kritik bir hata vardı.
DebugBreak()'in tam olarak nerede ayarlandığını hatırlamıyor musunuz?
Şu ana kadar çoğaltmak mümkün olmadı.