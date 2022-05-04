Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 346

AlexSTAL :
Dürüst olmak gerekirse - bir şekilde daha önce değil ...
Başkalarına karşı bir tür saygıdır. Codec bileşenlerini ve kodlama programlarını anlamanıza gerek yok. Ancak basitçe bir ZIP arşivi (birkaç saniye) oluşturabilir ve trafiği yüzlerce kez azaltabilirsiniz. MT5'in ücretsiz beta testinden önce aynı şey.
 
hrenfx :
OFF-TOP: Bu video 216 MB boyutundadır. Ön sıkıştırma olasılığını düşünün (en azından basit bir arşivleyici ile). Ekli, aynı videonun (400 kez) bir sıkıştırma (kayıpsız) örneğidir. Birçoğu çevrimiçi video hizmetleri tarafından iyi anlaşılan epeyce kayıpsız sıkıştırma kodeği vardır.
dosya için eksik kodlayıcı.
 
sergeev :
Şey, basit bir offtopik örnekti, harekete geçirici mesaj değil.

MSU Ekran Yakalama Kayıpsız Codec Bileşeni

MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео
  • www.compression.ru
MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24...
 
Çubuk numarasına göre timeDate nasıl alınır?
 
fellow :
 int    CopyTime (
   string            symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES    timeframe,       // период
   int               start_pos,       // откуда начнем 
   int               count,           // сколько копируем
   datetime          time_array[]     // массив для копирования времени открытия
   );
 

Lütfen işlemin hacminin pozisyondan daha büyük olduğunu ve ters tipte "içeri/dışarı" değil, "dışarı" yönüne sahip olabileceğini açıklayın.

son sütun pozisyon hacmi , sondan bir önceki pozisyon tipidir. Sondan bir önceki ticaret pozisyonu düşürdü, tablonun bu bölümündeki sonuncusu olmalı

"içeri/dışarı" çünkü konumdan daha büyük ve karşıt tipe sahip. Ama rapor "çıktı" diyor.

2010.10.04 00:01:00 satmak içinde 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1
2010.10.04 03:49:00 satmak içinde 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0,2
2010.10.05 16:57:00 satın almak içinde 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1
2010.10.05 16:57:00 satın almak dışarı 0,2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0
2010.10.07 09:20:00 satın almak içinde 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1
2010.10.07 09:39:00 satın almak içinde 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0,2
2010.10.07 14:59:00 satın almak içinde 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0,3
2010.10.08 14:30:00 satın almak içinde 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0,4
2010.10.08 14:30:00 satın almak içinde 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0,5
2010.10.08 15:25:00 satın almak içinde 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0,6
2010.10.08 15:25:00 satın almak içinde 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7
2010.10.08 15:25:00 satın almak içinde 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0,8
2010.10.08 15:30:00 satın almak içinde 0.1 81.755 0 96.83 2 sekiz 0 0.9
2010.10.11 00:00:00 satın almak içinde 0.1 81.58 0 96.83 2 dokuz 0 1
2010.10.11 00:00:00 satın almak içinde 0.1 81.58 0 96.83 2 on 0 1.1
2010.10.11 00:00:00 satın almak içinde 0.1 81.56 0 96.83 2 on bir 0 1.2
2010.10.11 00:00:00 satın almak içinde 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3
2010.10.11 02:54:00 satmak içinde 0.1 82.09 0 96.83 2 on üç 0 1.2
2010.10.11 02:54:00 satmak dışarı 1.4 82.09 137.04 233.87 2 on dört


raporun kendisi saldırıda.

Bu hata nedeniyle tüm algoritmanın düzgün çalışmadığı ortaya çıkıyor. Aynı şey dördüncü satır için de geçerlidir.

Dosyalar:
ReportHistory-630165.zip  70 kb
 
Urain :

Görünüşe göre algoritmanın değiştirilmesi gerekecek, şampiyona raporlarında hiç "giriş/çıkış" anlaşması yok.

Tehdit Boşuna, MQ pozisyon geçmişini, sadece iki sütunu, hacmi ve ortalama seviyesini kaydetmeyi reddetti, ancak her şey çok daha basit hale geldi.

Sonuç olarak, ses ve konum seviyesini geri yüklerken yapılacak herhangi bir hata kritik öneme sahiptir.

 
Urain :
Neden? Bir sürü bende vardı: https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals
 
Yedelkin :
Neden? Bir sürü bende vardı: https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals
Evet, gerçekten, her şeyi yaşamadım :o), teşekkürler. O zaman bir tür böcek. Manov'un raporuna göre hem manuel hem de algoritma ile bir seçim yaptım ve falan filan bir bug. Hata, Manov raporundaki neden anlamına gelmiyorsa, şimdi sizinkini kontrol edeceğim.
 
Yedelkin :
Yine de, bir rapor hatası, ilk 3 işleminize dikkatlice bakın. Üçüncü ticaret "içeri/dışarı" olmalıdır.

Sori bir rapor değil, terminaldeki yatırım geçmişinin bir görüntüsüdür.


