MQL4'te bu işlev WinUser32.mqh dosyasını gerektiren WinAPI kullanılarak uygulandı, şimdi gerekli değil (en azından açıkça gerekli değil).
291'inci dahil olmak üzere en az 5 yapı zaten en sonuncusu
291 inşa
MetaTester: Testin sonunda sabit pozisyon kapanması .
pozisyon şimdi bir saat önce kapatıldı.
Gerekirse bir uzman getirebilirim.
Ve "Maks Dengesi" parametresinde optimizasyon (test) ne gösteriyor? Şimdiye kadar "Bakiye + Min Düşüş" seçeneğini seçtiniz ve sonuçlar doğru.
"Karşılık gelen sonuçların" bununla ne ilgisi var?
İlk depozito dört basamaklı bir sayıdır ve nedense optimizasyon sonuçları altı basamaklı sayılardır. Bu bir hata.
"Bakiye+ Min Düşüş" parametresini seçerken de dahil olmak üzere farklı optimizasyon parametreleri için hangi sonuçların üretildiğini görmek için yardıma bakın. Ve birbirlerinden nasıl farklıdırlar.
Bu nedenle, soru şudur: "Maks Dengesi" parametresi için optimizasyon (test) neyi gösterir ?
Altı basamaklı sayılara gelince, "Maks Denge" başlangıç parametresiyle bile dokuz basamaklı sayılarım var https://www.mql5.com/ru/forum/1227 :). Ve "Balance + Min Drawdown" parametresini seçtiğinizde tam bir pipet olacak :))) Ama build güncellemesini bekliyorum .
Lütfen yazılarıma yorum yapmayın. Hata mesajım geliştiricilere yöneliktir, burada yayınlanmıştır ve hizmet masasına gönderilmemiştir, çünkü ekran görüntülerini göstermek gerekliydi.
Yedelkin :
Normal olarak gösterir.
Evet, bariz şeyleri önermek benim için zor değil. Yardımı okurken, geliştiricilerle ek iletişim kurmadan cevabı kendiniz bulabilirsiniz.
Yardımın neresinde şöyle yazıyor: "Her optimizasyon geçişindeki bakiyenin boyutu gerçekte olduğundan 100 kat daha büyük. Ama buna dikkat etmeyin, bu sadece zararsız bir hata"?
Göster, burnunu dürt.