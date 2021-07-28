MT5 için dilekler - sayfa 17
TimeZones'a çok dikkat etmedim ama seviyelere gelince, eminim ki ikincisi (katılımcıların bilinçli hareketleri), bankalar dahil. Kural olarak, emirler fibo seviyeleri alanında bulunur. Bankaların bazen siparişlerin işe yaraması ve spreadlerden kazanç sağlaması için fiyatları fibo seviyelerine çıkarmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Örneğin, sakin bir pazarda bir dakikalık veya beş dakikalık grafik için RSI'ya dikkat edin - robotların çalışması açıkça görülebilir. Dakika grafiği söz konusu olduğunda ne tür bir aşırı alım veya aşırı satımdan bahsedebiliriz, ancak gösterge çalışıyor. Aşırı alım ve satım terimi, insanların günlük grafiklerde oynayıp tüccarlar olarak adlandırıldığı tarih öncesi çağda doğdu. Bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte bu terimler, göstergelerle birlikte dakikaya kadar tüm zaman aralıklarına taşındı. Sağduyu açısından, bu tam bir tımarhanedir (birkaç dakika içinde tekliften daha fazla ;-)), ancak bu sayede, tüm gelişmiş robotlar ve canlı tüccarlar RSI hakkında bilgi sahibi oldukları için etkili TC oluşturmak mümkündür (benim favori gösterge), fibo, kanallar, destek ve direnç seviyeleri, yuvarlak rakamlar... RSI günlük grafikte ölçeğin dışındaysa, o zaman genellikle analistlerin bir fil boyutuna şişireceği bir haber uçuşu olacaktır ve tablo tersine dönecektir. Buna birçok kez ikna oldum. Çoğu zaman, analistler, haber için bir katalizör görevi görerek, RSI göstergesinin suçlanacağından şüphelenmeden, gerçeğin ardından bir fil pişirirler. Bunun tersi de doğru - RSI bir fili sineğe çevirebilir - bu haberi önemsemedik, artık geri dönme zamanı. RSI ve haberler hakkında söylenen her şey fibolar için geçerlidir, özellikle günlük grafikler ve üzeri. Bu arada, RSI'da genellikle destek ve direnç çizgileri oluşur. Katılımcıların ve robotların asıl dikkati çapraz olmayan çiftlere odaklanmıştır, bu nedenle çapraz çiftlerde teknik analizin önemini abartmanızı tavsiye etmiyorum. Şahsen, çapraz çiftlerde oynarken en ölü para birimini ve en güçlü olanı seçip piyasaya gözümle giriyorum. Örneğin, aylık EUR/AUD grafiğine bakın ve her şeyi anlayacaksınız. Ayrıca kalabalığın haberlerde bir dakikada 1000 pip atmasını ve soğuduğunda ve yumurtadan çıkan yumurtanın haberinin buna değmediğini anladığında tekrar bir araya gelmesini seviyorum. Oyun ve sadece. Tüccarların yüzde beşinin oyunun kurallarına aşina olduğu söyleniyor.
PlotIndexSetInteger (0,PLOT_DRAW_BEGIN,15) benzeri bir fonksiyona ihtiyacımız var; , ancak grafiği diğer tarafta kırpmak.
Bence tamamen saçmalık.
Bazıları buna riskten korunma diyor. Tüccarların çalıştığı tüm finans kurumlarında, her tüccara hangi enstrümanı ve hangi zaman aralığında oynayacağı ve hangi ticaret sistemini kullanacakları konusunda bir emir verildiğini ciddi olarak mı söylüyorsunuz? Yoksa Alpari'deki birkaç yöneticiye aynı anda para yatırırsam ve aynı zamanda onlara hangi enstrümanların çalınacağı konusunda talimat vermezsem, o zaman sadece istediğim için bir akıl hastanesine konulabileceğimi mi düşünüyorsunuz? risklerimi azalt. Ben kendimden hoşlanmıyorum 2 * 2 = 4. Saçma, başka bir şey değil! Ama bu konuda ne yapabilirsiniz. Üç katmanlı bir iş uygulamaları mimarisinden, bunların ara bağlantılarından veya eksikliklerinden bahsediyorsanız, bu da 2 * 2'dir (dünün öğrencileri bunu biliyor). Eh, emirler ve diğer "haysiyetler" sistemi hakkında kendimi tekrar etmek istemiyorum - sadece onları bir psikiyatri hastanesine gönderin.
>MT5'te diğer enstrümanlara bakmakta sorun yok. Aslında, geçmiş verilere erişim üzerindeki neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırdık ve çok büyük miktarda veri indirmeye izin verdik.
Bunun için teşekkür ederim.
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); benzeri bir fonksiyona ihtiyacımız var; , ancak grafiği diğer tarafta kırpmak.
Bazıları buna riskten korunma diyor.
Birden fazla hesap açın ve istediğiniz gibi ticaret yapın.
Ancak (1) bir hesapta ve (2) bir sembolde (3) aynı anda (4) birkaç stratejide - bu açıkça mantıksız ve bir pozisyon şemasında teknik olarak mümkün değil. Kilit konusu uzun süredir kapalı olduğu için yükseltmemenizi tavsiye ederim.
Ticaret penceresini eleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Önceden ayarlanmış durakların korunmasını ekleyerek geliştirmeye devam edeceğiz. Ancak arayüz otomasyonuyla ilgili çok kötü bir şey var - "otomatik olarak değiştirilen" değerler nedeniyle herhangi bir ticaret hatası geliştiricilere yüklenecek. Bu yüzden tüm ayarları hemen kaydetmedik.
Artık otomatik ayarlar penceresi zaten oldukça akıllı ve şuna benziyor:
Ayrıca, kısa bir süre sonra alım satım işlemlerini hızlandırmak için Piyasa İzleme'ye özel bir "Tek Tıkla Alım Satım" sekmesi ekleyeceğiz.
Not: Beşinci sürümde zaten MT ayarlarında böyle bir pencerenin eksik olduğu gerçeğini karakterize etmek için hangi kelimeleri kullandığınızı merak ediyorum. Bu pencere yardımı ile sistem, önceden ayarlanmış girintiler ve sipariş defteri combobox'ında belirtilen hacim ile tek veya çift fare tıklaması ile sunucuya anında sipariş gönderme moduna alınır. MT, sipariş hazırlama ve gönderme iletişim kutusunda önceden girilen girintileri ve hacmi gösterecek kadar akıllı bile değil. Gerçekten de beş sürümün tümü için önceden ayarlanmış parametrelerle Tek Tıkla Yürütme uygulamak için otuz dakika yoktu? Bir keresinde, bu işlevin eksikliğinden dolayı mevduatın yaklaşık %20'sini kaybettim - girintileri tanıtmak için zaman yoktu (fiyat keskin bir şekilde arttı). Siparişin gerçekleşmesinden sonra internet bağlantısı bir saatliğine kesildi ve siparişim SL'siz kaldı.
Geliştiricilerin bazı kararlarına katılmıyorum, ancak aşağıdaki ifadenin onların görüşleri ile örtüşmesi muhtemeldir.
MQL5, çeşitli arabirim türleri (pencereler, düğmeler, vb.) oluşturmak için zengin ve kullanışlı olanaklar sağlar. MQL5 kullanılarak oluşturulabilecek her şeyin standart olması gerekmez. MQL5'te, standart olana kıyasla ticaretin görünümünü ve ilkesini o kadar çok değiştirebilirsiniz ki, varsayılan MT5 tanınmaz hale gelebilir.
MQL5 oldukça güçlü bir dildir. Örneğin, MQL5 kullanılarak yalnızca yatay olarak değil, aynı zamanda dikey olarak da hareket ettirilebilen çizelgeler oluşturmak mümkünse, bu, standart MT5 teslimatına dahil edilmemelidir. MT5+MQL5, istemci terminalinin kendi kendine yeterli bir çekirdeğidir. Hemen hemen tüm diğer fikirler bu çekirdeğin yetenekleri tarafından uygulanır. MT5 geliştiricilerinin görevi, yüksek performanslı kendi kendine yeterli ve güvenli bir çekirdektir. Bu, MT4'ten tamamen farklı bir kavramdır.
Ek olarak, geliştiriciler çok sayıda benzeri görülmemiş bonuslar (hikaye, testçi, aracılar ve çok daha fazlası) planlıyor.
MT5'in zayıf yönleri de var - çekirdeğin tam olarak kendi kendine yeterliliği değil. Ancak bu, geliştiriciler tarafından "sanrısal" olarak görülüyor. Teoride haklılar. Pratikte, hayır.
MQL5'te bir fonksiyon uygulanıyorsa, standart olmamalıdır.
TimeZones'a çok dikkat etmedim ama seviyelere gelince, eminim ki ikincisi (katılımcıların bilinçli hareketleri), bankalar dahil. Kural olarak, emirler fibo seviyeleri alanında bulunur. Bankaların bazen birlikte fiyatları fibo seviyelerine "ulaştırmaya" yardımcı olduğunu düşünüyorum...
Örneğin, sakin bir pazarda bir dakikalık veya beş dakikalık grafik için RSI'ya dikkat edin - robotların çalışması açıkça görülebilir.
Aşırı alım ve satım terimi tarih öncesi çağda doğdu...
direnç, yuvarlak rakamlar... Günlük grafikte RSI ölçeğin dışına çıkarsa, genellikle analistlerin bir fil boyutuna şişeceği ve tablonun tersine döneceği bir haber uçuşu olacaktır. Buna birçok kez ikna oldum. Çoğu zaman, analistler, haber için bir katalizör görevi görerek, RSI göstergesinin suçlanacağından şüphelenmeden, gerçeğin ardından bir fil pişirirler. Bunun tersi de doğru - RSI bir fili sineğe çevirebilir - bu haberi önemsemedik, artık geri dönme zamanı. RSI ve haberler hakkında söylenen her şey fibolar için geçerlidir, özellikle günlük grafikler ve üzeri. Bu arada, RSI'da genellikle destek ve direnç çizgileri oluşur. Katılımcıların ve robotların asıl dikkati çapraz olmayan çiftlere odaklanmıştır, bu nedenle çapraz çiftlerde teknik analizin önemini abartmanızı tavsiye etmiyorum. Şahsen, çapraz çiftlerde oynarken en ölü para birimini ve en güçlü olanı seçiyorum ve piyasaya gözümle giriyorum. Örneğin, aylık EUR/AUD grafiğine bakın ve her şeyi anlayacaksınız.
Ayrıca kalabalığın haberlerde bir dakikada 1000 pip atmasını ve soğuduğunda ve yumurtadan çıkan yumurtanın haberinin buna değmediğini anladığında tekrar bir araya gelmesini seviyorum. Oyun ve sadece. Tüccarların yüzde beşinin oyunun kurallarına aşina olduğu söyleniyor.
RBC'de olduğu gibi bir yerde (ancak internette bir kayıtta videoyu gördüm), Fibonacci zaman dilimlerinin bin yıl kadar önceki ve aynı ölçekteki tarihsel veriler üzerinde düzgün çalıştığını söylediler. Şimdi esprili bir bakışla, bin yıl öncesinin ekonomisine ilişkin tarihsel verileri nereden aldıklarını sormayacağım, ama onlara inanıyorsanız - ve TV izleyicilerine böyle bir grafik gösterdiler - "tarih öncesi" çağda hiçbir şey yoktu. bankalar, robotlar yok, istenen Fibo seviyesine dürüstçe tükürmek için güçlü iradeli çabalar yok. Ve seviyeler hala çalıştı, çalışıyor ve çalışacak!
Robotlar, kendi özel kırıklarının hiçbirinin oluşumunu etkilemez; Bildiğim kadarıyla, sadece piyasayı sallıyorlar, tamamen manuel ticaretten daha oynak hale getiriyorlar ve diğer tüm piyasa katılımcıları ile aynı ve aynı şekilde kırılmalara maruz kalıyorlar - genel piyasa, piyasa düzeyinde. bilinçsiz kitle, herhangi bir tüccarın kalabalığı, canlı ve otomatik.
Zaman dilimlerinin Fibo seviyelerindeki kırılmalar, diğer birçok klasik ve zamanla test edilmiş TA grafik aracının doğru çalışmasından daha az olmayan tipik piyasa mistisizmini ortaya çıkarır. Borsadaki kaybedenlerin %95-%97'si ve başarılı oyuncuların sadece %3-%5'i ise, o zaman bana panik, açgözlü, dengesiz ve dar görüşlü koyun sürüsünün piyasayı akıllıca nasıl yönlendirdiğini, eğildiğini, sallandığını söyleyin? Ayrıca, fonların büyük çoğunluğunun kimin elinde toplandığı da sorulabilir: bu sürünün elinde veya çok daha küçük ama şişman ve profesyonel bankaların elinde - o zaman, eğer onlar olsaydı, piyasayı kimin bu kadar akıllıca şekillendirdiği hala açık olurdu. çok büyük ve profesyonel piyasa yapıcılar. Ama ya yine de sürü aptallığı, açgözlülük ve panik piyasaya hakimse? O zaman neden bu kadar doğru ve güzel? Ve tamamen teorik olarak, büyük piyasa profesyonel oyuncuları, en ilk - ilkel - dünya ekonomik dürtüsüne kadar tüm tarihsel ve ekonomik yönleri (gerçekte dikkate almak gerçekçi olmayan) hesaba katan süper hesaplamaları kullanabilseler bile. Hangi süper dalganın / alt dalganın şimdi /miniwave/... olduğunu ve piyasanın şimdi ve hatta daha sonra nereye gideceğini kesin olarak öğrenin, o zaman aldatılmış asi kalabalık bunu hiçbir şekilde hesaba katamaz ve düşünmez bile. ancak kısa vadeli işlemlerde küçük yaprakları kesmeye çalışır. Bütün bunlar sanki Piyasa canlanmış ve kendi başına bir tür bağımsız hayat yaşıyormuş gibi görünüyor ve biz de onunla birlikte oynuyoruz, hem kaybediyor hem de üzerindeki kremayı sıyırıyor ve onu şekillendirdiğimize inanıyoruz. Piyasa yapıcılar benimle kesinlikle aynı fikirde olmayacaklar, ancak bunun tek nedeni Piyasanın bir Kişilik olması ve bu büyük sırrı ifşa etmelerini yasaklamasıdır.
"Oyun ve sadece" ve "bu haberinizi çözmeyelim, geri dönme zamanı, yoksa burada geciktik ve aynı yönde daha fazla emeklememiz haber uğruna uygun değil. " - bu, birçoğundan biri olan başka bir güzel ve katlanabilir yorum. "Soros dünya ekonomisini çökertti, krize ivme kazandırdı", "Rothschild ailesi trilyonları ile Forbes'ta bile parlamaz ve orada ve aşağıda yer alan o meşhur milyarderlerle ilgili komplo teorileri var - yani, gözleri Rothschild'lerden uzaklaştırmak için küçük bir yavru"; Ayılar tarafından multi-milyar dolarlık portföylere sahip büyük alıcıların pompalanması (potansiyel kaybedenler), bir seviyedeki bir alıcının desteği, adım atma ve keskin bir salınım hakkında bir teori var, A. Elder tarafından Forex'in alıntı yaptığı ve temel analizler " bir mil uzunluğundaki iple bağlanır . Nihayetinde - temel belirler. Ama "son hesap"tan önce - her şey olabilir ." Herkes dünya ekonomik nedenlerini, süreçlerini ve sonuçlarını kendisi ve kendi yöntemiyle açıklamaya çalışır... Sadece Forex'in Mucidi fiyat oluşturan piyasa faktörlerini bilebilir ve piyasa yapıcılar ana kitleden biraz daha fazlasını tahmin edebilir ve hatta etkileyebilir. biraz ve daha fazlası değil. Ne de olsa, piyasanın “bir şey bekleyen” belirli bir seviyeye (örneğin, sadece teknik gelişme uğruna acele etme) zamanı geldiyse, o zaman tam olarak açıktır. yakın gelecekte seviye belirlenecek ve ekonominin reel sektöründeki durumla bu hiç bağlantılı olmayacak. Bu atılım sırasında tomruk hiç keskin bir şekilde sıçramayacak, petrol artık dışarı pompalanmayacak, tahıl hasat edilmeyecek ... - ve bu nedenle, bu gibi durumlarda piyasa, reel sektörden gelen haberleri umursamıyor. Ancak haber önemliyse, kesinlikle işe yarayacaktır - hemen değil, biraz sonra.
Genel olarak, bunu ayrı bir şubeye taşımak güzel olurdu, çünkü offtopik.
hm örnek verirmisin Değerler sıfıra gitmesin diye diğer taraftaki grafiği kesemiyor gibiyim.
Bana sağduyu açısından açıklayın, MT'de Eşitlik Kanalı ideolojik olarak neye eşit: neye eşit olmalı, yoksa boşlukta kambur bir attan mı? Bunların hepsi TA'dan bir çaydanlık için açık mı? Deneyimli bir profesyonel için uygun mu? Bunun için bir açıklama olsun ya da olmasın, şimdi kasıtlı olarak yerel açıklamaya girmiyorum.
Genel olarak, dünya pratiğinde (hem TA hem de sıradan çizim-geometrik) bir şey açık bir merkezden veya eksenden eşit uzaklıktadır, bu açıktır (başka seçenekler varsa, o zaman bu zaten spesifik ve egzotiktir). Örneğin, Rumus'un RC'sinde böyle bir merkezi eksen ve harika bir önemsiz fırsat (görünüşe göre - ve bunu nasıl yapacağını bilmiyor gibi görünüyor) görünür ve sabit merkeze göre her iki sınırı da eşzamanlı olarak çekiyor / çekiyor eksen çizgisinden herhangi birini sürükleyerek. Doğru, kanal yönetimi bir amatör için son derece özeldir. Kanalı çekip genişletmek ve ardından onu doğru yöne eğmek veya çevirmek zor bir iştir, bu nedenle kötü kontrol örneğini benimsemeye gerek yoktur. Hatta bir kanal içinde gereksiz ve egzotik olmayan bir kanal çizme yeteneğine de sahiptir. Çok kullanışlı bir özellik. Örneğin, ana noktalı çizginin +/-%10'u.
Sevgili geliştiriciler. Allah'ımız Rab'den korkup, kullanıcılara kaliteli, kullanışlı, kullanıcı dostu ve adını haklı çıkaran bir Equidistant kanalını bir an önce sunma nezaketini gösterir misiniz? Gerçekten de, normal, eşit mesafeli ve kolayca kontrol edilen bir Kazakistan Cumhuriyeti olmadan, Amerikan ekonomisini asla tamamen çökertemeyeceğiz ve daha küçük Amerikalı kardeşlerimize onların imkanları dahilinde yaşamayı öğretmeyeceğiz.
Teşekkürler ve her şeyde iyi şanslar!