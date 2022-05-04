Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 10

Yeni yorum
 
gpwr :

Doğru marj hesaplamasıyla ilgili soruma geri dönmek istiyorum. Renat'ın belirttiği gibi, hesaplamalarımda LotRqdMgn (1 lot almak için gerekli marj) para biriminin fiyatını dikkate almıyor. Sonra böyle bir masa gördüğümü hatırladım.

Yani tabloda bir hata olduğu ortaya çıkıyor: Lots*Sözleşme_Boyutu/ Kaldıraç yerine Fiyat*Lot*Sözleşme_Boyutu/Kaldıraç olmalıdır.

Hazırlıksız - haklısın. Madde Forex Ticaretinin ABC'si
Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4: особенности автоматических торговых стратегий
 
Prival :
hayır, mesele bu değil. Büyük olasılıkla sunucularla ilgili bir şey. devam eden bazı işler var. verilerde bir boşluk var. sunucuyla iletişim genellikle kaybolur. geçmiş indirilmiyor. büyük ihtimalle bir hataya neden olmuştur.

şimdi sunucularınızda her şeyin yolunda olduğunu söyleyin, bunu uzun zamandır takıyorum

2010.06.15 20:34:18 Ağ '92879': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirme başarısız oldu (Hizmet mevcut değil)

Yoksa benim sorunum mu?


terminale gelen son fiyat teklifinin zamanı. zaten 20:45 Moskova zamanı

[Silindi]  
Prival :

şimdi sunucularınızda her şeyin yolunda olduğunu söyleyin, bunu uzun zamandır takıyorum

2010.06.15 20:34:18 Ağ '92879': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirme başarısız oldu (Hizmet mevcut değil)

Yoksa benim sorunum mu?


terminale gelen son teklifin zamanı. zaten 20:45 Moskova zamanı

MQ sunucusuna benziyor. En azından yerel sunucumda, terminal benzer şekilde yemin ediyor ...
 
Prival :

şimdi sunucularınızda her şeyin yolunda olduğunu söyleyin, bunu uzun zamandır takıyorum

2010.06.15 20:34:18 Ağ '92879': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirme başarısız oldu (Hizmet mevcut değil)

Yoksa benim sorunum mu?


terminale gelen son fiyat teklifinin zamanı. zaten 20:45 Moskova zamanı

onaylıyorum. Zaten 3 saattir hiçbir sunucuyla bağlantı yok. Belki daha fazla.
 

joo :
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше. 

Burada her şey yolunda brocompany.ru, burada da forex4you.org
 
FEDOR_MQL :
Burada her şey yolunda brocompany.ru, burada da forex4you.org

MQ sunucularını kastetmiştim.

FIBO'yu forex4you'ya ekliyorum - onlar da işe yarıyor.

 

Biri bana bu mesajların ne anlama geldiğini söyleyebilir mi:

2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5' içinde işlenmeyen istisna
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Yasadışı talimat [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5' içinde 0x00000070 olarak okunan erişim ihlali

belki sorun değil, ancak yasa dışı talimat [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] girişi konusunda endişeliyim


Not Gerçek şu ki, danışman bazen tüm bunlarla çalışıyor ve bazen çöküyor ve bu istikrarsızlık anlaşılmaz, o zaman net bir şekilde çalışmazdı.

 
Ayrıca test cihazıyla ilgili bir tür şeytanlığım var, danışmanımı başlatmaya başlıyorum, tüm terminal test cihazında çöküyor, grafiğe atarsam her şey yolunda. diğer Uzman Danışmanlar, test cihazında normal şekilde çalışır.
[Silindi]  
sergey1294 :
Ayrıca test cihazıyla ilgili bir tür şeytanlığım var, danışmanımı başlatmaya başlıyorum, tüm terminal test cihazında çöküyor, grafiğe atarsam her şey yolunda. diğer Uzman Danışmanlar, test cihazında normal şekilde çalışır.

Çoklu Para Birimi Uzman Danışmanı?
 
Interesting :
Çoklu Para Birimi Uzman Danışmanı?
Numara
1...34567891011121314151617...3184
Yeni yorum