Im_hungry :

Dizileri farklı şekilde belirlediğiniz gibi bir şey yazdınız - (pek yardımcı olmuyor, ancak

bu daha iyi). değişiklik:

bu satırlara

Ayrıca değiştirin:

bu konuda

Bu taraftan değil. Birkaç yapı önce, standart kitaplığın CPositionInfo, COrderInfo ve CDealInfo sınıflarındaki eski Type() yöntemleri, PositionType(), OrderType() ve DealType() ile değiştirildi. Dolayısıyla daha önce yazılmış MQL5 programlarında bu fonksiyonların düzeltilmesi gerekir, aksi takdirde düzgün çalışmayacaktır.

Kodunuzu şöyle yeniden yazardım:

 #include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>

input int TriX_PARAM= 14 ;
input int TriX_PARAM_Close= 50 ;

double TriX[];
double TriX_Close[];
int TriXHandle;
int TriXHandle_Close;
CTrade mytrade;
CPositionInfo myposition;
CSymbolInfo mysymbol;
COrderInfo myorder;
int OnInit ()
  {

   TriXHandle= iTriX ( NULL , PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM, PRICE_WEIGHTED );
   TriXHandle_Close= iTriX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM_Close, PRICE_WEIGHTED );
   ArraySetAsSeries (TriX_Close, true );
   ArraySetAsSeries (TriX, true );
   return ( 0 );
  }

void OnTick ()
  {
   if (myposition.Select( _Symbol ))
    { 
     CopyBuffer (TriXHandle_Close, 0 , 0 , 4 ,TriX_Close);
     if (myposition.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) 
//Закрываем позицию
     {
       if (TriX_Close[ 1 ]<TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]>TriX_Close[ 3 ]) 
        mytrade.PositionClose( _Symbol );
     } 
     else   
       if (TriX_Close[ 1 ]>TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]<TriX_Close[ 3 ]) 
        mytrade.PositionClose( _Symbol );
    }
   else
//Открываем позицию
     {
       CopyBuffer (TriXHandle, 0 , 0 , 4 ,TriX);
       if (TriX[ 1 ]>TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]<TriX[ 3 ]) mytrade.Buy( 0.1 );
       if (TriX[ 1 ]<TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]>TriX[ 3 ]) mytrade.Sell( 0.1 );
     }
  }
Rosh :
Tüm grafik pencereleri sıfırdan başlayarak numaralandırılmıştır. 0 - grafiğin ana penceresi, 1 - ayrı bir pencerede gösterilen ilk göstergenin penceresi. Vb.

Bununla ilgili soru yok! Ancak minimum ve maksimum değerler nerede ve neden yalnızca grafiği değiştirdikten sonra görünüyorlar ???
 
KffAlex :
Bununla ilgili soru yok! Ancak minimum ve maksimum değerler nerede ve neden yalnızca grafiği değiştirdikten sonra görünüyorlar ???
Lütfen servis masasına yazınız. Büyük ihtimalle bugdur
 

Hatanın ne anlama geldiğini aydınlatın 

internal error # 108              0        0

betiği derlerken???

[Silindi]  
alsu :

Hatanın ne anlama geldiğini aydınlatın

betiği derlerken???

anladığım kadarıyla

108 #define için yanlış isim

 
Interesting :

anladığım kadarıyla

108 #define için yanlış isim

gerçek şu ki, komut dosyasında tanımlama veya içerme yoktur.

 
 
alsu :

gerçek şu ki, komut dosyasında tanımlama veya içerme yoktur.

Senaryo çalışmasında ve
 #Dahil etmek
ve
 #tanımlamak
 
alsu :

daha sonra komut dosyasından normal olarak derlenmiş bir diğerine blok blok aktarım. ve yanlış çizgiye basın.

tam olarak ne olduğunu geri gönderin.

 
sergeev :

daha sonra komut dosyasından normal olarak derlenmiş bir diğerine blok blok aktarım. ve yanlış çizgiye basın.

tam olarak ne olduğunu geri gönderin.

Kolaylaştırdı.

OnStart() işlevinin tüm gövdesini /* */ yorumladım - hata devam ediyor. Makineyi yeniden başlattıktan sonra dahil.

Tekrar ediyorum, dahil etme ve tanımlama yok, küresel düzeyde hiçbir şey, dahil. harici değişkenler yoktur. Terminali yeniden yüklemek istemiyorum.

Geliştiriciler, vay!!! 108 numaralı dahili hata ne anlama geliyor????

