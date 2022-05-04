Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 355
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aracılar her zaman ana bilgisayardakiyle aynı geçmişe sahip midir?
Tüm konuyu okumadım, bu yüzden daha önce gönderildiyse özür dilerim.
1. Testi başlatma ve durdurma zamanını (tarihle karıştırılmamalıdır) seçmek mümkün olacak mı?
2. Ayarlarda belirlenenler (birden fazla para birimi için - bir enstrüman için - test sonuçlarında "açık grafik" ve diğerleri için) dışında, test cihazında diğer çiftler için işlemler nasıl görüntülenir?
Tüm konuyu okumadım, bu yüzden daha önce gönderildiyse özür dilerim.
1. Testi başlatma ve durdurma zamanını (tarihle karıştırılmamalıdır) seçmek mümkün olacak mı?
2. Ayarlarda belirlenenler (birden fazla para birimi için - bir enstrüman için - test sonuçlarında "açık grafik" ve diğerleri için) dışında, test cihazında diğer çiftler için işlemler nasıl görüntülenir?
1 Siz istemedikçe böyle bir şey yoktur.
2 de hayır
Tünaydın!
MT 5.425 Windows 7 x64
Göstergeyi bir alt pencerede başlatıyorum (alt pencere No. 1), orada bir tampon kullanarak bir grafik gösteriyorum ve ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) ve ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MIN kullanarak pencerenin minimum ve maksimum fiyatını almak istiyorum, 1) sırasıyla.
Ana pencerenin minimum ve maksimum değerleri doğru görüntülenirken çıktı 0'dır (ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)). ChartRedraw(0) yardımcı olmuyor. Grafiği fareyle kaydırmaya başlarsanız, değerler ölür - doğru şekilde gösterilmeye başlar.
Böyle bir yanlış anlama, ilk başlatmada veya gösterge özelliklerindeki değerleri değiştirirken ortaya çıkar.
Belki bu bir hatadır ya da belki ben yanlış bir şey yapıyorum.
Yardım dosyasındaki bu giriş nasıl anlaşılır?
CHART_PRICE_MIN Grafik minimum çift r/o değiştirici - alt pencere numarası
CHART_PRICE_MAX Grafik maksimum çift r/o değiştirici - alt pencere numarası
Teşekkür ederim!
Neler olduğunu anlayamıyorum:
iki gösterge aynı parametrelere sahipse, danışman yalnızca Satın Al'ı açar ve parametreler farklıysa, pozisyonları nasıl kapattığı hiç açık değildir....
Teoride, ikinci gösterge anlaşmaları kapatmalı, ancak bu böyle değil. Kodun kendisi:
Optimizasyon sırasında terminalin güncellenmediğinden emin olmak mümkün müdür?
Yani terminal çalışıyorsa ve 5-10 dakika boyunca güncellenmediyse,
o zaman olmaz, ancak güncellerseniz yeni ayarlar kaydedilmez
terminali yeniden başlatmadan önce, elbette interneti kapatabilirsiniz.
Neler olduğunu anlayamıyorum:
iki gösterge aynı parametrelere sahipse, danışman yalnızca Satın Al'ı açar ve parametreler farklıysa, pozisyonları nasıl kapattığı hiç açık değildir....
Teoride, ikinci gösterge anlaşmaları kapatmalı, ancak bu böyle değil. Kodun kendisi:
Dizileri farklı şekilde belirlediğiniz gibi bir şey yazdınız - (pek yardımcı olmuyor, ancak
bu daha iyi). değişiklik:
bu satırlara
Ayrıca değiştirin:
bu konuda