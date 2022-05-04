Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 357
Neler olduğunu anlayamıyorum:
iki gösterge aynı parametrelere sahipse, danışman yalnızca Satın Al'ı açar ve parametreler farklıysa, pozisyonları nasıl kapattığı hiç açık değildir....
Teoride, ikinci gösterge anlaşmaları kapatmalı, ancak bu böyle değil. Kodun kendisi:
Evet ve değiştirilmesi arzu edilir
on (çünkü tam olarak hangi n-boyutlu diziye sahip olmamız gerektiğini biliyoruz):
Kolaylaştırdı.
OnStart() işlevinin tüm gövdesini /* */ yorumladım - hata devam ediyor. Makineyi yeniden başlattıktan sonra dahil.
Tekrar ediyorum, dahil etme ve tanımlama yok, küresel düzeyde hiçbir şey, dahil. harici değişkenler yoktur. Terminali yeniden yüklemek istemiyorum.
Geliştiriciler, vay!!! 108 numaralı dahili hata ne anlama geliyor????
Servis masasına bir istek yazın ve hatanın oluştuğu kodu ekleyin lütfen.
Kod olmadan yanıt vermek zor - "dahili" hata sınıfı, derleyicinin kendisinde ihlaller anlamına gelir.
İşte olanlar :)
2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate 'mt5clw' indirilemedi
2011.04.10 23:20:32 Ağ '734988': MetaQuotes Software Corp. ile senkronize terminal
2011.04.10 23:20:32 Ağ '734988': Erişim Noktası 1 Avrupa üzerinden MetaQuotes-Demo'da yetkilendirilmiştir
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate yeni terminali 5.00 build 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) mevcut
2011.04.10 23:20:26 Ağ '734988': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirme başarısız oldu (Geçersiz terminal türü)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate yeni terminal 5.00 build 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) mevcut
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 başladı (MetaQuotes Software Corp.)
Daha kolay değil. bunlar aynı ... sadece yandan. Ve en iyi seçeneği tavsiye ederim.
Terminali yeniden kurdum, hata dahili hata #-3 olarak değişti (negatif sayılarla sayı hatalarına ilginç bir çözüm :)))
Servis masasına yazdım .
Geliştiriciler!
Öncelikle 44727 numaralı bilete dikkat edin!
Bu hafta sonu bir şeyi güncelledin mi? Temelde her şey bozuldu.
hiçbir şeyin işe yaramadığını onaylıyorum
Tüm kullanıcılar, 5 dakika önce her şeyin herkes için çalıştığını abonelikten çıkardı.
Lord şamanlar! Pekala, lütfen oradaki her şeyi olması gerektiği gibi düzeltin ... böylece bir daha olmayacak ...
Sevgili Geliştiriciler. Başvurumu SD'de kapattınız (Ciddi sorun - kayan hata. Göstergelerin ve danışmanların çalışmasını imkansız hale getiriyor), ancak hiçbir şey düzeltilmedi. Bu gece her şey yeniden oldu. İndirilen 1.3Gb, gece boyunca neden, nereden ve nereden belli değil. Sizce - MT tüm iletişim kanalını tıkar, ama bu konuda yalnız değilim.
İşte resim:
Bir şeyler yapın çünkü böyle bir durum hiçbir kapıya tırmanmaz.