İstekler-Sorular:
1. Pencerelerin konumu prensipte kaydedilmez, hiçbir zaman mı yoksa sadece bazı koşullar altında mı?
2. İstemci terminalinin yolu nedir (tam yol)?
3. Dosya-Aç veri dizini (tam yol) çağırdığınızda hangi dizin açılır?
4. Görev çubuğu ayarlarında "Kullanıcı Hesabı Kontrol Sanallaştırma" seçeneğini etkinleştirirseniz, terminal işlemi için görev listesinde ne gösterilir?
Ve hemen yeni yapı hakkında bir soru, bir şekilde Kopyala * işlevleri garip bir şekilde çalışıyor
Ve hata ayıklayıcıda ilginç bir resim görüyoruz (dakika TF)
Kısacası dizinin 5 elemanı olmalı ve 2 tane var bazı yerlerde başlangıç ve bitiş değerlerini değiştirmeye çalıştım sonuç aynı.
Belki yanlış bir şey yapıyorum?
Konum kaydedilmedi. Ve grafik sayısı kaydedilir? Grafik ayarları kaydediliyor mu (sembol, nokta, stil, göstergeler, nesneler vb.)?
1. Her değişiklikten sonra terminali yeniden başlatmaya başladı. Profil ayarlarının kaybolduğu koşulları ortaya çıkardı. Grafik penceresinin üst veya alt kenarlıklarını gizledikten sonra ayarlar çöküyor:
MT4'te bununla ilgili bir sorun yok.
2. "C:\Program Dosyaları\MetaTrader 5"
3. "C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal.exe"
4. Resminizle tam olarak aynı şeyi gösterir
Ve hemen yeni yapı hakkında bir soru, bir şekilde Kopyala * işlevleri garip bir şekilde çalışıyor
Ve hata ayıklayıcıda ilginç bir resim görüyoruz (dakika TF)
Kısacası dizinin 5 elemanı olmalı ve 2 tane var bazı yerlerde başlangıç ve bitiş değerlerini değiştirmeye çalıştım sonuç aynı.
Belki yanlış bir şey yapıyorum?
Bu soruya kim cevap verecek?
Kendini aptal hissetmeye başlarsın. Tolya, ellerim çarpık, ama 248'i kurmadan önce her şey yolunda gitti ve şimdi tüm hindiler saçma sapan konuşuyor.
Neyi yanlış (veya doğru) olduğumu cevaplamak gerçekten zor mu?
Mesajın için teşekkürler.
Anlıyoruz.
Küçük bir mütevazı dilek, Göstergelerin Arka Planda olsa bile nesnelerin altında bir katman olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu resmi alırsınız:
iyi görünmüyor :(
Sipariş gönderme/kapatma penceresi.
Nerede olduğunu hatırlamasını sağlamak mümkün mü?
kapalı? nerede açmak için
kapalı mıydı? Sadece birkaç pencere açıksa
masaüstü açıkken herkes daha rahat
açılan nesne yerini bilir.