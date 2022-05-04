Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 34
Danışmanın pahasına, soru şudur - Servis Masasına yazmam gerekir mi?
Bu bir hataysa veya yanlış davranışsa - evet. Bundan hemen önce, mümkün olduğunca fazla bilgi toplayın ve yardımı inceleyin - muhtemelen cevapları içinde bulacaksınız.
Sevgili alexvd , bence bu bir hata, Servis Masasındaki mesajın kopyalanmasının gerekli olup olmadığını soruyorum ?
Prensipte bu, kene oluşumunda bir farklılık olabilir, ancak değildir.
Geliştiriciler - Kaçırdım, #15802 numaralı başvurum tamamlandı mı yoksa yolda mı?
Görünüşe göre başvurular tavan yapmış, son hakkım 18261 numara. Orada kaç kişi var bilmiyorum ama bu kadar çok başvuruyu işlemek çok zaman alacak)
Günlük girişi ne anlama geliyor:
Dizi aralık dışında(126,16)
Lütfen bana danışmanı nasıl hata ayıklayacağımı söyle. MT5'e çevirip derledim ama böyle bir hata yazıyor.
Dizinin boyutunu kontrol etmeniz gerekiyor, büyük olasılıkla var olmayan bir "hücreye" (veya var olana, ancak farklı numaralandırılmış) bir itiraz vardı ...
Dizi indeksleme 0'dan başlar, bu nedenle bu özelliği hesaba katmadan bir dizi indeksine erişirken, genellikle aralığın aralık dışında olduğu görülür...
Mesajı Service Desk'te çoğaltmam gerekiyor mu?
Evet.
Bu, sorunun gözden kaybolmasını önleyecektir.
İşte başvurunuzun cevabı
Biraz değiştirilmiş sürümleri deneyin, her şey aynı