Sadece MT5'i yükselttim .... kendim. Aynı zamanda tüm hesapları ve mevcut sunucuları kaldırdım. Şimdi demo hesap bile açamıyorum :(. Peki bundan sonra ne yapmalıyım?

Bu arada, bu bir şaka: kullanılabilir sunucu yok, ancak "İleri" düğmesi kullanılabilir. Bastım, bir sonraki pencere açılıyor, MetaQuotes-Demo'da bir hesap açmaya bile çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

sergey1294 :
neden mevcut değil, her şey mevcut, editörü açın F1 tuşuna basın ve yardım açılır ve varsa otomatik olarak güncellenir

CopyTime için F1 yardımına bakın ve bununla karşılaştırın https://www.mql5.com/en/docs/series/copytime

ben böyle biterim

Geri dönüş değeri

Kopyalanan dizi öğelerinin sayısı veya bir hata olması durumunda -1.

Not

Öğeler, şimdiki zamandan geçmişe başlangıç konumundan sayılır, yani 0'a eşit başlangıç konumu, mevcut çubuk anlamına gelir.

bağlantı hakkında daha fazla bilgi

Prival :

sonum böyle...

Bu arada, ben de. Alpari, inşa 286
 
Alexkl68 :
Özel göstergeleri derlerken aşağıdakileri verir. Vista sistemi.

Lütfen göstergenizin kaynak kodunu sağlayın (anladığım kadarıyla, bu teslimattan özel bir zikzak değil, üzerinde bazı değişiklikler). Kişisel olarak mümkündür.

+ bize terminalinizin yapısını ve mümkün olduğunca fazla bilgi verin. sebebini arayacağız.

Kendim denedim - sorunsuz bir şekilde derlendi.

 
Bir artı ile çalışmak çok sakıncalıdır. Tekerlek düğmesine tekrar basmak onu kaldırmaz ve sağ fare düğmesi, şu anda gerekli olmayan içerik menüsünü dışarı atar.
 
west100 :

Anladığım kadarıyla, 288'i oluşturmak için bir güncelleme vardı. Güncellemeden önce hangi yapıya sahip olduğunuzu açıklayabilir misiniz?

Ve daha fazla veri sağlayın: OS, UAC, vb.

 
lea :

Belgelerde bir yanlışlık var:

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

İşlev geçersiz bir sonuç döndürür.

Ancak, " Başlatılan öğe sayısını döndürür " olduğu belirtilir.

Teşekkürler, düzeltildi. Şimdi kulağa şöyle geliyor: Dönüş değeri yok.
 
Prival :

CopyTime için F1 yardımına bakın ve bununla karşılaştırın https://www.mql5.com/en/docs/series/copytime

ben böyle biterim

bağlantı hakkında daha fazla bilgi

MQL5 yardımının otomatik olarak güncellenmesi, web sitesinde olduğundan daha seyrektir. Yardımın güncellemesini MetaEditor 5'in arayüz dilini değiştirerek zorlayabilirsiniz. Ya da yardım dosyasını manuel olarak indirip kurabilirsiniz.
 
Sunucu günlüklerine göre, çok eski bir terminal yapısı kullanmışsınız: 21 Ocak 2010 tarihli build 240 (demo hesabı 95063'ten bahsediyoruz).

Bu süre zarfında çok şeyi değiştirmeyi başardık: özellikle eski yapılar için desteği kestik. Bu nedenle, tüm hesapların ve sunucuların listesinin kaybolması.

Bu nedenle, yeni yapılara zamanında güncelleme yapmalısınız. Herhangi bir hata nedeniyle güncelleme yapmadıysanız, lütfen bildirin.

Şu anda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Terminal ayarlarında (menü Araçlar-Ayarlar-Sunucu sekmesi) sunucu demo.metatrader5.com:443'ü belirtin, Tamam'a tıklayın ve yeni bir demo hesabı açın.
  • Veya yeni bir terminal kullanarak istemci terminalini indirin ve kurun: kurulumdan sonra MetaQuotes demo sunucusunun adresi sunucular listesinden asla kaybolmaz.
    MetaTrader 5 istemci terminalini şu bağlantıdan indirebilirsiniz: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Teşekkür ederim!
 

Sevgili geliştiriciler, lütfen hacimlerin grafikte nasıl görüntülendiğine bakın.

Işlem hacmi:

Kene Hacmi:

Ticaret hacminde bazı patlamalar. Böyle mi olmalı?

Ve bir soru daha. CopyRealVolume'u kopyaladığımda, son çubuk için sonuç her zaman sıfırdır. Bu İşlem hacmi var mı?

