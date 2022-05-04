Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 356
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dizileri farklı şekilde belirlediğiniz gibi bir şey yazdınız - (pek yardımcı olmuyor, ancak
bu daha iyi). değişiklik:
bu satırlara
Ayrıca değiştirin:
bu konuda
Bu taraftan değil. Birkaç yapı önce, standart kitaplığın CPositionInfo, COrderInfo ve CDealInfo sınıflarındaki eski Type() yöntemleri, PositionType(), OrderType() ve DealType() ile değiştirildi. Dolayısıyla daha önce yazılmış MQL5 programlarında bu fonksiyonların düzeltilmesi gerekir, aksi takdirde düzgün çalışmayacaktır.
Kodunuzu şöyle yeniden yazardım:
Tüm grafik pencereleri sıfırdan başlayarak numaralandırılmıştır. 0 - grafiğin ana penceresi, 1 - ayrı bir pencerede gösterilen ilk göstergenin penceresi. Vb.
Bununla ilgili soru yok! Ancak minimum ve maksimum değerler nerede ve neden yalnızca grafiği değiştirdikten sonra görünüyorlar ???
Hatanın ne anlama geldiğini aydınlatın
internal error # 108 0 0
betiği derlerken???
Hatanın ne anlama geldiğini aydınlatın
betiği derlerken???
anladığım kadarıyla
108 #define için yanlış isim
anladığım kadarıyla
108 #define için yanlış isim
gerçek şu ki, komut dosyasında tanımlama veya içerme yoktur.
gerçek şu ki, komut dosyasında tanımlama veya içerme yoktur.
#Dahil etmek
#tanımlamak
daha sonra komut dosyasından normal olarak derlenmiş bir diğerine blok blok aktarım. ve yanlış çizgiye basın.
tam olarak ne olduğunu geri gönderin.
daha sonra komut dosyasından normal olarak derlenmiş bir diğerine blok blok aktarım. ve yanlış çizgiye basın.
tam olarak ne olduğunu geri gönderin.
Kolaylaştırdı.
OnStart() işlevinin tüm gövdesini /* */ yorumladım - hata devam ediyor. Makineyi yeniden başlattıktan sonra dahil.
Tekrar ediyorum, dahil etme ve tanımlama yok, küresel düzeyde hiçbir şey, dahil. harici değişkenler yoktur. Terminali yeniden yüklemek istemiyorum.
Geliştiriciler, vay!!! 108 numaralı dahili hata ne anlama geliyor????