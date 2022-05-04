Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 20
3. veya 4.'ye kadar vites değiştir.
3'e geçti. veriler yüklendi ve tüm işlemler yerine oturdu. Şimdi soru, aynı şeyi Expert Advisor'da programlı olarak nasıl yapabileceğim. Onlar. Ortamın verilerini talep ediyorum - orada değiller - Bir süre bekliyorum (soru ne kadar bekleyecek?) - Veri yok - Sunuculardan geçmeye çalışıyorum. Bu durum nasıl düzgün bir şekilde programlanır ve izlenir?
Ve MQL5 kullanarak "sunucularda gezinmeyi" nasıl planlıyorsunuz?
Genel olarak, bu basitçe olmaması gereken bir acil durumdur. Çok yakın bir gelecekte, bu sorun için bir düzeltme içeren bir derleme yayınlanacak.
bu dalda hatalar, buglar, sorular, yani nasil soru soruyorum? Sunucuyu değiştirme işlevini bulamadım, bu yüzden benim için bir çıkmaz sokak. Bu komisyona zaten iki kez bastım, bu nedenle otomatik telefon santrali (robot) bir şekilde bu durumla başa çıkabilmelidir, elbette bunu hariç tutmak için mümkün olan her şeyi yapacağınızı anlıyorum, ancak tamamen hariç tutamazsınız. Basit bir banal durum. Sunucu kapalı, mavi bir alevle yanıyor, tüm alıntılar bana uymuyor. Bu yüzden 4 kat çoğaltma yapıyorsunuz. Bu hayati bir karardır.
Sunucu değiştirme işlevini terminale sokmanın mantıklı olacağını düşünüyorum. O zaman biz PBX geliştiricileri bir şekilde bu durumu izleyip yanıt verebilirdik. Ve şimdi çaresiziz. Tek çözüm, yapmak istemediğim MT4'te olduğu gibi harici programlara başvurmak. Ama bunu yapmak zorunda kalacağız, çünkü. bu, ticaret robotunun güvenilirliği ile ilgili bir sorudur.
Şimdi şeker ambalajları üzerinde ticaret yapıyoruz ve gerçek - 100 lot cehenneme girdi ve uçtu, o zaman kimi aramalıyım? komşu zaten soğuyor, piç tırnakları çaldı :-).
MQL5 düzeyinde nasıl bilmiyorum, ancak terminalin kendi düzeyinde "uygun" (çalışan) bir sunucu seçimi yapılmalıdır. En azından teklif teslimi açısından.
böyle bir olasılık var. Durum çubuğundaki bağlantı simgesine tıklayın:
Manuel moda girmek zorunda değildim.
Örneğin, böyle bir algoritma ima edildi, burada bir bağlantı olmadığını (veya verilerle ilgili sorunlar) tespit ettikten sonra, CAM terminali SUNUCULAR'dan geçti ve EN İYİ seçeneğini seçti, yeni bir sunucudan veri aldı.
Tarih konusunda bir danışmanı test ederken sınırlamaların neler olduğunu söyleyebilir misiniz?
Özellikle, dosya okuma/yazma yeteneğiyle ilgileniyor musunuz?
bunu manuel olarak yapabilmen güzel, henüz programdan yapamıyor olman üzücü. Ayrıca "rahat" anahtar kelimesi var. Yeniden taranan 3 iş 1 sunucu elbette buna değer, ancak kalan üçünden hangisi daha uygun? ping seçenekleri nasıl en küçük veya zincir en kısa nasıl ... bilmiyoruz
En "uygun" erişim noktasının seçimi otomatik olarak gerçekleşir: en az sunucu yüküne ve onunla en iyi iletişim kalitesine göre. Dışa doğru, bu, adın solundaki gösterge ile değerlendirilebilir.
Ek olarak, "Durum satırı -> Erişim noktalarını değiştirmek için menü" terminalinin yardım bölümünü okuyabilirsiniz.