MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 81
Lütfen test cihazı için bir " Optimizasyon sonuçlarının önbelleğini temizle" düğmesi yapın - şimdi bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. EA'nın alınan sonuçları aktif olarak işlemesi çok önemlidir - önbellek nedeniyle gerekli çerçeveleri almaz.
MQL projelerinin özelliklerinde yapılandırılmış gibi görünüyor.
2B modunda, her şey hesaplanmasına rağmen bazen gri dikdörtgenler kalır. Optimizasyon grafiğini kapatmak her zaman mümkün değildir; çarpı işaretine tıkladığınızda yanıt vermiyor.
İsteklerden, 2D ve 3D modunda, başabaş seviyesi görünmez.
2d'de, dikdörtgenler üzerinde gezinirken, değerlerinin yeterince gösterimi yoktur.
"Optimizasyon" sekmesinde, lotu ne kadar artırabileceğinizi anlamak için yeterli minimum bakiye filtresi yoktur.
Yalnızca görüntülenecek düzlemleri seçebilmek değil, aynı zamanda diğer eksenlerdeki değerleri de sabitleyebilmek istiyorum. Örneğin, 3 parametre optimize edilirse (örneğin SL, TP, haftanın günü), SL ve TP eksenleri boyunca seçim yaparsanız, tüm günlerin sonucu gösterilir, Pazartesi, Salı için ayrı ayrı göremezsiniz, vb.
2629 inşa
Test bitiminden sonra test süresinin başına gidemediğimi fark ettim. Örnek olarak, standart Hareketli Ortalama Uzman Danışmanını alıyorum. Testi 1-6 Ekim arasında M1'e koydum. Çalıştırmadan sonra, görselleştiricide yalnızca 5. sayı görülebilir. 1 Ekim'de, fare düğmesini basılı tutarak grafiği sağa sürükleyerek veya PageDn/PageUp veya imleçlerle geçmek mümkün değildir. Grafiği birkaç kez hareket ettirme denemesinden sonra, gösterge ve simgeler yine de bir yandan diğer yana atlamaya başlar. 2629, Win7 oluşturun.
Terminalde oluşturulan grafiğin ve anlaşmaların bir kopyası elbette yardımcı olur, her şey orada kayar. Ancak strateji görselleştiricide neden böyle bir davranış var?
Sorunu göstermek için aşağıdaki resme tıklayın.
"Önceki optimizasyon sonuçlarını görüntüle" ileriyi görüntüleyemez.
2d'de ileri, sayılmaz:
Onaylıyorum, buraya yazdım:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hatalar, hatalar, sorular
Andrey Dik , 2020.10.07 00:35
2632
görsel testte bir duraklamada, fare ile sürükleyerek veya ok tuşları ile grafiği görüntülemek (geri/ileri) mümkün değildir.
b2565. Yerleştirmeden sonraki bir sonraki onay işaretine kadar olan sınır sıfır ORDER_PRICE_CURRENT.
Ve eğer bir nedenden dolayı tarihsel olarak Forex sembollerinde olduysa. Netting + Exchange'deki bu büyük bir hatadır. Şimdi bu böyle çıkıyor.
Borsada, teorik olarak bile bir limit emri için sıfır ORDER_PRICE_CURRENT olamaz: emir defteri boşsa ve BuyLimit yerleştirilmişse, Bid == BuyLimit_Price görünür.
Netting+Exchange Terminalinde böyle bir bug var mı bilmiyorum. Düzeltmek için büyük bir istek.
Arama dizisi : Oshibka 014.
Not Bu arada, Görüntüleyiciyi Market Watch'ta geriye dönük testin ilk onay işaretini göstermeye zorlamak imkansızdır. Ekranda açıkça görülüyor.
Selamlar! Otkritie'de ticaret yapıyorum... mt5 build 2650
test cihazında limitlerle ilgili sorunlar var - nedense, yerleştirirken gerekli marjın kontrolünü geçmiyorlar...
aynı hacme sahip bir piyasa deneniyor ve uygulanıyor...2020.03.17 21:00:00 Cari hesap durumu: Bakiye: 94146,00, Kredi: 0,00, Komisyon: 0,00, Birikmiş: 0,00, Aktifler: 0,00, Yükümlülükler: 0,00, Özkaynak 94146.00, Marj: 0,00, SerbestMarj: 94146.00
2020.03.17 21:00:00 hesaplanan hesap durumu: Varlıklar: 0,00, Yükümlülükler: 0,00, Özkaynak 94146,00, Marj: 102771.09 , SerbestMarj: -8625.09
2020.03.17 21:00:00 yeterli para yok [satın alma limiti 9 Si-6.20, 76549]
2020.03.17 21:00:00 satın alma limiti 9 Si-6.20, 76549'da [Para yok]
102771.09 Bu sayı nereden geliyor? onlar. Bir lot için GİDİN 11419.01 ???
ertesi gün aynı... sadece GO zaten 13767.01 ...
2020.03.18 12:00:00 Cari hesap durumu: Bakiye: 94146,00, Kredi: 0,00, Komisyon: 0,00, Birikmiş: 0,00, Aktifler: 0,00, Yükümlülükler: 0,00, Özkaynak 94146.00, Marj: 0,00, SerbestMarj: 94146.00
2020.03.18 12:00:00 hesaplanan hesap durumu: Varlıklar: 0,00, Yükümlülükler: 0,00, Özkaynak 94146,00, Marj: 123903.09 , SerbestMarj: -29757.09
2020.03.18 12:00:00 yeterli para yok [satın alma limiti 9 Si-6.20, 78897]
2020.03.18 12:00:00 satın alma limiti 9 Si-6.20, 78897'de başarısız oldu [Para yok]
ve 10 gün sonra ... GO zaten 15046.01 oldu
2020.03.27 18:00:00 Cari hesap durumu: Bakiye: 94146,00, Kredi: 0,00, Komisyon: 0,00, Birikmiş: 0,00, Aktifler: 0,00, Yükümlülükler: 0,00, Özkaynak 94146.00, Marj: 0,00, SerbestMarj: 94146.00
2020.03.27 18:00:00 hesaplanan hesap durumu: Varlıklar: 0,00, Yükümlülükler: 0,00, Özkaynak 94146,00, Marj: 135414.09 , SerbestMarj: -41268.09
2020.03.27 18:00:00 yeterli para yok [satın alma limiti 9 Si-6.20, 80176]
2020.03.27 18:00:00 satın alma limiti 9 Si-6.20, 80176'da [Para yok]
ve piyasaya göre, bu hacimler normlara göre karşılanmaktadır ... yani. sadece limitlerle ilgili sorunlar ... test eden kişi GO değerini nereden alıyor?
Optimizasyon için bir EX5 hata ayıklama sürümü veya başka bir yavaş sürüm başlatılırsa lütfen sinyal verin.
Artık, Expert Advisor on Optimization'ın yavaş bir sürümünü yanlışlıkla başlatmak ve sıfırdan zaman ve para kaybetmek çok kolay.Arama dizisi : Uluchshenie 032.
Meslektaşlarım, böyle bir sorun. Rastgele - ayda bir veya iki kez - Agents Manager sisteminden kaybolur. Dün öyleydi ve bugün kısayola tıklıyorum - ve uygulama yok. Aynı zamanda, aracıların kendileriyle kontrol etmedim - MetaTester'ı hemen yeniden kurdum - tekrar olur olmaz aboneliğimi iptal edeceğim.
Bu konuyu gördüm https://www.mql5.com/en/forum/73398. Sorun eski ama öyle görünüyor ki çözümü yok ve olmayacak mı? Bu sayede yönetim bazı solcu Tester'a kurulumlarla uğraşıyor. Eh, bunun normal kullanıcıları alması saçmalık, önemsememek, insanlar acı çekecek. En az yüz bilgisayarımı alabilir miyim? Belki. Ve neden programı sürekli yeniden yüklemem gerekiyor? Ve evet, içinde akan giriş hala sürekli izleniyor (((