Burada 1993'ten bu yana dakikaların (aslında, dakikalar yerine 1999'a kadar günler vardır) sıkıştırılmış ve çalışmaya hazır bir biçimde 231 megabayt kapladığını görebilirsiniz. Aynı zamanda, yakındaki saatler sadece 4 mb kaplar.
52 baytı 4.400.000 çubukla çarparsanız, yaklaşık 230 MB'lık bir değer elde edersiniz. Böyle bir geçmişe bir çalışma arabelleği (çift) ile basit bir Hareketli Ortalama göstergesinin uygulanması 4.400.000 * 8 = 35 MB bellek gerektirecektir.
Bir tüccar, terminal ayarlarında "Pencere başına maksimum çubuk" ayarladığında, açıkça "işlem için belleğe belirtilen sayıda çubuktan fazlasını yüklemeyin" der. Tüm dakika geçmişi yüklenirse (M1 grafiği üzerinde çalışma devam ediyor), birkaç ağır çoklu arabellek göstergesi üst üste bindirilir, uzmanlar kullanılır, o zaman bellek maliyetleri önemli olabilir. Ve "Bir pencereyle çalışıyorum, 500 çubuk görüyorum, gerisi boşaltılabilir" diye sayamazsınız. Kaldırmak imkansız - göstergeler, uzmanlar vb. Bu veriler üzerinde yaşıyor ve çalışıyor.
Yani, bu, neden son zamanlarda M1'de 1996'ya çıkamadığım ve daha eski zaman dilimlerinin çubuklarıyla değiştirilen dakika çubuklarını ayrıntılı olarak göremediğim anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse, o zaman "tarihin yanlış indirilmesi" nedeni ortadan kalkar, özellikle de MQL betiğinin indirilmesindeki çarpık girişimlerden değil, doğrudan terminalden bahsettiğimiz için ve bu, bir programcı olarak benim ile hiçbir ilgimin olmadığı yer. tamamen basit bir kullanıcı olarak kalmak (gerekli olmadıkça, kullanıcı olmak, maksimum çubuk sayısı için daha büyük bir değer ayarlamak mı?).
Göstergelerin canlı yeniden hesaplanmasıyla ilgili olarak... Öngörülebilirdi, sadece su dökmedim, ama işte geliştiricilerin kendilerinden ekstra bir onay. Göstergeyi hesaplamak için, artık kullanıcıdan "perde arkasında" olan çubukları hesaba katmak gerektiği açıktır. Ancak bu, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda kastedildiyse, o zaman burada, bence, durumdaki herhangi bir değişiklik için göstergelerin tik-tik yeniden hesaplanmasıyla çelişen hiçbir şey yoktur, ancak tüm kucak dolusu değil, parça parça, sektöre göre tarihsel sektörün küçük bir bellek tamponunu işgal etmek ve daha sonra alt sonuçları tek bir sonuca yapıştırmak ve gösterge okumalarının son oluşumu. Öyle değil mi? Ve çok iş parçacıklı olsaydı (bir akışta - her alt sektör için), o zaman genel olarak güzellik olurdu, göz kırpmak için zamanınız olmayacak. Eh, LIFO - bu en azından grafiğin görünen bölümünü kullanıcıya göstermekle ilgilidir, ancak hangi matematik yaklaşımının düzenleneceğine bağlı olarak veri parçalarının alt hesaplamaları için de yararlı olabilir.
Öyle ya da böyle, - bence tüm bunlar, harika "tek kaynak verisi - birkaç çizelge" kavramına hiçbir şekilde müdahale etmemelidir.
Ve araştırma için gerekli olan tüm geçmişi hafızaya almak ve tüm bunları her bir tıklamada ve hatta tek bir akışta hesaplamak, sonuçta koşer değildir!
...Hmm! Ancak çoklu iş parçacığı, hesaplamalar için RAM segmentini daraltma fikrini hemen öldürür. Daha sonra, hesaplama için kaç alt sektör - çok fazla iş parçacığı - işgal edilen belleğin o kadar çarpılacağı ortaya çıkıyor (yapıyı ve derlemeyi bağlarken, tüm bunlar bir şekilde kurnazca otomatik olarak optimize edilmediği sürece ... hatta hemen bir şeyler yap, bunun komut dosyalarında ve göstergelerde yapıldığı gibi çubukların MQL hesaplamasıyla mı ilgili olduğunu yoksa bu tür hesaplamaların terminal kodu düzeyinde uygulanması mı gerektiğini öğreneceğim). Sonuç olarak - aynı 2 GB, görünüşe göre, karşılaşacak. Çoklu iş parçacığının hız, sıra - bellek tüketimini daraltmak için iyi olduğu ortaya çıktı.
Bir şeyi yanlış anladıysan, beni düzeltebilirsin.
Yerleşik göstergelerin "Gösterge zaman çerçevesini seç" seçeneğine sahip olması iyi olurdu. Varsayılan, geçerli zaman aralığıdır. Herhangi bir göstergeyi kendiniz oluşturabileceğiniz açıktır, ancak TM5'i yeni kullanmaya başlayanlar var. Ve evet, bu seçenek hiç zarar vermez.
Günlük grafikte gösterilen 30 dakikalık 5 periyodik hareketli ortalamayı nasıl hayal ediyorsunuz???
günlük mumun içindeki dalgalı çizgi gibi mi?
Günlük grafikte gösterilen 30 dakikalık 5 periyodik hareketli ortalamayı nasıl hayal ediyorsunuz???
günlük mumun içindeki dalgalı çizgi gibi mi?
Grafikte üst üste bindirilmiş her bir grafik nesnesini, özelliklerde oluşturulduğu tarih ve saatle (+ son değişiklik de mümkündür) sağlamanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bazen bilmek çok önemlidir, aksi halde bazen bir şey çizersiniz ve benzer bir şeyin yanında tereddüt edersiniz ... - ve bir şeyi ne kadar süredir çizdiğinizi, ne kadar zaman önce olduğunu ... ve hangisi olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Bunlardan şu anda şüpheli alaka kokuyor ve programı boşaltmak için kaldırılması gerekiyor. Gerçekten de, gerçek piyasa durumuna göre, her şey değil ve alaka açısından her zaman açık değildir. İşte burada.
Bir önemsememek - ama güzel.
Oh? .. S. I. Ozhegov'un Rus dilinin açıklayıcı sözlüğünde, o harfiyle bu kelimeler ... Bir dedektif soruşturması yapmak istiyorum, o harfiyle ne tür bir kelime geliştiricileri 4. sütunda gizler? "Nesnelerin listesi" ... Ya ulusal öneme sahip böyle bir şey varsa - cehalet içinde nasıl uyuyabilir? .. Eh, hiçbir şekilde seçmiyor. Zaten ona sahibim, o ve bir keski ve bir keski ...
Bu, nesnenin bulunduğu pencerenin numarasıdır. Terminal yardımından (yardımı okuyun, her şey orada):
В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями:
"Nesne" alanına bir işaret koyarsanız, bu nesne grafikte vurgulanacaktır. "Göster" düğmesine tıkladığınızda, grafik seçilen nesneye taşınacaktır. "Özellikler" düğmesine bastığınızda, seçilen nesnenin özelliklerini düzenlemeye devam edeceksiniz. "Sil" düğmesine tıkladığınızda, seçilen nesne silinecektir. Ctrl+A kısayol tuşlarını kullanarak tüm nesneleri seçebilirsiniz.
Bu, nesnenin bulunduğu pencerenin numarasıdır.
Temiz, açık, belirgin. Teşekkür ederim. Bir grafiğin ortak penceresi içinde alt pencereler yani örneğin bir gösterge penceresi (doğrudan çizelge üzerinde yer almayan) demek daha doğru olur.
"List of Objects" penceresiyle ilgili olarak... Peki, bunu geleneksel olarak, "şekil hafızası" ile yapmak mantıklı olabilir, böylece ayırıcı, fare düğmesi bırakıldığında konumunda sabitlenir?
Lütfen bazı zaman dilimlerinde boşluk alanında dikey bir cephe hattının görünümü hakkında yorum yapın ve bunu ortadan kaldırmayı gerekli görmüyorsanız kararınızı gerekçelendirin. Aynı eser daha geniş mumlarla da ortaya çıkıyor. Yanılıyor olabilirim, ancak MT4'te benzer bir şey oldu, ancak çok nadiren. MT4'te hala başka bir garip etkiyle karşılaşılıyor - küçük zaman dilimlerinde grafikte dikey bir kırılma, ancak ön tarafta değil, tarihin derinliklerinde bir yerde ve bu durumda, buna yol açan hafta sonları veya hatta hafta sonları değil. görsel olarak gözlemlenebilir bir fark. boşluk gibi. Yani boşluk yok ama boşluk gözlemleniyor. Belki tarihin önemsiz bir kısmı yanlış indirme ile "yutulur" veya belki nedeni farklıdır.
Teşekkür ederim.
Dilekler!!!! Not!!!!!
Belgeleriniz var, lütfen işlev açıklamasının sonunda yapın, vb. talep üzerine, kesinlikle bu işlevde açılan bir forum çok yardımcı olacaktır, bazen açıklamayı okursunuz, ancak danışmanın istenen tasarımı üzerindeki eylem veya etki sonuna kadar tam olarak açık değildir ve zaman kaybı başlar, yaw forumda, belki birileri bu işlevle zaten karşılaşmıştır ve ne olduğu net değilse - o zaman aşağıda okuduğunuz Kod Tabanı ile aynıdır !!!! ne demek!!!! Bence birçok insanın buna ihtiyacı var!