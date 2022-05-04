Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 18
MQL4'te böyle bir işlev vardıMQL5'te bir analog bulamadım, böyle bir işlev kullanılabilir mi yoksa kendim mi hesaplamalıyım, varsa lütfen bana nasıl doğru şekilde yapacağımı söyleyin.
yeni bir güne geçerken, 29'uncu güne ait tüm alıntılar kayboldu. terminali yeniden başlatmak yardımcı olmuyor. grafiği de güncelleyin.
Bu konunun 16. sayfasına bakın. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Yine de popüler soru! :)
Terminal hangi sunucuya bağlı?
orada gerekli bilgi yok, sadece ACCOUNT_FREEMARGIN ücretsiz fonları iade etmek için bir fonksiyon var ve sadece örneğin 0.1 lot hacimli bir pozisyon açtıktan sonra ne kadar ücretsiz fon kalacağını almam gerekiyor
" Bedava fonların iadesi ACCOUNT_FREEMARGIN " ile " örneğin, 0.1 lot hacimli bir pozisyon açıldıktan sonra kalan ücretsiz fon sayısı " arasındaki fark nedir?
Özellikle, her iki durumda da bazı "bedava fonlardan" bahsediyoruz. Tam olarak ne için "ücretsiz"?
ACCOUNT_FREEMARGIN
Bir pozisyon açmak için mevcut mevduat para biriminde hesapta bulunan ücretsiz fon miktarı
çift
ACCOUNT_FREEMARGIN, anladığım kadarıyla, mevcut ücretsiz fon durumunu döndürür.
Bazı durumlarda, henüz açılmamış ancak açılabilecek bir pozisyon dikkate alınarak "serbest teminat" miktarının da belirlenmesi gerekir.
Görünüşe göre nasıl bir özellikten bahsettiğimizi anlıyorum: Bir pozisyon açıldığında kalacak ücretsiz fon miktarını belirlemek. MQL5 Referansının aşağıdaki bölümlerine bakın:
- Sınıf CAccountInfo ;
- FreeMarginCheck .