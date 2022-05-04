Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 353
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hangi terminal yapısı (biliyorsanız) ve hangi DC/Sunucu?
"Yapı" hakkında anlamadım. Ve herhangi bir DC/Sunucu her yerde aynıdır.
"Yapı" hakkında anlamadım. Ve herhangi bir DC/Sunucu her yerde aynıdır.
Derleme pahasına, exe dosyasının özelliklerini görebilirsiniz.
Ama bu birkaç sunucuda gözlemleniyorsa sebebi başka olabilir...
Güvenlik duvarlarını ve antivirüsleri devre dışı bırakın, bazen yükleyiciye istisnalara yardımcı olur veya ekler
Kaspersky, yükleyiciyle dostane ilişkiler içinde görünüyor, ancak gerisini bilmiyor.
Ama aynı zamanda bir seçenek...
Güvenlik duvarlarını ve antivirüsleri devre dışı bırakın, bazen yükleyiciye istisnalara yardımcı olur veya ekler
Servis masasında bir çarpışma testi hazırlıyorum, ancak henüz yakalanmamış bir hatayı yayınlamaktan kendimi alamadım:
Not :o) eğer terminaliniz çökmezse, o zaman onu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuzdur :o)
Tekrar açtığınızda, terminalin açık grafiklerle ilgili tüm ayarları sıfırlaması için nelerin temizlenmesi gerekiyor?
Kabaca söylemek gerekirse, hiç çizelge olmadan açıldı.
Tehdit Ve sonra terminali açmak için 1.5 saat öldürdüm ama açmadı ....
Terminal tekrar açıldığında, açık çizelgelerle ilgili tüm ayarları sıfırlaması için nelerin temizlenmesi gerekiyor?
\Profiles\Charts\ içindeki profil alt dizinini (genellikle Varsayılan) silin
Dizinin kendisi mi yoksa temiz mi?