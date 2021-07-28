MT5 için dilekler - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Geliştiricilerin bazı kararlarına katılmıyorum, ancak aşağıdaki ifadenin onların görüşleri ile örtüşmesi muhtemeldir.
MQL5, çeşitli arabirim türleri (pencereler, düğmeler, vb.) oluşturmak için zengin ve kullanışlı olanaklar sağlar. MQL5 kullanılarak oluşturulabilecek her şeyin standart olması gerekmez. MQL5'te, standart olana kıyasla ticaretin görünümünü ve ilkesini o kadar değiştirebilirsiniz ki, varsayılan MT5 tanınmaz hale gelebilir.
MQL5 oldukça güçlü bir dildir. Örneğin, MQL5 kullanılarak yalnızca yatay olarak değil, aynı zamanda dikey olarak da hareket ettirilebilen çizelgeler oluşturmak mümkünse, bu, standart MT5 teslimatına dahil edilmemelidir. MT5+MQL5, istemci terminalinin kendi kendine yeterli bir çekirdeğidir. Hemen hemen tüm diğer fikirler bu çekirdeğin yetenekleri tarafından uygulanır. MT5 geliştiricilerinin görevi, yüksek performanslı kendi kendine yeterli ve güvenli bir çekirdektir. Bu, MT4'ten tamamen farklı bir kavramdır.
Ek olarak, geliştiriciler çok sayıda benzeri görülmemiş bonuslar (hikaye, testçi, aracılar ve çok daha fazlası) planlıyor.
MT5'in zayıf yönleri de var - çekirdeğin tam olarak kendi kendine yeterliliği değil. Ancak bu, geliştiriciler tarafından "sanrısal" olarak görülüyor. Teoride haklılar. Pratikte, hayır.
Tüm bunlara profesyonel bir geliştiricinin gözünden bakmaya çalışıyorum. Bir çocuk yapıcısı ve nispeten basit robotları yazmak ve test etmek için bir araç olarak MT5, kayıtların (yapıların) eksikliği ve en azından Geri Arama işlevleriyle çalışma yeteneği dışında bana mükemmel uyuyor. Ancak bazı durumlarda, çok daha güçlü diller, güçlü form ve diyalog tasarım araçları, grafik kitaplıkları, hata ayıklama araçları, veritabanı erişim araçları vb. ile daha ciddi ve güçlü geliştirme araçlarını kullanmayı tercih ederim. ve aynı zamanda, harici komutları yürütmek için harici Dll fonksiyonlarının sık sık boşta anketleri ile bahçeyi çitlememek.
Ne yazık ki, normal işlevsellik hakkında biraz farklı fikirlerim var.
Örneğin, grafikleri fare ile keyfi olarak konumlandırmanın mümkün olması gerektiğine ikna oldum. Bunun neden gerekli olduğunu açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Nesnelerden arınmış bir bölge seçtim, yakaladım ve grafiği doğru yönde çektim. Daha kolay ne olabilir? Bu, tekerleklerin en azından yuvarlak ve hatta daha yenilikçi olması gerektiğini kastediyorum.
Herhangi bir eksendeki yakınlaştırma işlemlerinin hem yukarı hem de aşağı fare ile yapılması gerektiğine ikna oldum. Bu durumda, elbette, yine de doğru terazilere ve mumlara ihtiyacımız olduğundan, hafif bir farklılık olduğu varsayılır. Ticaret İstasyonu Geliştiricileri mumların mükemmel doğruluğuna "tükürürler" (örneğin, mumların gölgeleri mum gövdesinin merkezinden değil "dışarı çıkabilir") ki bu iyi değildir, ancak uyarlanabilir ölçeklerle ve asıl mesele budur, Herhangi bir grafik manipülasyonu için yazı tipi ve yazı tipi boyutu da dahil olmak üzere her şey onlar için mükemmeldir.
Fiyat skalasının yalnızca bir dizi eşit uzaklık değeri değil, 10.100.1000'in katları vb. olması gerektiğine inanıyorum. Yuvarlama ne kadar iyiyse o kadar iyidir. Ölçekteki riskler de gereksiz şeylerden uzaktır. Bu prensibe göre, yazılım ürünlerinin büyük çoğunluğu terazili ve tüm ölçüm enstrümanları inşa edilmiştir. Bunu doğrulamak için terazisi olan (Microsoft Word gibi) herhangi bir ürünü açın. Tüccarlar için araçlara gelince, bu özellikle önemlidir, çünkü yuvarlak sayıların özel bir "büyü" çekiciliği vardır. Neyse ki, benim için Trading Station geliştiricileri, diğer birçok bariz şeyin yanı sıra bunu çok iyi anlıyor. Trading Station'da bir tur sayısını kaçırmak çok zordur. MT4'te bunu her zaman yaptım. Cazibeden bahsetmişken, USD/CAD çok güçlü bir "mıknatıs" olan 1,0000'e kısa sürede tırmanacak gibi görünüyor.
Açıkça işaretlenmiş bir "mıknatıs" (1.0000) ve bölme değeri 50 olan bir ölçek örneği eklemeye karar verdim. Bir dakikadan bir güne kadar grafiklerle tüm makul manipülasyonlarla, eğer aralıktaysa 1.000 "göz kamaştırıcı" ölçeğin. Dilerseniz bunu MT5'ten elde etmeye çalışın veya zor değilse nasıl yapacağımı söyleyin. MT'de normal ölçek yerine her zaman eşit uzaklıkta bir sayı kümesi görüyorum. Bu arada, MT'deki ızgaradan gözlerimde dalgalanmalar var ve onu her zaman kesiyorum. Burada, görebileceğiniz gibi, ızgara çok göze batmaz ve zarardan çok yarar sağlar (IMHO).
"Piyasa İzleme" tablosunun yayılmış bir sütuna ve diğerlerine sahip olması gerektiğine ikna oldum.
Mevcut spreadin değerinin , mevduat para birimindeki SL ve TP (mesafeler) değerleriyle birlikte sipariş açma iletişim kutusunda görüntülenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunların hiçbirini görmüyoruz. Veya belirtilen bilgiler tüccar için ilginç değil mi?
"Kapalı" bir programlama ortamının yetersiz olduğuna ikna oldum.
Bağlam menüsünün aşırı yüklenmemesi gerektiğine ve tüm "ticaret" komutlarının birinci seviyeye getirilmesi gerektiğine inanıyorum - haberlerde oynarken saniyeler önemlidir.
Aynı zamanda MT'yi henüz umutsuz bir ürün olarak görmediğimi de belirtmek isterim, aksi halde burada olmazdım. Dahası, doğru yönde bazı ciddi değişimler bile görüyorum.
Şeytan ayrıntıda gizli olarak bilinir. Ne yazık ki, MT hala yukarıdakiler gibi "küçük şeyler" ile doludur. En ilginç şey, programcıların bunları ortadan kaldırmak için işçilik maliyetleri açısından bunların gerçekten önemsiz olmasıdır. Tüm güçlerin dalga sayımına harcandığı görülebilir ;-) Ve bu küçük şeylerin hala yaşıyor ve gelişiyor olması, kişisel olarak benim için, MT'nin tüccarların çıkarları için geliştirildiğine dair güven katmıyor ve geliştiriciler değil Takım tüccarı ne kadar kötü olursa o kadar iyi olan mutfakları takip edin. İkincisi, geliştiricilerin ticari çıkarları açısından oldukça tartışmalı bir konumdur. Sonuçta, bir tüccar için MTYYY'den daha iyi bir büyüklük sırası bile olsa, son mutfak bile MTXXX'i sunmak zorunda kalacak. Bir sonraki sürüm ne kadar iyi olursa, acemi tüccarlar (deneyimli tüccarlar mutfakları nadiren ziyaret eder) ve mutfaklardaki enayiler MT'nin en son sürümünü sağlamak için o kadar fazla baskı yapar. Belki hamamböceği gibi üremeyi bırakacaklar (bu iş için bir eksi), ancak er ya da geç mutfak ve yarı mutfak çağı, geliştiricilerden bağımsız nedenlerle sona erecek - STP brokerleri bunların yerini alıyor. Ana şey bu anı kaçırmamak.
Tüm bunlara profesyonel bir geliştiricinin gözünden bakmaya çalışıyorum. Bir çocuk yapıcısı ve nispeten basit robotları yazmak ve test etmek için bir araç olarak MT5, kayıt eksikliği ( yapılar ) dışında bana mükemmel uyuyor.
.....
"Piyasa İzleme" tablosunda yayılmış bir sütun ve bazılarının olması gerektiğine ikna oldum.
Net olmayan bir iki şey var. MQL5 ve MetaTrader5'e gerçekten aşina mısınız? Zaten orada olanın nesi var?
1 Yapılar ve sınıflar
2 yayıldı
Net olmayan bir iki şey var. MQL5 ve MetaTrader5'e gerçekten aşina mısınız? Zaten orada olanın nesi var?
1 Yapılar ve sınıflar
2 yayıldı
Dizlerimin üzerinde üzgünüm , ama varsayılan olarak bu sütunun gizli olduğunu kim düşünebilirdi. Her durumda, suçlamaktır, çünkü kendimi arayüze tam olarak alıştırmadım. Yapılara gelince, çok uzun zaman önce, yapı ekleme talebi olan bir gönderiye rastladım (daha doğrusu, Borland Delphi'de olduğu gibi kayıtlar). Genel olarak MT5 veya MT4'ün erken bir sürümüyle ilgili olabilir. Dürüst olmak gerekirse, bir Geri Arama işlevi bildirme ve ona bir işaretçiyi harici bir dll'ye veya sistemin harici kontrole açıklığını artıran başka herhangi bir mekanizma iletme yeteneğinin olmaması konusunda daha fazla endişeliyim. Burada patlarsam ( şimdiden özür dilerim ), o zaman bana dışarıdan bir şeyi nasıl arayacağımı söyle - çok minnettar olacağım. Bazı olayların olmamasından ciddi anlamda endişeleniyordum ama neyse ki MLQ5'te ortaya çıktılar. Dili yakından tanıyamadım, çünkü MT benim için basit robotlar yazmanın bir yolu (her dil onlar için iyidir) ve harici programlar için veri sağlayan bir yürütme ortamı olarak daha ilginç. Dilin olanaklarını bu konumlardan değerlendiriyorum. Düşüncelerim ağırlıklı olarak platformdan bağımsız programlar, özellikle platforma özel bir katman (buna sürücü diyebilirsiniz) aracılığıyla çeşitli platformlarla etkileşime giren robotlar oluşturmak yönünde. Bir platforma katı bir şekilde bağlanmak istenmez. Bu nedenle, MQL5 için gereksinimlerim oldukça spesifik ve basittir. "Tek (Çift) tıklama yürütme modu", "akıllı" fiyat ölçeği, çizelgeleri hareket ettirebilme ve çizelge ölçeklerini yönetebilme, fare (şimdi uygulanıyor), bir enstrümanın tüm emirlerini veya emirlerini tek bir komutla kapatma yeteneği ve bir tüccar olarak verimliliğimi önemli ölçüde artıran diğer birçok "küçük şey". Ticaret yaparken, piyasayı izlemek için MT kullanıyorum, çünkü yer imlerine sahip MDI, Trading Station'ın sunduğundan çok daha iyi. Şimdi küçük şeylerin çoğu, ama her şeyden çok uzak , MQL5 kullanılarak nispeten kolayca uygulanabilir. Bu yüzden tekrar MT'ye bakmaya başladım.
bir Geri Çağırma işlevi bildirmek ve ona bir işaretçiyi harici bir dll'ye veya sistemin harici kontrol için açıklığını artıran başka bir mekanizmaya iletmek. Burada patlarsam ( şimdiden özür dilerim ), o zaman bana dışarıdan bir şeyi nasıl arayacağımı söyle - çok minnettar olacağım.
Bir mql5 programında, başka bir mql5 programında bildirilen bir işlevi, dışa aktarma postmodifier ile kullanmak mümkündür . Böyle bir işlev dışa aktarılır ve derlemeden sonra diğer programlardan çağrılabilir.
Diğer programlar tarafından, dll ile çalışmayı destekleyen herhangi bir dilde programlar anlamına geliyorsa, ihtiyacınız olan şey bu gibi görünüyor. Dile gelince, daha iyisi için birçok değişiklik var (sadece kısaca taradım) ve ilk bakışta tamamen tam teşekküllü bir dil. TEŞEKKÜR ETMEK! O zaman neden insanlar MT5'te dll ile çalışmaya son verebilirsiniz diye bağırdılar? Ben bir aptalım ve inandım. Kesinlikle, MQL5 daha yakından tanınmayı hak ediyor.
MT5'te, birkaç güncellemeden sonra bile, tüm çizelgeler için genel parametre ayarını bekleyemem. Belki de yanlış yerde beş kopek arıyordum? Ancak diğer yerlerde değiller ve hatta daha da fazlası. MT4 görselinde ve benzerliğinde yaptım: F8 ile sadece bu çizelge için ayrı ayrı ekran parametreleri (Sorgu satırı, ızgara, nokta ayırıcılar, hacimler vb.) ayarlamak için veya ctrl + o ile ayarlamak için kullanabilirsiniz. varsayılan, gelecekteki tüm yeni grafikler için. MT5'te her şey normal olarak F8 ile ayarlanır, ancak ctrl + o ile ortak görevlerini tam veya en azından gerekli minimum biçimde bulamadım.
Lütfen MT5'teki genel ayar seçeneklerini genişletin.
Teşekkür ederim.
Denemedim, her şeyi yapılandırın ve default.tpl şablonu oluşturun
Alternatif bir yol gibi görünüyor - çok uygun. Ancak bu, genel olarak kabul edilen evrensel ayar / varsayılan yazılım ayarlarının "Ayarlar" veya "Tercihler" aracılığıyla yeniden atanması standardına ve ayrıca terminalin - MT4 - her şeyin karşılık geldiği önceki sürümünün özel, tamamen yerel bir örneğine karşılık gelmez. klasik genel kabul görmüş standart.
Ek olarak, bir şablonu yüklemek için önce ona giden bir yol bulmanız gerekir, bu her zaman hemen uygun değildir, default.tpl'yi aramak için diskler ve dizinler arasında gezinmeniz gerekir.
Şimdilik, her yeni grafikte önceden yapılandırılmış default.tpl'yi sistematik olarak genişletmek için öneriyi kullanacağım, ancak saygın geliştiricilerden genel evrensel varsayılan ayarları genişletmeye özen göstermelerini veya gözlerimi açmama yardım etmelerini istiyorum. Zaten uygulanmışlarsa, arayüzün gizli hazır yönleri.
Şimdilik, her yeni grafikte önceden yapılandırılmış default.tpl'yi sistematik olarak genişletmek için öneriyi kullanacağım, ancak saygın geliştiricilerden genel evrensel varsayılan ayarları genişletmeye özen göstermelerini veya gözlerimi açmama yardım etmelerini istiyorum. Zaten uygulanmışlarsa, arayüzün gizli hazır yönleri.
bunun için varsayılan ve varsayılan, varsayılan olarak tüm çizelgeler default.tpl'de kaydedilen ayarlarla açılır
Yani default.tpl bunun için varsayılan ayarlar şablonudur, böylece özel iletişim kutusundan varsayılan hazır ayarlarla ilgili tüm değiştirilen bilgiler buna düşer, değil mi? Ve sonra, sıradan bir kullanıcının bir yazılım ürününün klasörlerini sakince karıştırdığı, bir başlatma dosyası ve manuel yapılandırma kuralları (isteğe bağlı olarak) aradığı nerede görülüyor? Havlu programcılarında her şey açıktır - bu onların çağrısıdır, buna bayılırlar. Ancak genel olarak, yapılandırma dosyalarını, onay kutuları, alanlar, açılır listeler, sekmeler vb. içeren iletişim kutuları aracılığıyla değiştirmek ve ardından bunları programı başlattıktan veya yeni bir varsayılan proje açtıktan hemen sonra kullanmak ve herhangi bir yeni varsayılan projeyi takmamak gelenekseldir. her biri için yeni gömlek.
Genel olarak, MT4'te olsaydı, MT5'te yapmamak garip olurdu.
Ve prensip olarak, grafik şablonları konusu ve ayarlar konusu iki farklı operadır. Şablonlar farklı...
Yani default.tpl bunun için varsayılan ayarlar şablonudur, böylece özel iletişim kutusundan varsayılan hazır ayarlarla ilgili tüm değiştirilen bilgiler buna düşer, değil mi?
Sevgili geliştiriciler, sormama izin verin. İlk yazımda eksikliklerin ve dileklerin açıklamaları olan 12 nokta vardı. Bana "göreceğiz" dediler. Ben sıradan bir canlı insanım ve insani hiçbir şey bana yabancı değil. Ben, diğerleri gibi, ilgilenilen ürünün geliştiricileriyle bir diyaloga girdikten ve en azından olumsuz olmayan bir teşvik edici cevap aldıktan sonra, bilinçaltında daha iyiye yönelik bazı değişiklikleri tahmin etmeye başlayacağım şekilde düzenlenmiştir. yapılan noktalara göre.
Şimdi bilinçaltım dileklerin en önemli noktasını tahmin etmekle meşgul - nokta 1. İçinde, Andrews dirgenine esneklik ekleme konusundaki bir dileğimi yürek parçalayıcı bir şekilde dile getirdim (merkezi ekseni ekstremaya katı bir şekilde bağlama yeteneği ekleyerek, herhangi bir sayıda paralel koy sola doğru çizin ve diğer uç noktalara temas noktalarında bunları manuel olarak mıknatıslayın ve aynı çizgiler sağda yansıtılır, nesne referans noktalarında öncekinden daha fazla çok noktalı hale gelmelidir, yani 3'ten fazla referans noktası vardır) .
Açıklığa kavuşturmak istiyorum: Grafiksel TA'nın bu kadar önemli bir yönünde adımlar atılacak mı ve daha az ilginç olmayan, ne kadar yakında? Boş umutların veya zamanlama konusundaki basit bilgisizliğin çok fazla zihinsel güç gerektirdiği bir sır değil. Grafik aracını daha esnek ve kullanışlı hale getirirseniz, haberlerdeki bir para birimi gibi sevinçten R3 tavanına atlayacağım.