Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 353

Interesting :
Hangi terminal yapısı (biliyorsanız) ve hangi DC/Sunucu?
"Yapı" hakkında anlamadım. Ve herhangi bir DC/Sunucu her yerde aynıdır.
 
Kokos :
Güvenlik duvarlarını ve antivirüsleri devre dışı bırakın, bazen yükleyiciye istisnalara yardımcı olur veya ekler
Kokos :
Derleme pahasına, exe dosyasının özelliklerini görebilirsiniz.


Ama bu birkaç sunucuda gözlemleniyorsa sebebi başka olabilir...

sergey1294 :
Kaspersky, yükleyiciyle dostane ilişkiler içinde görünüyor, ancak gerisini bilmiyor.

Ama aynı zamanda bir seçenek...

 
En son yükleyiciyi tekrar indirmeyi deneyin.
 
sergey1294 :
Herkese çok teşekkürler, her şey yolunda gitti! Bir ağım var, durum buydu.
 

Servis masasında bir çarpışma testi hazırlıyorum, ancak henüz yakalanmamış bir hatayı yayınlamaktan kendimi alamadım:


Not :o) eğer terminaliniz çökmezse, o zaman onu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuzdur :o)
 

Tekrar açtığınızda, terminalin açık grafiklerle ilgili tüm ayarları sıfırlaması için nelerin temizlenmesi gerekiyor?

Kabaca söylemek gerekirse, hiç çizelge olmadan açıldı.

Tehdit Ve sonra terminali açmak için 1.5 saat öldürdüm ama açmadı ....

 
Urain :

\Profiles\Charts\ içindeki profil alt dizinini (genellikle Varsayılan) silin
 
Renat :

Dizinin kendisi mi yoksa temiz mi?
Urain :
Muhtemelen temizlemek için yeterli.
