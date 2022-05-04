Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 39
DebugBreak() öğesinin tam olarak nerede ayarlandığını hatırlamıyor musunuz?
Şu ana kadar çoğaltmak mümkün olmadı.
Servis masasına bir istek gönderdi #18435
zy DebagBreyki tüm döngülerden önce koydu.
Evet teşekkür ederim.
Zaten tekrarlandı.
EA'dan gelen gösterge çağrısıyla ilgili olarak #18261 numaralı talebin akıbetini bilmek istiyorum (değer göstergeyle eşleşmiyor).
Cevap gelse iyi olurdu...
MACD Örneği hakkında bir soru var.
Alpari'nin demosunda, ticaret yapmak için SL 50 ve TP200 ile bir Uzman Danışman ayarladım.
GBPUSD çifti için bir pozisyon açıldı, bir süre sonra EA pozisyonu değiştirdi ve dergiye aşağıdakileri yayınladı
> 2010.07.08 20:01:46 İşlemler '3037120' : başarısız değiştirme sat 0.10 GBPUSD sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Geçersiz duraklar]
Soru, SL neden devre dışı bırakıldı? Aynı zamanda, pozisyonun değiştirildiği görülüyor (en azından bundan önce BU'ya transfer edildi) ...
Aynı zamanda, strateji testçisi 200'den beri test sırasında hiç yemin etmedi...
not
türkiye ayarlar dosyası ektedir...
İki boyutlu bir dizi var maVal[a][b] . Hareketli ortalamanın değerleri [b] 'ye nasıl kopyalanır çünkü diziye [a] ile bakmanız ve [b] değerlerini karşılaştırmanız gerekir.
CopyBuffer(maHandle,0,0,3,maVal); Uygun değil. Ve işte hantal kod burada.
sl: 1.51740 , tp: 1.49868 -> sl: 1.51740 , tp: 1.49868 [Geçersiz duraklar]
Soru, SL neden devre dışı bırakıldı? Aynı zamanda, pozisyonun değiştirildiği görülüyor (en azından bundan önce BU'ya transfer edildi) ...
Basit bir komut dosyası yazıyoruz:
Aynı işlem enstrümanının farklı zaman dilimlerine M1'den başlayarak ve ardından kademeli olarak sırayla atıyoruz. Sonuç: M1'den M30'a kadar olan zaman diliminde süre doğru bir şekilde belirlenir:
Ancak H1 zaman diliminde kesinlikle harika bir sayı atılıyor.
En ilginç. H2 zaman çerçevesinin (ve sonraki saatlik olanlar) H1 zaman çerçevesinden çok uzaklaşmadığını.
H1'de nokta = 16386, H2 = 16387'de, H3 = 16388'de vb. - sayılar son basamakta farklılık gösterir.
Bu hatanın nasıl aşılacağıyla ilgilenmiyorum, ancak hatanın kendisini düzeltmekle ilgileniyorum. Hiç sahip olmamak için.
> Bu hatayı nasıl aşacağımla ilgilenmiyorum, hatayı düzeltmekle ilgileniyorum. Hiç sahip olmamak için.
ASKERLİK ve VURUŞ olarak algılamayın ama bunun bir HATA olduğuna dikkat çekerek beni öldürdünüz...
Konuya gelince (öneriler):
Bu sizin için MQL4 değildir ve Period() bir zaman çerçevesindeki saniye/dakika sayısını açıkça temsil etmez.
Bir periyottaki saniye sayısını almak için PeriodSeconds işlevini kullanın.
Ve yine de Periyodu bir sayı olarak ifade etmeye çalışırsanız, ENUM_TIMEFRAMES numaralandırmasında bu periyodun tanımlayıcısına karşılık gelen sayısal bir değer elde edersiniz.
not
Şahsen, bir Dönemi MQL4 formatına dönüştürmem gerekirse, bu işlevi kullanırım :
Bir şey için, "dönemlendirme" hakkında gereksiz sorular olmaması için iki işlev daha vereceğim: MinuteToPeriod ve PeriodToStr.