Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 12
Geceleri çok garip bir şey fark ettim, çubuğun başlangıç zamanı bir hatayla işleniyor - hata bir dakikadan fazlaydı. Şimdi kontrol etmeye karar verdim, bir test göstergesi oluşturdumKayıt
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=6 i=50558 c=1,23797 saat[i]=2010.06.18 08:41:00 saat=2010.06.18 08:42:05 delta=5
2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=5 i=50557 c=1,23848 saat[i]=2010.06.18 08:40:00 saat=2010.06.18 08:41:01 delta=1
2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=4 i=50556 c=1.23862 saat[i]=2010.06.18 08:39:00 saat=2010.06.18 08:40:04 delta=4
2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=3 i=50555 c=1.23881 saat[i]=2010.06.18 08:38:00 saat=2010.06.18 08:39:05 delta=5
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=2 i=50554 c=1,23859 saat[i]=2010.06.18 08:37:00 saat=2010.06.18 08:38:31 delta=31
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=1 i=50553 c=1.23858 saat[i]=2010.06.18 08:36:00 saat=2010.06.18 08:38:31 delta=31
İlk iki tik açık, bu göstergenin lansmanı. Ve işte sonrakiler... Sunucu saatine göre yeni bir barın uzun süredir devam ettiği ve bu tik eski bara ait olduğu ortaya çıktı. Geceleri bu delta genellikle bir kabus olur...
Geliştiricilere soru bu bir hata mı? Yoksa böyle mi amaçlanıyordu?
ZY bunu günlüğe yazarken
2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=9 i=50561 c=1,23787 saat[i]=2010.06.18 08:44:00 saat=2010.06.18 08:45:12 delta=12
Aşağıdaki gibi kontrol etmeye çalışın. Döngü yok.
Metinde daha fazla.
Aşağıdaki gibi kontrol etmeye çalışın. Döngü yok.
Metinde daha fazla.
oops anladım. teşekkür etmek. Döngünün içinde bir kontrol yaptım
Yeni bir barın ortaya çıkması sırasında değişmedim. Ekonomik olarak değil, aynı veriler yeniden hesaplanır. Rağmen...
durum şu: https://book.mql4.com/ru/samples/icustom fig.119 MQL5'te hariç tutuluyor, değilse? ve böyle bir gösterge şablonu her zaman doğru kapanışı verir mi? Yoksa tuzaklar mı var?ZY bilim için teşekkürler
Ayrıca test cihazıyla ilgili bir tür şeytanlığım var, danışmanımı başlatmaya başlıyorum, tüm terminal test cihazında çöküyor, grafiğe atarsam her şey yolunda. diğer Uzman Danışmanlar test cihazında iyi çalışır.
Yaklaşık 110 parametrenin (ve yani soruların) bir garanti ile sindirilebileceği deneysel olarak elde edilmiş ve kanıtlanmıştır. 120'de, test cihazında EA belirtilmişse terminal çöker.
PM'de zaten bazı çözümler verdim, ancak herhangi bir şey varsa, bu soru ile geliştiricilerle de iletişime geçebilirsiniz. Bence bu sınırlamayı aşmada yardımcı olmalılar ...
Hafta sonu fiyatları şu anda çalışmıyor. betiği çalıştırıyorum
Yazdır( ZamanCurrent() );
sonuç
2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52
son çubuğun saati olmasına rağmen 2010.06.18 23:00:00
garip olduğu için, bazı işlevlerin doğru çalışıp çalışmadığını test etmek çok elverişsizdir.
Gösterge ayarları penceresindeki "Uygula" düğmesi eksik.
64 parametreye kadar optimize edebilirsiniz.