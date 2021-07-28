MT5 için dilekler - sayfa 19
3. Gerçek şu ki, belirli bir "kritik" TF'den sonra surebetlerden biri tamamen dejenere olmaz, bundan sonra daha sonraki tüm eski TF'lerde daha da dejenere olur. Lütfen H4'te ve hatta H8'de yeniden göründüğünü ve yalnızca H12'den başlayarak ve sonrasında çok büyük ölçekli-TF mesafesi nedeniyle nihayet daraldığını unutmayın. Ve çatal, daraldığı iki zaman dilimi arasında yer alan zaman diliminde tekrar sıkıştırılmamış bir biçimde göründüğü için, benim görüşüme göre, bağlantı noktalarının eski zaman dilimlerinde çok yakın yakınsaması hipotezi nihayetinde uymuyor.
Maksimum ölçeği ayarlayın - ve her şey doğru şekilde görüntülenecektir. Grafiğinizde çok dar bir tabana sahip bir Andrews Dirgen var ve bunun sonucunda piksel cinsinden koordinatlar küçük ölçekte kayboluyor.
Teşekkür ederim. Açıklama oldukça anlaşılır, ancak kullanıcı, tercih olarak, yalnızca bu / bir TF'ye oturmayı ve onu ve hatta yalnızca bir maksimum ölçekte düşünmeyi seçemez ve grafiğin diğer ayrıntılarını netleştirmek adına geçici olarak atlayabilir. kapatın ve ardından bozulmaları görmeden tekrar geri dönün, ancak yine sınırlı bir görüntüleme alanıyla maksimum ölçekte gömülür ve yine ekranın dışına çıkan tanınmış ayrıntıları akılda tutar. Bir kez daha hiçbir yere çekilmek değil, tüm resmi bir kerede incelemek ve dahası, herhangi bir TF'deki yapıların doğru gösterimini düşünmek istiyorum.
Bu kılavuz sorunu çözmez, ancak beyaz ipliklerin nasıl görülmemesi gerektiğini öğretir. Neyse ki, bu örnekte, bu kaprisli çatal, daha sağlam TF'lerle ilgili olmayacak şekilde iyi durumda yeterince dardır. Ama kim bilir - belki de mevcut ölçek ve TF ile çok daha alakalı grafik nesnelerde benzer pervazlar ortaya çıkacaktır ... Ancak, yine de daha iyi bilmelisiniz ...
Bununla birlikte, özellikle program-mantıksal bir bakış açısından, bozulmaları (öncelik sırasına göre olmasa da) yakında ortadan kaldıracağınızı umuyorum, ölçekleri, çubukları ve zaman dilimlerini dikkate alan otomatik düzeltme algoritması prensipte uygulanabilir. , tüm MT5 kodunun aşırı abartılmadığı sürece uygulanmasının yanı sıra sorunlara neden olmamalıdır. Belki de en doğru TF M1 üzerindeki cismin açı katsayısını hesaba katmak ve sonra diğer TF'lerde açıyı düzeltmek yeterli olacaktır... nesne. Nesneler, bir TF üzerindeki dirgen X-geçişinin bu ve diğerinde - bu olduğu video örneğinde olduğu gibi kendi başlarına yürümemelidir. Kafa karıştırıcı.
Hepinize iyi günler !
Geliştiriciler için soru:
MT5'i kurduktan sonra, 2.2 Giga boyutunda alıntı arşivinin geçmişini buldum! ? !
bu nasıl olabilir? (sonuçta sadece 14 enstrüman var)
Sonuçta, 1 enstrüman için 10 megabayt vaat ettiler!
Hiçbir yerde bir işlev görmedim - grafik görüntüsünü programlı olarak resim olarak kaydedin. SevePic(dosya adı, boyut, biçim) yazın. Bu, sitede otomatik olarak bir gönderi oluşturmak için kullanışlı olacaktır.
Birden fazla hesap açın ve istediğiniz gibi ticaret yapın.
Ancak (1) bir hesapta ve (2) bir sembolde (3) aynı anda (4) birkaç stratejide - bu açıkça mantıksız ve bir pozisyon şemasında teknik olarak mümkün değil. Kilit konusu uzun süredir kapalı olduğu için yükseltmemenizi tavsiye ederim.
Ticaret penceresini eleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Önceden ayarlanmış durakların korunmasını ekleyerek geliştirmeye devam edeceğiz. Ancak arayüz otomasyonuyla ilgili çok kötü bir şey var - "otomatik olarak değiştirilen" değerler nedeniyle herhangi bir ticaret hatası geliştiricilere yüklenecek. Bu yüzden tüm ayarları hemen kaydetmedik.
Artık otomatik ayarlar penceresi zaten oldukça akıllı ve şuna benziyor:
Ayrıca, kısa bir süre sonra alım satım işlemlerini hızlandırmak için Piyasa İzleme'ye özel bir "Tek Tıkla Alım Satım" sekmesi ekleyeceğiz.
Renat,
ilk olarak, kişisel olarak benden ve eminim tüm potansiyel kullanıcılardan düzenli olarak gelen "One(Double?) Click Trading" için teşekkürler.
Gerçek bir suçlama tehdidi varsa , Ticaret İstasyonu geliştiricilerinin yaptığı gibi yapın. "Tek (Çift) Tıklama Yürütme" moduna geçildiğinde bir uyarı penceresi görüntülenir ve kullanıcının olası riskleri kabul etmesi gerekir. Bu arada, "Tek (Çift) Tıklamayla Yürütme", bağlam menüsünü kullanarak bir iletişim kutusu açmayı engellemez. Kısacası, sekmeli MDI arayüzü ve MT'de daha iyi uygulanan çok önemli olmayan bazı şeyler dışında her şey en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Görünüşe göre "Spread" sütununu ve bazılarını tekrar "Piyasa İzleme" tablosuna eklemeyi unutmuşsunuz ;-) Trading Station'dan piyasa incelemesiyle birlikte iki resim ekledim (iki inceleme seçeneğini destekler), hayran olabilirsiniz O. "Tek(Çift) Tıklama Yürütme" için anlaşmanın hacmini ve Sor(Teklif) üzerine tıklayarak bir pozisyon açma yeteneğini girmek için düzenlenebilir bir sütun (Combo Box) eklemek zarar vermez (çok faydalı bir şey) . ilgili enstrümanın alanı. Trading Station'da her şey var. Bunu yaparsanız ( ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ!) , Ask(Teklif) adını Sell(Buy) olarak değiştirmek daha iyidir . Bu, nereye tıklanacağını çok daha net hale getirecektir. Her iki görünüm seçeneğinde de hacmi seçebilir ve anlaşmaları başlatabilirsiniz (istenirse, bir veya iki tıklama ile yalnızca hacmi ayarlayarak). Ben esas olarak tablo dışı bir genel bakış görünümü kullanıyorum (bu şey çok uygun, ancak daha önemli ve uygulanması çok daha kolay şeyler var).
"Tüm Pozisyonları Kapat" ve "Sembol için Tümünü Kapat" komutlarının uygulanması için yakında teşekkür etmek istiyorum . İkincisi, tabii ki, eğer Mt5/6/7... zamanla farklı bir dizi emir ve uygulama sistemini desteklemeyi öğrenirse, ikamet edilen ülkeye ve mutfak derecesine bağlı olarak seçimi komisyoncuya bırakır. Trading Station'da (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank) tam olarak bu şekilde yapılır. "Tüm Konumları Kapat" (IMHO) doğru şeydir. Beklenmedik bir şekilde düşen haberler anında veya örneğin, ani bir artışta kârı geri çekmek için zamanınız olması durumunda, genellikle tüm işlemleri zarar görmeden kapatmak gerekir.
Birkaç hesap , bence, her zaman tam teşekküllü bir yedek değildir. Basit bir örnek, bir PAMM hesabıdır. Tamam, hayır, deneme yok. Her durumda, doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, yürütme sistemi böyledir (umarım gelecekte Ticaret İstasyonu yolunu izleyeceksiniz - birkaç sistem için destek), bağımsız uzmanların ortak çalışmasını (uzman portföyü) ve bir enstrüman için diğer şeyler. Çok yazık ;-)
Hangi sekmeden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Bence araç çubuğunda iki düğme olmalı - "Sat" ve "Satın Al" artı yukarıda açıklanan düğme . Standart modda bir iletişim kutusu açılır. "Tek (Çift) Tıklama ile Yürütme" modunda, aktif pencerede (alet çubuğu düğmesi tıklanarak) veya piyasada tıklanarak (çift tıklanarak) seçilen enstrüman için önceden ayarlanmış parametrelerle otomatik olarak bir emir gönderilir. izlemek. MT5'teki bu güzelliklerden bazıları kendiniz uygulanabilir, ancak bu elbette (IMHO) standart bir işlevsellik olmalıdır. İnanmayabilirsiniz, ancak MT4 ile tanışmamın ilk saatlerinde (ilk) Trading Station ile tanışmadan önce bile böyle bir işlevsellik (bir geliştirici olarak her açıdan mükemmel programları seviyorum) aklıma geldi. karşısına çıkan şey ;-)). Yakalayıcıda, dedikleri gibi ...
En iyi dileklerimle!
Not: Bunlar son dilekler değil. Kendini hazırla! ;-)
İkiniz de ChartScreenShot işlevini tartışıyor gibisiniz - bu, MQL5'in en başından beri var olmuştur.
WindowScreenShot'ın ChartScreenShot ile karşılaştırıldığında çok yönlülüğünü anlamak için, HistoryToImages komut dosyasını çalışırken inceleyebilirsiniz.
WindowScreenShot'ın grafiği ( ChartNavigate ) hareket ettirmesi gerekmez ve bu doğrudur.
Gerçek bir suçlama tehdidi varsa , Ticaret İstasyonu geliştiricilerinin yaptığı gibi yapın. "Tek (Çift) Tıklama Yürütme" moduna geçildiğinde bir uyarı penceresi görüntülenir ve kullanıcının olası riskleri kabul etmesi gerekir.
Trading Station'dan uyarı ve riskleri kabul etme penceresinin metnini eklemeye karar verdim. Bu sadece bir formalitedir (aptallara karşı koruma), çünkü garantili SL sayesinde riskler aslında azalır. "Tek (Çift) Tıklama Yürütme" olmadan tüccarlar genellikle piyasaya girer ve ancak bundan sonra SL'yi açığa çıkarır. Bazen bunu tamamen teknik nedenlerle (örneğin, kopuk bir bağlantı) yapamazlar. Ben şahsen sık sık "Çift Tıklama Modu"nu kullanırım - bir pozisyonu açmak için iki tıklama ve ardından gerekirse, cihazın grafik penceresinde SL ve TP çizgilerini "sürükleyin".
