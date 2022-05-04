Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 25
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yardımın neresinde şöyle yazıyor: "Her optimizasyon geçişindeki bakiyenin boyutu gerçekte olduğundan 100 kat daha büyük. Ama buna dikkat etmeyin, bu sadece zararsız bir hata"?
"aksaklık" ile ilgili yardımda hiçbir şey yazılmamış, katılıyorum. Ve yazılamaz. Yardımda, kuru matematik dilinde şöyle belirtilmektedir:
Bir önceki paylaşımınızdan da görebileceğiniz gibi "Balance Max" parametresi ile optimizasyon sonuçlarından memnunsunuz. Herkes, Terazi ürününün olası sonuçları hakkında minimum düşüşle sonuçlar çıkarır. Gerçi... senin düşüşün %4-5. Buna göre, Bakiyenin ürünündeki ikinci çarpan ve minimum düşüş yaklaşık %95'tir.
Bu yüzden şunu yazarlardı: "Sonuç" sütunu, aşağıdaki gibi hesaplanan " Optimizasyon kriterinin " son değerini görüntüler ...." - bu bir Bakiye Değildir .
Bu bilgi farklı referans yerlerine yayılmıştır ve aralarındaki ilişki açık değildir.
Böylece şunu yazarlardı: ""Sonuç" sütunu, aşağıdaki gibi hesaplanan "Optimizasyon kriteri"nin son değerini görüntüler ...." - bu bir Bakiye Değildir .
Bu bilgi farklı referans yerlerine yayılmıştır ve aralarındaki ilişki açık değildir.
Böylece, orijinal soru çözülmüş olarak kabul edilebilir.
Yardımın (Kullanıcı Kılavuzu) içeriğine gelince, bence (ve görünüşe göre Kılavuzun yazarlarının görüşüne göre), bu bölümde bilgi (bağlantılara tıklama olasılığını dikkate alarak) erişilebilir ve mantıklı bir şekilde sunulur. Bu mantığı kendiniz belirlediniz.
Bu fırsatı değerlendirerek , alexey_petrov ( https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188 ) tarafından belirtilen açık bağlantıyı (tarama hakkında) dikkatsizce okuduğum için özür dilerim.
................
Yardımın (Kullanıcı Kılavuzu) içeriğine gelince, bence (ve görünüşe göre Kılavuzun yazarlarının görüşüne göre), bu bölümde bilgi (bağlantılara tıklama olasılığını dikkate alarak) erişilebilir ve mantıklı bir şekilde sunulur. Bu mantığı kendiniz tespit ettiniz.
................
Bağlantıya tıklayın (mavi renkle vurgulanmıştır), nereye gidiyorsunuz? " Optimizasyon kriterinin " ne olduğunu söylediği yerde hiç değil.
O zaman sütunu "Sonuç" olarak adlandırmak daha mantıklı olurdu (kullanıcının hangi sonucu almayı beklediğini asla bilemezsiniz, ancak "Optimizasyon Ölçütü", o zaman daha net olurdu ve yardımdaki bağlantılara daha az tıklamak zorunda kalacaktı. yapıldı.
Bağlantıya tıklayın (mavi renkle vurgulanmıştır), nereye gidiyorsunuz? "Optimizasyon kriteri" nin ne olduğu nerede yazıldığı hiç değil.
Bu noktada katılıyorum. Bağlantı adresinin düzeltilmesi gerekiyor. Servis Masasına yazabilirsiniz . Ben kendim "Test Edici" bölümünü bir kerede bütünüyle okudum, bu yüzden pratikte bağlantıları kullanmadım.
O zaman sütunu "Sonuç" olarak adlandırmak daha mantıklı olurdu (kullanıcının hangi sonucu almayı beklediğini asla bilemezsiniz, ancak "Optimizasyon Ölçütü", o zaman daha net olurdu ve yardımdaki bağlantılara daha az tıklamak zorunda kalacaktı. yapıldı.
Kullanıcı her zaman "Ayarlar" sekmesinde kişisel olarak seçtiği parametrelerle çalışarak sonucu almayı bekler. Özellikle, kullanıcı kişisel olarak "Denge + Min Düşüş" gibi bir optimizasyon kriteri seçtiyse, test cihazının kendisine başka bir parametreyi (örneğin, "Maks. Denge" parametresi) işlemenin sonuçlarını vermesini beklememelisiniz. Kullanıcı optimizasyon kriterlerini keyfi olarak seçer ve test cihazının kendisine "Maks Denge" parametresini işlemenin sonuçlarını göstermesini beklerse, bu, test cihazının (veya Kullanım Kılavuzunun) bir sorunu değildir.
"Sonuç" sütununun resmi olarak "Optimizasyon kriteri" olarak yeniden adlandırılması mantıksızdır, çünkü bu sütun optimizasyon kriterlerinin adlarını yansıtmaz, ancak kullanıcı tarafından seçilen parametreler için testin sayısal sonuçlarını yansıtır. Bu durumda, kullanıcı tarafından seçilen optimizasyon kriterinin adı her zaman "Ayarlar" sekmesinde görüntülenebilir.
Bu sorunun Yardım'daki (Kullanıcı Kılavuzu) bağlantıların tıklanma sayısıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Bu noktada katılıyorum. Bağlantı adresinin düzeltilmesi gerekiyor. Servis Masasına yazabilirsiniz . Ben kendim "Test" bölümünü bir kerede bütünüyle okudum, bu yüzden pratikte bağlantıları kullanmadım.
Kullanıcı her zaman "Ayarlar" sekmesinde kişisel olarak seçtiği parametrelerle çalışarak sonucu almayı bekler. Özellikle, kullanıcı kişisel olarak "Denge + Min Düşüş" gibi bir optimizasyon kriteri seçtiyse, test cihazının kendisine başka bir parametreyi (örneğin, "Maks. Denge" parametresi) işlemenin sonuçlarını vermesini beklememelisiniz. Kullanıcı optimizasyon kriterlerini keyfi olarak seçer ve test cihazının kendisine "Maks Denge" parametresini işlemenin sonuçlarını göstermesini beklerse, bu, test cihazının (veya Kullanım Kılavuzunun) bir sorunu değildir.
"Sonuç" sütununun resmi olarak "Optimizasyon kriteri" olarak yeniden adlandırılması mantıksızdır, çünkü bu sütun optimizasyon kriterlerinin adlarını yansıtmaz, ancak kullanıcı tarafından seçilen parametreler için testin sayısal sonuçlarını yansıtır. Bu durumda, kullanıcı tarafından seçilen optimizasyon kriterinin adı her zaman "Ayarlar" sekmesinde görüntülenebilir.
Bu sorunun Yardım'daki (Kullanıcı Kılavuzu) bağlantıların tıklanma sayısıyla hiçbir ilgisi yoktur.
... neden neyin mantıklı neyin doğru neyin mantıksız neyin yanlış olduğuna karar vermeye çalışıyorsun?
"Karar vermeye çalışmıyorum", biliyorum :)
Ben yönetici değilim. Haklı olduğunuzdan ve hatalar ve hatalar olduğundan hala eminseniz ve forumda sakin bir tartışma sizi rahatsız ediyorsa resmi bir cevap bekleyin.
Kavgalara ve "kişiselleştirmelere" katılmıyorum, bu nedenle bu konuda yapıcı soru-kopyaların olmaması tartışmanın sonu anlamına geliyor. Sorularınızda iyi şanslar!
Merhaba, marj hesaplama yöntemlerini öğreniyorum ve yardımda bir satır buldu olası tutarsızlıklar:
1. Forex için – fiyat yoktur;
2. gelecekler için - Eksik MarketPrice ;
Ve bir sorum var, denklemin aşağıdaki terimlerini doğru yorumlayıp yorumlamadığım:
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(sembol,SYMBOL_LAST);
double Yüzde=HesapBilgiDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(sembol, SYMBOL_MARGIN_INITIAL );
1. forex için
2. Değişim araçları için
3. Kaldıraç (yüzde değil)4. Başlangıç Marjı
Kodu yapıştırmak için düzenleyiciyi kullanın.