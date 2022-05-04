Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 21
Ek olarak, "Durum satırı -> Erişim noktalarını değiştirmek için menü" terminalinin yardım bölümünü okuyabilirsiniz.
Teşekkür ederim. Vay canına orada lezzetli.
1. Sütunların genişliğini ayarlamak mümkün mü? Sonra bankayı çekerken her şeyi sıkıştırıyor ve fiyatları görmenize izin vermiyor.
2. Gelecekte birden fazla fiyat teklifi sağlayıcısını aynı anda bağlamayı planlıyor musunuz (MT5 için uzun zamandır böyle bir dileğim vardı)? yazın, içinde gerçek bir hesabım olan üç DC (banka) var. Terminalden ayrılmadan daha lezzetli olan alıntıları seçebilirim. (bankalararası gibi bir şey)
Hayır, ancak seçenekler var:
Hayır, ama seçenekler var...
Bu kadar hızlı ve kategorik olması üzücü ((sizi çok lezzetliden mahrum bırak. MT6'yı bekleyeceğiz :-).
Ve bu kararlar anlaşılabilir, eğer biri bunu yapmaya karar verirse, farklı terminallerden teklifler yüklerse, o zaman hepsini aynı şekilde başka bir MATLAB programında (MATCAD) analiz etmek ve terminallere komutlar göndermek (satın al, sat) daha uygundur.
...MT6'yı bekleyelim :-).
Prival :
Tabii ki IMHO, bu yüzden ciddi ifadeler gibi davranmıyorum:
Bu olasılığın uygulama açısından çok doğru olmadığını düşünüyorum, çünkü çeşitli DC'lerden (sadece değil) alıntıları analiz etmeniz gerekiyorsa, harici uygulamaları ve veritabanlarını kullanmak daha iyidir (tüm soru yalnızca bu tür veri işleme teknolojisi ve özel uygulaması).
Gerekirse, DC gerekli sayıda enstrümanı içeren bir listeyi kolayca oluşturabilir ve farklı bankalardan/borsalardan teklifler gelecektir.
Tabii ki, bu yaklaşım esas olarak hisse senedi enstrümanlarında kullanılacak, ancak Forex için de uygulanabilir (bunun gibi bir şey şimdi Admiral'in demosunda görülebilir)...
Örneğin, "EURUSD", "EURUSD+" ve "EURUSD" vardır.
Hangi bayi-brokerin rekabetçi eksikliklerini bu kadar açık bir şekilde ortaya koyan bir platform satın almayı ve ödemeyi kabul edeceğini merak ediyorum.
Bir DC (bir hesap) varsa, ancak aynı zamanda birçok piyasa yapıcı varsa, bu herkes için tamamen kabul edilebilir bir seçenektir.
Tabii ki buradaki soru farklı - Forex ile her şey açık görünüyor (para birimlerinin sayısı çok sınırlı), ancak fona ve diğer varlıklara ne olacağı bir sorudur ve esas olarak geliştiricilere yöneliktir.
Ve soru şudur - Kaç tane DC, alım satımı yapılan enstrümanların kayıtlarını gerçekçi bir şekilde oluşturabilir ve bunlardan kaç tanesini terminal işlemi yapabilir? Ne kadar rahat olurdu...
Burada, diyelim ki, bir tüccar hisse senedi ticareti yapmak isterse (NYSE'de işlem görenleri diyelim) düşündüm. Eğer yanılmıyorsam, 2000-3000 arasında bir sayı bulmak oldukça mümkün (DC'de sadece 500 ila 1000 tanesi olsa bile) ...
Ve bana öyle geliyor ki, tam tersine Forex için değerli olacak çünkü. DC, tüccara uygun gördüğü herhangi bir teklifi verebilir, bu bir takas değildir. Ama bir komisyoncu bana borsadan farklı teklifler vermeye başlarsa, bu ona yeterli gelmeyecektir.
Bu banka sekmesi için başka bir kullanım görmüyorum. Birden fazla veri sağlayıcı olmayacaksa. O sadece işe yaramaz ve kiminle çalıştığın çok açık.
"Banka" daha önce de belirttiğim gibi piyasa yapıcıyı belirtmek için kullanılmalıdır (en azından %100 mantıklıdır).
Ancak DC'lerin (gerçek bir bankam veya borsam yok) döviz çiftlerinin "yinelenen" etiketlerini memnuniyetle kabul edeceğinden şüpheliyim ...
Başlangıçta, "gerçek bir hesabın açıldığı üç DC (banka)" ile ilgiliydi.
Ve eğer terminal esasen bir "Mult" değilse (MT4'te olduğu gibi MT5 için ilk kez duyuyorum) farklı DC'lerdeki (bankalardaki) üç hesabı aynı anda nasıl yönetebilirim?
Doğruyu söylemek gerekirse, çoklu terminaller üzerinde çalışmadığım için nasıl çalıştıkları hakkında hiçbir fikrim yok (kesin olmak gerekirse, çalışmalarının ilkelerini sadece yüzeysel ve genel olarak anlıyorum).
Yazar, " gerçek bir hesabın açıldığı üç DC'den (banka)" bahsederek MT5 arzusunu açıkladı.