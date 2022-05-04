Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 18

MQL4'te böyle bir işlev vardı

 double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
MQL5'te bir analog bulamadım, böyle bir işlev kullanılabilir mi yoksa kendim mi hesaplamalıyım, varsa lütfen bana nasıl doğru şekilde yapacağımı söyleyin.
 

yeni bir güne geçerken, 29'uncu güne ait tüm alıntılar kayboldu. terminali yeniden başlatmak yardımcı olmuyor. grafiği de güncelleyin.

 
Terminal hangi sunucuya bağlı?
 
Bu konunun 16. sayfasına bakın. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Ancak popüler soru! :)
 
orada gerekli bilgi yok, sadece ACCOUNT_FREEMARGIN ücretsiz fonları iade etmek için bir fonksiyon var ve sadece örneğin 0.1 lot hacimli bir pozisyon açtıktan sonra ne kadar ücretsiz fon kalacağını almam gerekiyor
 
Bilmiyorum. terminal sadece sizden indirilir. başkalarını kullanmadı. şimdi veriler ortaya çıktı, ancak sabah onlar da orada değildi (bütün gece orada olmadığı ortaya çıktı). Dosyaları analiz için gönderebilirim, sadece hangilerini ve nerede olduğunu söyleyin
 
" Bedava fonların iadesi ACCOUNT_FREEMARGIN " ile " örneğin, 0.1 lot hacimli bir pozisyon açıldıktan sonra kalan ücretsiz fon sayısı " arasındaki fark nedir?

Özellikle, her iki durumda da bazı "bedava fonlardan" bahsediyoruz. Tam olarak ne için "ücretsiz"?

[Silindi]  
ACCOUNT_FREEMARGIN

Bir pozisyon açmak için mevcut mevduat para biriminde hesapta bulunan ücretsiz fon miktarı

çift


ACCOUNT_FREEMARGIN, anladığım kadarıyla, mevcut ücretsiz fon durumunu döndürür.

Bazı durumlarda, henüz açılmamış ancak açılabilecek bir pozisyon dikkate alınarak "serbest teminat" miktarının da belirlenmesi gerekir.

 
Bu doğru ACCOUNT_FREEMARGIN mevcut serbest marj durumunu döndürür ve bir pozisyon açmadan önce kalan serbest marjın değerini almam gerekiyor. işlev MT4'te kullanıldı
çift HesapFreeMarginCheck ( dize sembolü, int cmd, çift cilt)
 

Görünüşe göre nasıl bir özellikten bahsettiğimizi anlıyorum: Bir pozisyon açıldığında kalacak ücretsiz fon miktarını belirlemek. MQL5 Referansının aşağıdaki bölümlerine bakın:

- Sınıf CAccountInfo ;

- FreeMarginCheck .

