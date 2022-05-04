Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 358

-Alexey- :

Sevgili Geliştiriciler. Başvurumu SD'de kapattınız (Ciddi sorun - kayan hata. Göstergelerin ve danışmanların çalışmasını imkansız hale getiriyor), ancak hiçbir şey düzeltilmedi. Bu gece her şey yeniden oldu. İndirilen 1.3Gb, gece boyunca neden, nereden ve nereden belli değil. Sizce - MT tüm iletişim kanalını tıkar, ama bu konuda yalnız değilim.

İşte resim:

Bir şeyler yapın çünkü böyle bir durum hiçbir kapıya tırmanmaz.

Kimse kolay olacağına söz vermedi :)
 
En ilginç şey, bunun giden trafik olmasıdır, bunu hiç terminalimde görmedim. Belki de bu, MetaTester çalışırken geçmişin ağ üzerinden harici aracılara aktarılmasından kaynaklanmaktadır?
 

Vahşi trafikle ilgili hata hafta sonu yerelleştirildi ve evde yeniden üretildi. Sorun, erişim noktalarıyla senkronizasyon kaybıydı. Şimdi düzeltiyoruz.

Böyle hoş olmayan bir aksaklık için özür dilerim, uzun zamandır yakaladım.

 
Valmars :
Numara. Prev_calculated, hemen hemen her onayda sıfıra ayarlanır ve CopyRates -1 değerini döndürür. Anladığım kadarıyla prev_calculated'ı sıfırladıktan sonra, terminal sunucuya bağlanmaya çalıştığı anda giden trafik artıyor. Önceden, bu sadece hafta sonları oluyordu, terminal yeniden başlatılarak tedavi ediliyordu. Günlüklerde garip mesajlar göstermez.
 
Renat :

Vahşi trafikle ilgili hata hafta sonu yerelleştirildi ve evde yeniden üretildi. Sorun, erişim noktalarıyla senkronizasyon kaybıydı. Şimdi düzeltiyoruz.

Böyle hoş olmayan bir aksaklık için özür dilerim, uzun zamandır yakaladım.

Bir ma-a-a-scarlet eklemesi yapmak istiyorum... Bugün izin günü değil, bugün yeniden üretildi ....
 

Bugün, 3 saatlik çalışma için terminal 84mb indirdi ve 3mb dağıttı, neden olduğu belli değil. Test cihazı çalışma sırasında açılmadı.

 
Graff :

Cumartesi (!) terminalim yaklaşık 12Mb bir şey iletti. Ben de sağda sanıyordum...

Maalesef ekran görüntüsünü kaydetmedim. Benim için kritik değil, ama orada ne ilettiği açık değil.

not. Bir şekilde avatarım kayıp. Avatarı yenisine koyuyorum, bir süre sonra tekrar kayboluyor.

 
joo :

Hafta sonu her şey yolundaydı. Zaten 92.6 indirildi.

Yazı yazarken 93.5 oldu.

Farklı zaman dilimlerinde 3 EURUSD grafiği açıldı

 
Graff :

Bugün, 3 saatlik çalışma için terminal 84mb indirdi ve 3mb dağıttı, neden olduğu belli değil. Test cihazı çalışma sırasında açılmadı.

muhtemelen yeni bir tür torrent terminalleri)))

Onaylıyorum, terminalin neden sadece geçmişi indirmekle kalmayıp aynı zamanda bir yere veya başka bir şeye indirdiğini de anlayamıyorum.

