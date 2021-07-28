MT5 için dilekler - sayfa 22
Ah, bu yazının beklentileri beni nasıl da zorluyor!.. Kendime sorun yaratıyorum. Hangi işletim sistemi yapılandırmasını, bellekteki işlemleri, hangi antivirüsü kullandığımı, kaydı, medeni durumu, şu, bu, bu...
Genel olarak, özellikle çok kısa bir şekilde yapıldığından, sorunu özetleyeceğim. Başlaması için yalnızca ve yalnızca MT5'in bazen iki kez başlatılması gerekir. Makine yeniden başlatılırsa, MT4, MT5 ve diğer Windows uygulamaları ilk kez başlatılır, ancak daha sonra MT5'i kapatıp yürütme için yeniden çağırırsanız, "hışırtı gösterir", ancak başlamaz. Aynı şeyi ikinci kez yaparsanız, sonunda başlayacaktır. Bellekte asılı kalan işlemlere pek bakmadım, ancak bazı kontrol modüllerinin MT5 hizmetinden takıldığına ve MT5 terminalinin kendisinin yüklenmesini / boşaltılmasını izlediğine dair bir şüphe var.
Prensip olarak, iki kez çalıştırmak için hala tembel değilim, ancak genel olarak böyle olmamalı. MT5 geliştiricilerinin burada olup olmadığı veya nedeni farklı - hiçbir fikrim yok.
Otomatik Boyutlandırma, Piyasa İzleme penceresinden kaldırıldı, spread gösterimi açıldı, sütunlar, tekliflerin sağda üç nokta olmadan tam olarak görüneceği şekilde ayarlandı. Terminali yeniden başlattı. Otomatik boyutlandırma devre dışı kaldı, yeniden başlatmadan önce yapılandırıldığı için yayılma etkinleştirildi. Ancak sütunlar yine kendi başlarına yürüyor.
ÖNCE: SONRA:
Lütfen atlarınızı dizginleyin. Ya da söyle bana, bunu kendim nasıl yapabilirim.
Teşekkür ederim.
Lütfen bir demo hesabı açmak için 1:500 kaldıraç ekleyin, aksi takdirde bir tür ayrımcılık olacaktır. Ayrıca 1:500 gerçek hayatta var ama demoda yok. Nasıl yani? Düzensizlik! Her ne kadar tanışma uğruna 1: 1000 eklemek faydalı olsa da - gerçek hayatta bu olur.
Teşekkür ederim.
Bu arada, terminalde (veya müşteri yapılandırma dosyalarından) hesapta hangi kaldıracın olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Teşekkür ederim.
Merhaba paralellik!
Muhtemelen, önceki mesajlardan birinde bahsettiğim paralellik ihlalinin nedeni ortaya çıktı, ancak burada nesnenin çizgilerden birinin ortasındaki aktif çizilmesi olmadan değildi, bu yüzden bu biraz farklı hikaye.
Bazı grafik nesnelerin kabile danslarının ne kadar vahşi olduğuna dair bir başka örnek.
Aslında, kimse beni ziyarete gelmedi ve manyetik noktaların yalnızca onları doğrudan sürükleyip ekstremumun yakınında bıraktığınızda değil, aynı zamanda nesneyi kendisi manyetize olmayan orta noktanın ötesine hareket ettirdiğinizde bile manyetize olma eğiliminde olduğu konusunda beni uyardı. , ancak düzenli olarak işlerini yapmaya devam eden aşırı - manyetik - noktalarla "çarpışma içinde" - mumun Yüksek veya Düşük yakınındaysa mıknatıslanacaklar. Cisim, günahtan uzaklaştırılarak tablodan uzaklaştırılır ve mumların olmadığı bir alanda onunla oynanırsa, dans görülmez.
Sebebi ampirik olarak belirlemeyi başarmış olmamız güzel (umarım yanılmamışımdır). Ancak kullanıcıların geri kalanı habersizdir ve her hareket etme eyleminde hatalar birikir ve birikir. MT4'te ya tamamen aynı çöp ya da genel olarak benzer. MT5 değiştirdiği için kontrol etmeyeceğim.
Geliştiricilerden soruna düzgün bir şekilde yanıt vermelerini rica ediyorum.
Başka bir başlıktaki bir şey beni fark etmez, o zaman buraya yazacağım. Etiket etiketlerinin gösterge pencerelerinde değil, yalnızca ana "0" penceresinde görüntülendiğini öğrendim. Bu göstergenin penceresinde görüntülenmeleri gerekir.
Eksik ayrıntılı işlem geçmişini otomatik olarak indirerek TF M1'de uzak geçmişteki bir nesneyi mümkün olduğunca doğru bir şekilde konumlandırmaya yönelik boş ve teselli edilemez girişimlerin bir örneğini veriyorum. Yoksa sunucunuzda bulunmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Eğer öyleyse, bu bir şeydir, varsa tamamen farklı bir konudur, ancak kötü tasarlanmış kod nedeniyle pompalanmaz. İşarete göre, bu oldukça uzun zaman önce olan 1996, yani gerçekten de bir tarih olmayabilir. Bununla birlikte, MT4 dürüstçe orada olmasaydı pompalamayı reddetti ve kullanıcının mevcut ve daha düşük TF'ler üzerinde konumlanmasına izin vermedi ve MT5 bir nedenden dolayı sahte bir sonuç olarak hizmet etmeye çalışıyor, ancak sonunda sadece bulmacalar ve kafa karıştırır. Başkalarının ne diyeceğini bilmiyorum ama bu benim kişisel izlenimim.
Bu gibi durumlarda grafiğin algılanmasında daha fazla netlik ve belirsizlik olmaması için bu konuda bir şeyler bulmak faydalı olabilir. Örneğin, grafiğin bulunduğu çerçevede, zaman çerçevesi değiştiğinde, "Güncellemeleri bekle" bildirimi geçici olarak görüntülenir - burada, geçmiş yoksa, "Bu zaman dilimi için geçmiş veri yok" uyarısı gibi bir şey yazabilirsiniz.
Bir kanalın grafik üzerine bindirildiğini (her zamanki gibi - iki paralel çizgiden) ve mahallede bir yerde bu kanala paralel bir Trend Çizgisi çizmeniz gerektiğini varsayalım. Burada dilin şevkten dışarı çıkmasıyla paralelliğin kanala takı uyumu başlar. Sonuçta, kanal grafiğin uç noktalarına dayanırken, onları mıknatıslayarak ve dahası, otomatik olarak birbirinden zıt çizgilerle eşit uzaklıktayken, genellikle hiçbir şeye yaslanmadan "havada" ayrı bir tek paralel çizgi çizilmelidir. . Tek bir Trend Çizgisinin mevcut bir kanala paralel olarak çizilmesine izin verecek genişletilmiş kullanışlı bir seçenek istiyorum, ayrıca seçilen kanalın en yakın duvarı tarafından desteklenecek (gerekli kaynak kanal otomatik olarak akıllıca "tahmin edilecektir" kullanıcının ilk rehberliği) ve grafik mumlarının uç noktaları değil. Şimdilik, bu hedefe ulaşılması, kanal çizgilerinden biri boyunca ayrı bir Trend Çizgisi yerleştirme, kanalın seçimini kaldırma, Trend Çizgisini seçme ve ancak bundan sonra Trend Çizgisini ortadan istenen mesafeye sürükleme görevine indirgenmiştir. istenilen yer. Ve şimdi, bildiğiniz gibi, bu hem uzun hem de çarpıtmalarla dolu.
Bunun, zaten bağımlı ilkel hareketli parçaları içermesi gereken gelecekteki karmaşık grafik nesnelere (eğer planlanmışlarsa) bir alternatif olmasını istiyorum.
Lütfen "araçlar"daki yazı tipini değiştirin. MT4'teki gibi yapın ya da kullanıcının tablonun yazı tipini kendisi seçebilmesi için. Ve bu çok uygunsuz.