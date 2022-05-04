Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 19
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Görünüşe göre nasıl bir özellikten bahsettiğimizi anladım: Bir pozisyon açıldığında kalacak ücretsiz fon miktarını belirlemek. MQL5 Referansının aşağıdaki bölümlerine bakın:
- CAccountInfo sınıfı;
- Ücretsiz Marj Kontrolü.
İpucu için teşekkürler, standart kütüphaneyi henüz çözemedim, görünüşe göre onsuz yapamam.
Neden geçmiyorsun? Hatta mümkün...
Bu arada, geliştiricilere bir soru - Marjı sadece Forex için mi hesaplamak gerekiyor (veya hala iş için bir alan var mı)?
Bundan özellikle bahsediyorum:
Ayrıca bu fonksiyonun mantığı bana çok açık değil (ya da daha doğrusu sadece açık, neden her şeyin bu şekilde uygulandığı da belli değil)...
not
Anladığım kadarıyla bu fonksiyonların ikisi de tam olarak bitmiş değil, en azından hesaplamalarda gerekli gerçekliği yansıtmıyorlar...
Bu arada, geliştiricilere bir soru - Marjı sadece Forex için mi hesaplamak gerekiyor (veya hala iş için bir alan var mı)?
Geliştiricilerin Mart ayındaki yanıtından bunun geçici bir fenomen olduğu anlaşılmaktadır (yani, "hala iş için bir alan var") : https://www.mql5.com/en/forum/11/page14/#comment_3346
Açıktır ki, "Sürülmemiş tarla" henüz...
Herhangi birinin (geliştiriciler dahil) normal bir hesaplama algoritması var mı?
Bilmiyorum. terminal sadece sizden indirilir. başkalarını kullanmadı. şimdi veriler ortaya çıktı, ancak sabah onlar da orada değildi (bütün gece orada olmadığı ortaya çıktı). Dosyaları analiz için gönderebilirim, sadece hangilerini ve nerede olduğunu söyleyin
Evet. Sunucuda bir sorun oluştu.
Sorun çözüldü.
Evet. Sunucuda bir sorun oluştu.
Sorun çözüldü.
Orada ne olduğunu ve nasıl karar verdiğini bilmiyorum ama artık imkansız, 30 için veri yok.
rakam dün işlem yaptığımı gösteriyor, işlemler grafikte çiziliyor, yani. dün verilerim (alıntılar) vardı ve şimdi biri onları benden mi çaldı? bir komşu aramaya gitti ve yüzünü dövdü :-) bu kadar kaliteli bir fiyat teklifi ile, otomatik bir telefon santrali oluşturmak söz konusu değil ... her şeyi doğru hesaplamak ve programlamak bir dahi olmalı .. . yenileme yardımcı olmuyor
Orada ne olduğunu ve nasıl karar verdiğini bilmiyorum ama artık imkansız, 30 için veri yok.
rakam dün işlem yaptığımı gösteriyor, işlemler grafikte çiziliyor, yani. dün verilerim (alıntılar) vardı ve şimdi biri onları benden mi çaldı? bir komşu aramaya gitti ve yüzünü dövdü :-) bu kadar kaliteli bir fiyat teklifi ile, otomatik bir telefon santrali oluşturmak söz konusu değil ... her şeyi doğru hesaplamak ve programlamak bir dahi olmalı .. . yenileme yardımcı olmuyor
Şu anda hangi erişim sunucusuna bağlısınız?
2. nokta
hesap 92879 her zaman üzerinde ve değişmedi.
2. nokta
hesap 92879 her zaman üzerinde ve değişmedi.