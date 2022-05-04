Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 173

Yeni yorum
[Silindi]  
stringo :
Parametre. Başka nasıl? Custom maks 1, Custom maks 2, ... Custom maks n başlatmayacağız
Açık. düşünmeye devam edeceğiz
 

Tünaydın!

Bu hatayı nasıl düzeltebilirim: başlatılmamış değişkenin olası kullanımı" zaman" ?

 datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total= HistoryDealsTotal ();

       for ( int i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)
        {
         ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
         if (ticket!= 0 )
           {
            time  =( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME );
           }
        }
     return (time); 
}
 
abeiks :

Tünaydın!

Bu hatayı nasıl düzeltebilirim: başlatılmamış değişkenin olası kullanımı" zaman" ?

 datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time= 0 ;
   uint total= HistoryDealsTotal ();

   for ( int i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)
     {
       ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
       if (ticket!= 0 )
        {
         time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME );
        }
     }
   return (time);
  }
zamanınız var, dönüşte her zaman bir değer döndürür ve değer koşul tarafından başlatılır, değişken başlatılmadığında böyle bir koşul olabilir mi ve sonra dönüşe ne döndürülür?
 
Urain :
zamanınız var, dönüşte her zaman bir değer döndürür ve değer koşul tarafından başlatılır, değişken başlatılmadığında böyle bir koşul olabilir mi ve sonra dönüşe ne döndürülür?

Anladım , teşekkürler! :)

[Silindi]  

geliştiriciler

Hangi yapı zaten böyle bir fenomeni yaşıyor (ve çok sık).

OC - Win XP SP3 MUI 32 bit


 

Bu kodu kılavuzda buldum

   int filehandle;
   ResetLastError ();
   filehandle= FileOpen ( "fractals.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV );
   if (filehandle!= INVALID_HANDLE )
     {
      FileWrite (filehandle, TimeCurrent (), Symbol (), PERIOD_CURRENT );
      FileClose (filehandle);
      Print ( "FileOpen OK" );
     }
   else Print ( "Операция FileOpen неудачна, ошибка " , GetLastError ());

her şey çalışıyor, soru şu: benim için uygun başka bir yerde yazmak için nasıl bir dosya oluşturabilirim?

mutlak bir yol girerken kod çalışmıyor...

 
Olegts :

Bu kodu kılavuzda buldum

her şey çalışıyor, soru şu: benim için uygun başka bir yerde yazmak için nasıl bir dosya oluşturabilirim?

mutlak bir yol girerken kod çalışmıyor...

Muhtemelen sadece DLL yoluyla
 
sergey1294 :
Muhtemelen sadece DLL yoluyla
tabii ki teşekkürler, ama mt5'te bu sorunun bir şekilde çözüleceğini umuyordum, görünüşe göre mt4 gibi sapıklık yapmam gerekecekti: ((((
[Silindi]  
Olegts :

Bu kodu kılavuzda buldum

her şey çalışıyor, soru şu: benim için uygun başka bir yerde yazmak için nasıl bir dosya oluşturabilirim?

mutlak bir yol girerken kod çalışmıyor...

MQL4'te şöyle bir şey çözüldü - Tam yol ve dosya adıyla bir txt dosyasına tırnak yazma
 
Interesting :
MQL4'te şöyle bir şey çözüldü - Tam yol ve dosya adıyla bir txt dosyasına tırnak yazma
Teşekkürler, şimdi mt5'i kontrol edeceğim
1...166167168169170171172173174175176177178179180...3184
Yeni yorum