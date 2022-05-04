Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 345

neither :

30 dakikadan daha uzun bir zaman dilimi ayarlamak mümkün değildir.

2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385

Ayrıca, Dönem () ve _Period ve PERIOD_CURRENT işlevleri anlaşılmaz bir şekilde ne olduğunu verir.

PeriodSeconds() işlevini görmeye ne dersiniz?

PS Ayrıca EnumToString() işleviyle de tanışmalısınız.

 
Rosh :

PeriodSeconds() işlevini görmeye ne dersiniz?

PS Ayrıca EnumToString() işleviyle de tanışmalısınız.

int_Period

_Period değişkeni, geçerli grafiğin zaman çerçevesinin değerini içerir.

Ayrıca Period() işlevini de kullanabilirsiniz.

 

EA'yı test cihazında çalıştırdıktan sonra, işaretli işlemler ve göstergeler içeren grafik artık hiçbir EA'da görünmez. 421 yapı

 
52_rus :

EA'yı test cihazında çalıştırdıktan sonra, işaretli işlemler ve göstergeler içeren grafik artık hiçbir EA'da görünmez. 421 yapı

 

teşekkürler

 

Çoklu para birimi test ediliyor, diğer para birimlerinde (testin test edildiği para biriminde değil) yapılan işlemler bir şekilde grafikte görüntülenebilir mi?

 

Tüm hatalar, düzeltmeyi bıraktınız mı?

Hafta sonları çalışırken terminalde büyük bir sorun var (kimsenin cevap vermediği 44727 numaralı bilet (03/13/2011 tarihli ).

Büyük olasılıkla, bu sorun hafta içi günlerde ortaya çıkıyor, ancak tekliflerin akışı nedeniyle etkisi minimum düzeyde.

Herkes için bir kez daha. Verilen: Cuma gününden beri açık olan bir terminal. Bu enstrümanın seçilen periyotları ile çalışan enstrüman tablosunda bir Expert Advisor asılıdır.

Pazar sabahı, aynı enstrümanın başka bir tablosunu açın ve aynı Expert Advisor'ı ekleyin (Uzman Danışman sadece N-son çubuklarla çalışır, benim durumumda 250).

Ve sonra pandemonium başlar - trafik büyümeye başlar, OHLC hattı yanıp söner (geçmiş senkronizasyonu) ve danışman 1 saniyeden daha az yerine kendini birkaç dakika hesaplar.

Bundan sonra grafiği kapatıyoruz ve tekrar ediyoruz - her şey 1: 1. Bazen tüm pencereleri kapatmak yardımcı olur.

İşte geçen hafta sonundan bir video, şimdi build 421'de her şey aynı: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi


PS Benzer bir şey sergeev tarafından seslendirildi 2011.03.23 16:59 #

ayrıca, CopyTime işlevi çılgınca yavaşlamaya başlar ... davranış için belirgin bir neden olmadan.


Asılsız olmamak için, hata ararken yapılan çalışmalar hakkında tam bir rapor ekliyorum

Dosyalar:
6ut4f1ilb0g.txt  24 kb
 
AlexSTAL :

Hafta sonları çalışırken terminalde büyük bir sorun var...

onaylıyorum. Terminal yeniden başlatılarak kaydedildi.
 
AlexSTAL :

İşte geçen hafta sonundan bir video, şimdi build 421'de her şey aynı: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi

OFF-TOP: Bu video 216 MB boyutundadır. Ön sıkıştırma olasılığını düşünün (en azından basit bir arşivleyici ile). Ekli, aynı videonun (400 kez) bir sıkıştırma (kayıpsız) örneğidir. Birçoğu çevrimiçi video hizmetleri tarafından iyi anlaşılan epeyce kayıpsız sıkıştırma kodeği vardır.
Dosyalar:
20110319_0901_08savi-MSU.zip  539 kb
 
hrenfx :
OFF-TOP: Bu video 216 MB boyutundadır. Ön sıkıştırma olasılığını düşünün (en azından basit bir arşivleyici ile). Ekli, aynı videonun (400 kez) bir sıkıştırma (kayıpsız) örneğidir. Birçoğu çevrimiçi video hizmetleri tarafından iyi anlaşılan epeyce kayıpsız sıkıştırma kodeği vardır.
Dürüst olmak gerekirse - bir şekilde daha önce değil ...
