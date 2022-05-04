Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 19

Yedelkin :

Görünüşe göre nasıl bir özellikten bahsettiğimizi anladım: Bir pozisyon açıldığında kalacak ücretsiz fon miktarını belirlemek. MQL5 Referansının aşağıdaki bölümlerine bakın:

- CAccountInfo sınıfı;

- Ücretsiz Marj Kontrolü.

İpucu için teşekkürler, standart kütüphaneyi henüz çözemedim, görünüşe göre onsuz yapamam.
sergey1294 :
Neden geçmiyorsun? Hatta mümkün...


Bu arada, geliştiricilere bir soru - Marjı sadece Forex için mi hesaplamak gerekiyor (veya hala iş için bir alan var mı)?


Bundan özellikle bahsediyorum:

 double CAccountInfo::MarginCheck( const string symbol,
ENUM_ORDER_TYPE trade_operation, double volume) const
{
   double margin       = 0.0 ;
   double contract_size= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE );
   long    leverage     =Leverage();
   string work;
   double price;
//---
   switch ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ))
     {
       case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX :
         work= SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN );
         if (work==Currency()) price= 1.0 ;
         else                  price= SymbolInfoDouble (work+Currency(), SYMBOL_BID );
         margin=price*volume*contract_size/leverage;
         break ;
       case SYMBOL_CALC_MODE_CFD :
         break ;
       case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES :
         break ;
       case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX :
         break ;
       case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE :
         break ;
     }
//---
   return (margin);
}
Ayrıca bu fonksiyonun mantığı bana çok açık değil (ya da daha doğrusu sadece açık, neden her şeyin bu şekilde uygulandığı da belli değil)...

 double CAccountInfo::FreeMarginCheck( const string symbol,
ENUM_POSITION_TYPE trade_operation, double volume) const
{
return (FreeMargin()-MarginCheck(symbol,trade_operation,volume));
}

not

Anladığım kadarıyla bu fonksiyonların ikisi de tam olarak bitmiş değil, en azından hesaplamalarda gerekli gerçekliği yansıtmıyorlar...

 
Interesting :

Geliştiricilerin Mart ayındaki yanıtından bunun geçici bir fenomen olduğu anlaşılmaktadır (yani, "hala iş için bir alan var") : https://www.mql5.com/en/forum/11/page14/#comment_3346
Yedelkin :
Açıktır ki, "Sürülmemiş tarla" henüz...

Herhangi birinin (geliştiriciler dahil) normal bir hesaplama algoritması var mı?

 
Prival :
Bilmiyorum. terminal sadece sizden indirilir. başkalarını kullanmadı. şimdi veriler ortaya çıktı, ancak sabah onlar da orada değildi (bütün gece orada olmadığı ortaya çıktı). Dosyaları analiz için gönderebilirim, sadece hangilerini ve nerede olduğunu söyleyin

Evet. Sunucuda bir sorun oluştu.

Sorun çözüldü.

 
alexvd :

Orada ne olduğunu ve nasıl karar verdiğini bilmiyorum ama artık imkansız, 30 için veri yok.


rakam dün işlem yaptığımı gösteriyor, işlemler grafikte çiziliyor, yani. dün verilerim (alıntılar) vardı ve şimdi biri onları benden mi çaldı? bir komşu aramaya gitti ve yüzünü dövdü :-) bu kadar kaliteli bir fiyat teklifi ile, otomatik bir telefon santrali oluşturmak söz konusu değil ... her şeyi doğru hesaplamak ve programlamak bir dahi olmalı .. . yenileme yardımcı olmuyor

 
Prival :

rakam dün işlem yaptığımı gösteriyor, işlemler grafikte çiziliyor, yani. dün verilerim (alıntılar) vardı ve şimdi biri onları benden mi çaldı? bir komşu aramaya gitti ve yüzünü dövdü :-) bu kadar kaliteli bir fiyat teklifi ile, otomatik bir telefon santrali oluşturmak söz konusu değil ... her şeyi doğru hesaplamak ve programlamak bir dahi olmalı .. . yenileme yardımcı olmuyor


Şu anda hangi erişim sunucusuna bağlısınız?
 
2. nokta

hesap 92879 her zaman üzerinde ve değişmedi.

 
3. veya 4.'ye kadar vites değiştir.
