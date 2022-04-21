MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 13

Performans karşılaştırması. Birkaç bağımsız araçtan oluşan bir savaş aracı alındı (büyüde farklılık gösterirler).

Hedge ayarlarında piyasalardaki araç sayısı ve satışlara veya limit siparişlerine (alışlarına) bağlı olarak Tester ve Sanal'ın hızını ölçüyoruz.


TS, bir etkinleştirilmiş Ajan, dört geçişli kaba kuvvet, RAM-Drive ile pip modunda gerçek keneler üzerinde özel bir sembolü takip ediyor. Süre, geçişlerin en küçüğü olarak alınır.

Araç sayısı MT5 Test Cihazı
piyasa emirleri		 MT5 Test Cihazı
limitli emirler		 MT5-Test Cihazı+Sanal
piyasa emirleri		 MT5-Test Cihazı+Sanal
limitli emirler
 Sanal Komut Dosyası
piyasa emirleri
 Sanal Komut Dosyası
limitli emirler
0 00:00.857 00:00.857 00:00.931 00:00.931 00:00.147 00:00.147
1 00:02,689 00:14.677 00:002.728 00:12.053 00:01.886 00:18.826
2 00:06.876 00:42.588 00:06.250 00:38.657 00:06.362 00:55.624
3 00:11.977 01:24.982 00:12.151 01:17.236 00:12.813 01:49.181
4 00:18.925 02:19.222 00:19.649 02:13.381 00:21.891 02:59.191

Virtual-Script, Tester komut dosyasının grafikte başlatılmasıdır. Onlar. normal bir komut dosyası gibi MT5 Tester'ın dışında yürütülür.


Bulgular:

  1. Terminaldeki kod neredeyse her zaman Aracıdakinden daha yavaş çalışır (%50'ye kadar).
  2. Piyasalarda, MT5-Tester artık Sanal biçimindeki eklentiden hiçbir şekilde daha düşük değildir.
  3. Limitli kartlarda, MT5-Tester, %15'e kadar Sanal şeklinde eklentiden daha düşüktür. Bu oldukça anlaşılabilir, bu yüzden normaldir.
İlk noktanın ele alınması gerekiyor.
 
fxsaber :
4 00:18.925 02:19.222 00:19.649 02:13.381 00:21.891 02:59.191

Piyasalar ve limitler arasında neden bu kadar fark var?

 
Andrey Khatimlianskii :

Piyasalar ve limitler arasında neden bu kadar fark var?

Expert Advisor benim değil, dolayısıyla doğrudan karşılaştırma yapmak doğru değil. Bence mantık farklı.

Eh, Tester tarafından yapılan kontrollerde limitler hala büyük bir yüktür (Virtual'ın da düştüğü görülebilir). Bu yüzden basitçe piyasa mantığına boyun eğmek zorundadır.


Başka bir şey beni şaşırttı. Virtual-Script'in neden MT5-Tester+Virtual'dan belirgin şekilde daha yavaş olduğu ortaya çıktı. İlk durumda, bu keneler üzerinde aptalca bir döngüdür ve başka bir şey değildir. Terminal'in kodu Aracılardan daha yavaş yürüttüğü ortaya çıktı.

Profiler ne yazık ki saçmalık gösteriyor. Son performansın neden boşaldığını belirlemek için kullanılamaz.


Virtual'da bir dizi yapıyla çalışıyorum. Nesneleri sınıflandırmak için işaretçilerle çalışırsanız belki daha hızlı olur. Denemek zorundayız, ancak önemli görevlerin listesi sadece büyüyor.

 

Borsada özel semboller , alımlar son fiyattan kabul edilir ve alış/satışta gerçekleştirilir.

Örneğin, bir AL pozisyonu için alım 1.09801'dir. Onay teklifi/sor/son = 1.09799/1.09802/1.09801 gelir. Çalışıyor çünkü son fiyat dokundu, ancak aynı zamanda sondan daha kötü olan teklif fiyatında çalışıyor.

Alımların her zaman negatif kayma ile tetiklendiği ortaya çıktı.

 
fxsaber :

Değişim özel sembollerinde, alımlar son fiyattan kabul edilir ve alış/satışta gerçekleştirilir.

Örneğin, bir AL pozisyonu için alım 1.09801'dir. Onay teklifi/sor/son = 1.09799/1.09802/1.09801 gelir. Çalışıyor çünkü son fiyat dokundu, ancak aynı zamanda sondan daha kötü olan teklif fiyatında çalışıyor.

Alımların her zaman negatif kayma ile tetiklendiği ortaya çıktı.

Aynı anda üç fiyatın yapıldığı özel sembolde mi? Yoksa tablo Son fiyatlara dayalı olsa bile tüm fiyatlar yayınlanıyor mu? Bu durumda, Teklif özel olmayan bir sembolde de yayınlanabilir mi? Sadece merak ediyorum. Eğer öyleyse, o zaman bazı kodlarımı düzeltmem gerekiyor.

 
Artyom Trishkin :

Aynı anda üç fiyatın yapıldığı özel sembolde mi?

Borsa sembolünde, piyasa emirleri bir son tarafından tetiklenir. Geçişin sonundaki tüm açık pozisyonlar , Tester tarafından piyasa emirleriyle - paletler tarafından zorla kapatılır. Ve eğer sıfır varsa, o zaman bir "poker" olacaktır. Poker olmaması için, teklif ve talep arasında ortalama bir değere sahip paletler yazıyorum.

 
Son Güncelleme. Test cihazı açıkçası çarpık. Optimizasyondan sonra, görselleştirme ile test çalıştırmaya çalışırken görselleştirme SAKIYOR. Yeniden yüklemek zorunda. Ancak bu bir şekilde tolere edilebilirse (müstehcen ifadelerle birlikte), o zaman bir noktada testler tamamen durdu. Piyasa incelemesinde seçilen tüm sembollerin "sembol" penceresinden kaybolduğu ortaya çıktı. Tüm Bitiş!!! Tef ile dans etmemek yardımcı olur (ve MT5'i yeniden başlatmak ve hatta yeniden yüklemek).
 

Farklı Uzman Danışmanların pek çok optimizasyonunu yapıyorum (belirli bir listede otomatik olarak sıralama). Sonra önbelleklerine bakıyorum.

Mevcut rahatsızlığı fark ettim

önceki önbellekleri görüntülemek için, her seferinde önce uygun danışmanı seçmeniz gerekir. Test Cihazının kendisinde gerçekleştirilen son optimizasyonların listesi de mevcut değil.


Ekran görüntüsünde olduğu gibi, işaretli alanda danışmanların adlarıyla birlikte en son Test Kullanıcısı optimizasyonlarının bir listesi düşseydi çok daha kolay olurdu. Makul?

 
KENT3004 :
Son Güncelleme. Test cihazı açıkçası çarpık. Optimizasyondan sonra, görselleştirme ile test çalıştırmaya çalışırken görselleştirme SAKIYOR. Yeniden yüklemek zorunda. Ancak bu bir şekilde tolere edilebilirse (müstehcen ifadelerle birlikte), o zaman bir noktada testler tamamen durdu. Piyasa incelemesinde seçilen tüm sembollerin "sembol" penceresinden kaybolduğu ortaya çıktı. Tüm Bitiş!!! Tef ile dans etmemek yardımcı olur (ve MT5'i yeniden başlatmak ve hatta yeniden yüklemek).

İşletim sistemini yeniden yüklemek yardımcı olmazsa, bilgisayarı değiştirmenizi öneririm. Ya da en azından bir conta.

 
Alexey Viktorov :

İşletim sistemini yeniden yüklemek yardımcı olmazsa, bilgisayarı değiştirmenizi öneririm. Ya da en azından bir conta.

Mizah takdir! Ve bu durumda - karakterleri test cihazına nasıl iade edebilirim? Benzer kaybolmalar ve donmalar, diğer forumlardaki birkaç kullanıcı tarafından onaylandı.
