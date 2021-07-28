MT5 için dilekler - sayfa 18
ctrl+z silinmiş bir grafik nesnesi döndürürse , nesneyi benzer bir tuş kombinasyonuyla iptal etme ve değiştirme yeteneğinin eklenmesi de gerekir (örneğin, alt+z ). Bu, özellikle, nesnenin manyetik noktalarının, zaten tam olarak köşelere tam olarak oturtulmuş olan manyetik noktalarının yanlışlıkla otlatılması ve kayması veya eğrilmesi durumunda talep edilir. Her şeyi yeniden çizmek ve yeniden ayarlamak cehennemin başka bir çemberidir.
Anlayışınız için teşekkürler.
evet =))
bu doğru =)
çok faydalı bir şey olur =)))
Grafikte iki Andrews çatalı var.
1. Dikey bir çizgiye sıkıştırma / dejenerasyon sorunu yalnızca bir (pembe) ile oluşur, ikincisi bir nedenden dolayı normaldir.
2. Sorun TF'lerde ortaya çıkıyor: H3, H6 .
3. Eski TF'lerde, pembe çatal sol alttan sağ üste mavi olanı keser, ancak TF azaldıkça mavinin sol alt kısmı daha da sola döner ve zaten mavi olan pembeyi çaprazdan geçer. sol alttan sağ üste.
Bütün bunlar nasıl anlaşılır? Ne kadardır?! Herhangi bir TF üzerindeki tüm oranlar ve göreceli konumlar gözlemlenmeli ve birbirine benzemelidir! Paralel dünyalarda nasıldır bilmiyorum ama bizim dünyamızda bu nihai gerçektir ve kesinlikle uyulması gerekir!
Sana guveniyorum. Sen değilsen kim?
Teşekkür ederim!
Grafik pencerelerinin terminal penceresinin dışına, örneğin ikinci bir monitöre veya üçüncü bir monitöre taşınabilmesi için kimsenin bunu söyleyip söylemediğini bilmiyorum ...
ve ardından her monitör için terminali kopyalamak isteksizdir
şu anda mt4 ile sürekli olarak 2 terminal çalıştırmanız gerekiyor
2 monitör için ve 3 bağlamayı planlıyorum
Lütfen kaydedilen şablonu sağlayın. Bağlantı noktalarının çok yakın olduğundan şüpheleniyorum ve yakınlaştırdığınızda zaman çizelgesi boyunca çok yakınlaşıyorlar.
Ayrıca, " Doğru zaman çizelgesi " seçeneği etkin mi? Her durumda, çalışmak için bir şablon zarar vermez, bizim tarafımızdan bir hatayı dışlamıyorum.
MT5'in birden fazla monitörü destekleyebilmesi harika olurdu.
Ah-huh... dayanışma içinde!
1. " Tam Zaman Ölçeği " hakkında bilgim yoktu. Oynadım - hiçbir şey değişmedi, bu yüzden onunla ilgili değil. Genel olarak henüz ince ayar yapmadım, güncellemeleri de varsayılan olarak olduğu gibi koydum.
2. Belki de, bağlantı noktalarının aşırı yakınlığı konusunda haklı olarak not edildi. Ancak bu durumda, bu sadece çarpıtma etkisinin bir açıklamasıdır, ancak olduğu gibi bırakmak için bir argüman değildir. Bu anıtsal planimetrik süveteri ipinden çekerseniz, pek çok şey ortaya çıkacak ... ve süveterden geriye hiçbir şey kalmayacak. Ve gerçekten istemezdim - MT5, uzaktan ve eller olmadan harika görünüyor.
3. Gerçek şu ki, belirli bir "kritik" TF'den sonra surebetlerden biri tamamen dejenere olmaz, bundan sonra daha sonraki tüm eski TF'lerde daha da dejenere olur. Lütfen H4'te ve hatta H8'de yeniden göründüğünü ve yalnızca H12'den itibaren çok büyük bir ölçek-TF mesafesi nedeniyle nihayet daraldığını unutmayın. Ve çatal, daraldığı iki zaman dilimi arasında yer alan zaman diliminde tekrar sıkıştırılmamış bir biçimde göründüğü için, benim görüşüme göre, bağlantı noktalarının eski zaman dilimlerinde çok yakın yakınsaması hipotezi nihayetinde uymuyor.
MT5'in MT4'e göre avantajları hakkında çok şey okudum. Teoride, çalışma hızındaki artıştan memnun kaldım. Şimdi, indirme hızı, komut dosyası yürütme, hesaplamalar veya arayüz veya başka bir şey veya aynı anda her şeyle ilgili olup olmadığını hatırlamıyorum, ancak pratikte, TF'ler arasında yüksek düzeyde sıvı atlarken MT4'e kıyasla çarpıcı bir yavaşlama fark ettim. çiftler. Geçmiş verileri yeniden yükleme ve saklama ilkesini değiştirdiğinizi biliyorum. Ancak burada, örneğin, diğer birçok pariteden her zaman belirgin şekilde daha canlı olan EUR/JPY'de, diğer TF'lere geçişler (özellikle bir tanesinde uzun bir durgunluktan sonra) terminali önemli ölçüde "askıya alır", bazen onlarca saniye düşünür. Ya diğer çiftlerden daha fazla biriken geçmişi dışarı pompalamak daha uzun sürer ya da sıkıştırmasını açmak daha uzun sürer ya da görsel gösterim için dönüştürmek uzun zaman alır ... ya da belki de sebep başka bir şeydir ya da her şeydir. bir kerede. MT4'te böyle bir şey hatırlamıyorum. Her durumda, makinemde MT5 ISP'nin ortaya çıkmasıyla birlikte İnternet erişiminin hızı da değişmedi.
Koruma!! Başyapıtı mahvetme!
MT5'te, birkaç güncellemeden sonra bile, tüm çizelgeler için genel parametre ayarını bekleyemem. Belki de yanlış yerde beş kopek arıyordum? Ancak diğer yerlerde değiller ve hatta daha da fazlası. MT4 görselinde ve benzerliğinde yaptım: F8 ile sadece bu çizelge için ayrı ayrı ekran parametreleri (Sorgu satırı, ızgara, nokta ayırıcılar, hacimler vb.) ayarlamak için veya ctrl + o ile ayarlamak için kullanabilirsiniz. varsayılan, gelecekteki tüm yeni grafikler için. MT5'te her şey normal olarak F8 ile ayarlanır, ancak ctrl + o ile ortak görevlerini tam veya en azından gerekli minimum biçimde bulamadım.
Lütfen MT5'teki genel ayar seçeneklerini genişletin.
Teşekkür ederim.