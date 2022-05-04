Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 346
Dürüst olmak gerekirse - bir şekilde daha önce değil ...
OFF-TOP: Bu video 216 MB boyutundadır. Ön sıkıştırma olasılığını düşünün (en azından basit bir arşivleyici ile). Ekli, aynı videonun (400 kez) bir sıkıştırma (kayıpsız) örneğidir. Birçoğu çevrimiçi video hizmetleri tarafından iyi anlaşılan epeyce kayıpsız sıkıştırma kodeği vardır.
dosya için eksik kodlayıcı.
Şey, basit bir offtopik örnekti, harekete geçirici mesaj değil.
MSU Ekran Yakalama Kayıpsız Codec Bileşeni
Çubuk numarasına göre timeDate nasıl alınır?
Lütfen işlemin hacminin pozisyondan daha büyük olduğunu ve ters tipte "içeri/dışarı" değil, "dışarı" yönüne sahip olabileceğini açıklayın.
son sütun pozisyon hacmi , sondan bir önceki pozisyon tipidir. Sondan bir önceki ticaret pozisyonu düşürdü, tablonun bu bölümündeki sonuncusu olmalı
"içeri/dışarı" çünkü konumdan daha büyük ve karşıt tipe sahip. Ama rapor "çıktı" diyor.
raporun kendisi saldırıda.
Bu hata nedeniyle tüm algoritmanın düzgün çalışmadığı ortaya çıkıyor. Aynı şey dördüncü satır için de geçerlidir.
Görünüşe göre algoritmanın değiştirilmesi gerekecek, şampiyona raporlarında hiç "giriş/çıkış" anlaşması yok.
Tehdit Boşuna, MQ pozisyon geçmişini, sadece iki sütunu, hacmi ve ortalama seviyesini kaydetmeyi reddetti, ancak her şey çok daha basit hale geldi.
Sonuç olarak, ses ve konum seviyesini geri yüklerken yapılacak herhangi bir hata kritik öneme sahiptir.
şampiyona raporlarında hiçbir "giriş/çıkış" anlaşması yok.
Neden? Bir sürü bende vardı: https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals
Neden? Bir sürü bende vardı: https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals
Yine de, bir rapor hatası, ilk 3 işleminize dikkatlice bakın. Üçüncü ticaret "içeri/dışarı" olmalıdır.
Sori bir rapor değil, terminaldeki yatırım geçmişinin bir görüntüsüdür.