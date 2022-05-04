Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 352
Bir dosyaya yazdırın ve excel'de arayın.
Ama bunun size uymayacağını düşünüyorum, bu yüzden "bu anında gösterilmelidir" vb. gibi ek koşullar istedim.
Aslında, gösterge birkaç sonuç veriyor ve bunları tablo şeklinde grafikte göstermem gerekiyor, sinyal(ler) değiştiğinde tablo yeniden çizilmelidir. ve bu kadar. Bu amaçlar için bir sınıf var mı?
ikinci durumda, ekranda veri görüntülemek için yöntemler olup olmadığını görmedim ve bence ilki tam da bu.
ikinci durumda, ekranda veri görüntülemek için yöntemler olup olmadığını görmedim ve bence ilki tam da bu.
Yardım, işlevin bir int değeri döndürdüğünü söylüyor, ancak derleyici, değerin verilmediğine yemin ediyor.
açık bir oyuncu kadrosundan sonra her şey yolundaönemsiz ama öyle olmamalı.
GBPUSD M1 kotasyonlarında 9 yıllık bir boşluk var. Aynı zamanda, eksik dönem için teklifler M2'de zaten mevcuttur. Tüm TF'ler M1'in geçmişinden hesaplanırsa, durum net değildir.
Ve en iğrenç olan şey, M1 alıntılarının yalnızca grafikte görüntülenmemesi (burada büyük bir hacme atıfta bulunulabilir), aynı zamanda örneğin Bars(symbol, PERIOD_M1 ,beg,end) veya CopyRates gibi veri toplama işlevleri aracılığıyla da kullanılamamasıdır. (sembol,PERIOD_M1,beg,bitiş,oranlar)
Tehdit ve en önemlisi, son zamanlarda her şey yolunda gitti ve tüm alıntılar iyiydi.
Lütfen terminal günlüğü ile birlikte hizmet masasına bir başvuru gönderin .
69449'da yayınlandı, ancak bir hata yaptı.Eski yapı aslında 425'i inşa ediyor, ancak şimdi açıklayıcı bir yorum ekleyemiyorum.
Tehdit Doğru, içinde bir terminal günlüğü var, yapının yeni olduğunu görebilirsiniz.
Merhaba. MT5'i yüklerken aşağıdaki hata oluşur:
Lütfen bana nasıl dövüşeceğimi söyle?
