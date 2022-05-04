Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 352

Yeni yorum
 
Urain :

Bir dosyaya yazdırın ve excel'de arayın.

Ama bunun size uymayacağını düşünüyorum, bu yüzden "bu anında gösterilmelidir" vb. gibi ek koşullar istedim.

Aslında, gösterge birkaç sonuç veriyor ve bunları tablo şeklinde grafikte göstermem gerekiyor, sinyal(ler) değiştiğinde tablo yeniden çizilmelidir. ve bu kadar. Bu amaçlar için bir sınıf var mı?
 
Graff :
Aslında, gösterge birkaç sonuç veriyor ve bunları tablo şeklinde grafikte göstermem gerekiyor, sinyal(ler) değiştiğinde tablo yeniden çizilmelidir. ve bu kadar. Bu amaçlar için bir sınıf var mı?

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/en/articles/228

ikinci durumda, ekranda veri görüntülemek için yöntemler olup olmadığını görmedim ve bence ilki tam da bu.

Взгляни на рынок через готовые классы
Взгляни на рынок через готовые классы
  • 2010.10.26
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Справедливо это и в такой области как трейдинг. Новая платформа MetaTrader 5 и язык MQL5 открывают новые возможности для представления визуальной информации трейдеру. В данной статье предлагается универсальная и расширяемая система классов, которая берет на себя всю черновую работу по организации вывода произвольной текстовой информации.
 
gdtt :

https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/en/articles/228

ikinci durumda, ekranda veri görüntülemek için yöntemler olup olmadığını görmedim ve bence ilki tam da bu.

Google Chart API kullanarak grafikler çizmek için kitaplık
 

Yardım, işlevin bir int değeri döndürdüğünü söylüyor, ancak derleyici, değerin verilmediğine yemin ediyor.

 int res= FileWriteArray (han,array);
possible loss of data due to type conversion

açık bir oyuncu kadrosundan sonra her şey yolunda

 int res=( int ) FileWriteArray (han,array);
önemsiz ama öyle olmamalı.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long - Документация по MQL5
 
Urain :

Yardım, işlevin bir int değeri döndürdüğünü söylüyor, ancak derleyici, değerin verilmediğine yemin ediyor.

açık bir oyuncu kadrosundan sonra her şey yolunda

önemsiz ama öyle olmamalı.
Haklısın. Biz yöneteceğiz.
 

GBPUSD M1 kotasyonlarında 9 yıllık bir boşluk var. Aynı zamanda, eksik dönem için teklifler M2'de zaten mevcuttur. Tüm TF'ler M1'in geçmişinden hesaplanırsa, durum net değildir.

Ve en iğrenç olan şey, M1 alıntılarının yalnızca grafikte görüntülenmemesi (burada büyük bir hacme atıfta bulunulabilir), aynı zamanda örneğin Bars(symbol, PERIOD_M1 ,beg,end) veya CopyRates gibi veri toplama işlevleri aracılığıyla da kullanılamamasıdır. (sembol,PERIOD_M1,beg,bitiş,oranlar)


Tehdit ve en önemlisi, son zamanlarda her şey yolunda gitti ve tüm alıntılar iyiydi.

 
Urain :

GBPUSD M1 kotasyonlarında 9 yıllık bir boşluk var. Aynı zamanda, eksik dönem için teklifler M2'de zaten mevcuttur. Tüm TF'ler M1'in geçmişinden hesaplanırsa, durum net değildir.

Ve en iğrenç olan şey, M1 alıntılarının yalnızca grafikte görüntülenmemesi (burada büyük bir hacme atıfta bulunulabilir), aynı zamanda örneğin Bars(symbol, PERIOD_M1 ,beg,end) veya CopyRates gibi veri toplama işlevleri aracılığıyla da kullanılamamasıdır. (sembol,PERIOD_M1,beg,bitiş,oranlar)


Tehdit ve en önemlisi, son zamanlarda her şey yolunda gitti ve tüm alıntılar iyiydi.


Lütfen terminal günlüğü ile birlikte hizmet masasına bir başvuru gönderin.
 
antt :
Lütfen terminal günlüğü ile birlikte hizmet masasına bir başvuru gönderin .

69449'da yayınlandı, ancak bir hata yaptı.Eski yapı aslında 425'i inşa ediyor, ancak şimdi açıklayıcı bir yorum ekleyemiyorum.

Tehdit Doğru, içinde bir terminal günlüğü var, yapının yeni olduğunu görebilirsiniz.

 

Merhaba. MT5'i yüklerken aşağıdaki hata oluşur:

Lütfen bana nasıl dövüşeceğimi söyle?

[Silindi]  
Kokos :

Merhaba. MT5'i yüklerken aşağıdaki hata oluşur:

Lütfen bana nasıl dövüşeceğimi söyle?

Hangi terminal yapısı (biliyorsanız) ve hangi DC/Sunucu?
1...345346347348349350351352353354355356357358359...3184
Yeni yorum