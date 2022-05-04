Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 358
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sevgili Geliştiriciler. Başvurumu SD'de kapattınız (Ciddi sorun - kayan hata. Göstergelerin ve danışmanların çalışmasını imkansız hale getiriyor), ancak hiçbir şey düzeltilmedi. Bu gece her şey yeniden oldu. İndirilen 1.3Gb, gece boyunca neden, nereden ve nereden belli değil. Sizce - MT tüm iletişim kanalını tıkar, ama bu konuda yalnız değilim.
İşte resim:
Bir şeyler yapın çünkü böyle bir durum hiçbir kapıya tırmanmaz.
Kulübümüze hoş geldiniz!
Vahşi trafikle ilgili hata hafta sonu yerelleştirildi ve evde yeniden üretildi. Sorun, erişim noktalarıyla senkronizasyon kaybıydı. Şimdi düzeltiyoruz.
Böyle hoş olmayan bir aksaklık için özür dilerim, uzun zamandır yakaladım.
En ilginç şey, bunun giden trafik olmasıdır, bunu hiç terminalimde görmedim. Belki de bu, MetaTester çalışırken geçmişin ağ üzerinden harici aracılara aktarılmasından kaynaklanmaktadır?
Vahşi trafikle ilgili hata hafta sonu yerelleştirildi ve evde yeniden üretildi. Sorun, erişim noktalarıyla senkronizasyon kaybıydı. Şimdi düzeltiyoruz.
Böyle hoş olmayan bir aksaklık için özür dilerim, uzun zamandır yakaladım.
Bugün, 3 saatlik çalışma için terminal 84mb indirdi ve 3mb dağıttı, neden olduğu belli değil. Test cihazı çalışma sırasında açılmadı.
Bugün, 3 saatlik çalışma için terminal 84mb indirdi ve 3mb dağıttı, neden olduğu belli değil. Test cihazı çalışma sırasında açılmadı.
Cumartesi (!) terminalim yaklaşık 12Mb bir şey iletti. Ben de sağda sanıyordum...
Maalesef ekran görüntüsünü kaydetmedim. Benim için kritik değil, ama orada ne ilettiği açık değil.
not. Bir şekilde avatarım kayıp. Avatarı yenisine koyuyorum, bir süre sonra tekrar kayboluyor.
Cumartesi (!) terminalim yaklaşık 12Mb bir şey iletti. Ben de sağda sanıyordum...
Maalesef ekran görüntüsünü kaydetmedim. Benim için kritik değil, ama orada ne ilettiği açık değil.
not. Bir şekilde avatarım kayıp. Avatarı yenisine koyuyorum, bir süre sonra tekrar kayboluyor.
Hafta sonu her şey yolundaydı. Zaten 92.6 indirildi.
Yazı yazarken 93.5 oldu.
Farklı zaman dilimlerinde 3 EURUSD grafiği açıldı
Bugün, 3 saatlik çalışma için terminal 84mb indirdi ve 3mb dağıttı, neden olduğu belli değil. Test cihazı çalışma sırasında açılmadı.
muhtemelen yeni bir tür torrent terminalleri)))
Onaylıyorum, terminalin neden sadece geçmişi indirmekle kalmayıp aynı zamanda bir yere veya başka bir şeye indirdiğini de anlayamıyorum.