İstekler-Sorular:

1. Pencerelerin konumu prensipte kaydedilmez, hiçbir zaman mı yoksa sadece bazı koşullar altında mı?

2. İstemci terminalinin yolu nedir (tam yol)?

3. Dosya-Aç veri dizini (tam yol) çağırdığınızda hangi dizin açılır?

4. Görev çubuğu ayarlarında "Kullanıcı Hesabı Kontrol Sanallaştırma" seçeneğini etkinleştirirseniz, terminal işlemi için görev listesinde ne gösterilir?

 

Ve hemen yeni yapı hakkında bir soru, bir şekilde Kopyala * işlevleri garip bir şekilde çalışıyor

 bool ExactCorrectionM1( datetime &dt, double &pr, double dev, ENUM_APPLIED_PRICE price, ENUM_TIMEFRAMES inp_period)
  {
   int       rates_total= 0 ,rates_time= 0 ,result;
   datetime iTime[];
   double    iPrice[];
   datetime start, end;
   start=dt- PeriodSeconds (inp_period)* 2 ;
   end=dt+ PeriodSeconds (inp_period)* 2 ;
   int err= 0 ;
   do
     {
      rates_time= CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iTime);
       switch (price)
        {
         case PRICE_HIGH : rates_total= CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iPrice);
         break ;
         case PRICE_LOW : rates_total= CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iPrice);
         break ;
         default :
             return (false);
        }
      err++;
       Sleep ( 1 );
     }
   while ((rates_total<= 0 || rates_time!=rates_total) && err< 10 );
   if (err>= 10 )
       return (false);

   if (price== PRICE_HIGH )
      result= ArrayMaximum (iPrice, WHOLE_ARRAY ,rates_total);
   if (price== PRICE_LOW )
      result= ArrayMinimum (iPrice, WHOLE_ARRAY ,rates_total);
   if (iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev)
     {
      dt=iTime[result];
      pr=iPrice[result];
       return (true);
     }
   return (false);
  }

Ve hata ayıklayıcıda ilginç bir resim görüyoruz (dakika TF)

Kısacası dizinin 5 elemanı olmalı ve 2 tane var bazı yerlerde başlangıç ve bitiş değerlerini değiştirmeye çalıştım sonuç aynı.

Belki yanlış bir şey yapıyorum?

 
stringo писал(а) :

Konum kaydedilmedi. Ve grafik sayısı kaydedilir? Grafik ayarları kaydediliyor mu (sembol, nokta, stil, göstergeler, nesneler vb.)?

Yalnızca grafiklerin konumu kaydedilmez. Miktar, çizelgelerin ayarları tamamen kaydedilir
 
Alexander писал(а) :

1. Her değişiklikten sonra terminali yeniden başlatmaya başladı. Profil ayarlarının kaybolduğu koşulları ortaya çıkardı. Grafik penceresinin üst veya alt kenarlıklarını gizledikten sonra ayarlar çöküyor:

MT4'te bununla ilgili bir sorun yok.

2. "C:\Program Dosyaları\MetaTrader 5"

3. "C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal.exe"

4. Resminizle tam olarak aynı şeyi gösterir

 
vdv2001 :

Bu soruya kim cevap verecek?

Kendini aptal hissetmeye başlarsın. Tolya, ellerim çarpık, ama 248'i kurmadan önce her şey yolunda gitti ve şimdi tüm hindiler saçma sapan konuşuyor.

Neyi yanlış (veya doğru) olduğumu cevaplamak gerçekten zor mu?

 
vdv2001 :

Mesajın için teşekkürler.

Anlıyoruz.

 
vdv2001 :

Anlaşıldı ve düzeltildi. Teşekkür ederim.
 

Küçük bir mütevazı dilek, Göstergelerin Arka Planda olsa bile nesnelerin altında bir katman olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu resmi alırsınız:

iyi görünmüyor :(

 
MetaEditor'da satırları numaralandırma özelliğini kullanışlı hale getirmenizi rica ediyorum.
 

Sipariş gönderme/kapatma penceresi.

Nerede olduğunu hatırlamasını sağlamak mümkün mü?

kapalı? nerede açmak için

kapalı mıydı? Sadece birkaç pencere açıksa

masaüstü açıkken herkes daha rahat

açılan nesne yerini bilir.

