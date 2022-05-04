Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 14
bool optimizasyonu düzeltildi
Peki, tamam, ama uygulamada herhangi bir hareket görmüyorum (hala bazı nüanslar vardı) ...
Lütfen bekle.
Uygulamalar bir süre sonra senkronize edilir.
Fark ettiyseniz, hatırlatırsanız, senkronizasyon daha hızlıdır ...
not
Örneğin, 14620 numaralı başvurumu unuttular (acı verici derecede uzun bir şey senkronize edildi) ...
Bana neyi yanlış yaptığımı söyle. Açıklama için göstergeler oluşturulur.
1. iki gösterge oluşturdu, her şey ayrı ayrı çalışıyor (çiziyor).
Gösterge 00 (tek renk)
Gösterge 11 (çok renkli)
2. Şimdi bunları birleştirmek istiyorum, indikatör 11'i (çok renkli) baz alıyorum ve buna indikatör 00'da olduğu gibi 1 tane daha tampon ekliyorum.
(Buffer_2[i]=high[i];) satırı çizilmiyor, hesaplanmasına rağmen rengini değiştirebilirsiniz.
Neyi yanlış yapıyorum?
Neyi yanlış yapıyorum?
PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE );
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
Yaygın bir uygulama, özellikle çok sayıda ayar varsa, ayarlar için bir yapılandırma dosyası kullanmaktır. Ancak yapılandırma dosyasının adı parametre olarak iletilebilir.
Yaygın bir uygulama (profesyoneller arasında), terminalin çökme yerine bir hata mesajı vermesidir.
Destek - Her fırsatta terminali kapatmayın veya uzmanı tablodan çıkarmayın (geliştiricilere göre)...
not
Kuşlardan bahsetmişken, sadece bu konuda 17391 numaralı bir başvuru var...
Yardımın en son sürümünü indirin ve " MQL5 Referansı / Standart Sabitler, Numaralandırmalar ve Yapılar / Ortam Durumu / Cihaz Bilgileri " bölümüne bakın.
Çevrimiçi sürümü elimdeki dosyayla karşılaştırdım. Ya ben tamamen körüm ya da onlar tamamen aynı...
Anladığım kadarıyla, terminalin bir sonraki sürümünden ve yardımın yeni sürümünden mi bahsediyoruz?