MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 13
Performans karşılaştırması. Birkaç bağımsız araçtan oluşan bir savaş aracı alındı (büyüde farklılık gösterirler).
Hedge ayarlarında piyasalardaki araç sayısı ve satışlara veya limit siparişlerine (alışlarına) bağlı olarak Tester ve Sanal'ın hızını ölçüyoruz.
TS, bir etkinleştirilmiş Ajan, dört geçişli kaba kuvvet, RAM-Drive ile pip modunda gerçek keneler üzerinde özel bir sembolü takip ediyor. Süre, geçişlerin en küçüğü olarak alınır.
piyasa emirleri
limitli emirler
piyasa emirleri
limitli emirler
piyasa emirleri
limitli emirler
Virtual-Script, Tester komut dosyasının grafikte başlatılmasıdır. Onlar. normal bir komut dosyası gibi MT5 Tester'ın dışında yürütülür.
Bulgular:
Piyasalar ve limitler arasında neden bu kadar fark var?
Expert Advisor benim değil, dolayısıyla doğrudan karşılaştırma yapmak doğru değil. Bence mantık farklı.
Eh, Tester tarafından yapılan kontrollerde limitler hala büyük bir yüktür (Virtual'ın da düştüğü görülebilir). Bu yüzden basitçe piyasa mantığına boyun eğmek zorundadır.
Başka bir şey beni şaşırttı. Virtual-Script'in neden MT5-Tester+Virtual'dan belirgin şekilde daha yavaş olduğu ortaya çıktı. İlk durumda, bu keneler üzerinde aptalca bir döngüdür ve başka bir şey değildir. Terminal'in kodu Aracılardan daha yavaş yürüttüğü ortaya çıktı.
Profiler ne yazık ki saçmalık gösteriyor. Son performansın neden boşaldığını belirlemek için kullanılamaz.
Virtual'da bir dizi yapıyla çalışıyorum. Nesneleri sınıflandırmak için işaretçilerle çalışırsanız belki daha hızlı olur. Denemek zorundayız, ancak önemli görevlerin listesi sadece büyüyor.
Borsada özel semboller , alımlar son fiyattan kabul edilir ve alış/satışta gerçekleştirilir.
Örneğin, bir AL pozisyonu için alım 1.09801'dir. Onay teklifi/sor/son = 1.09799/1.09802/1.09801 gelir. Çalışıyor çünkü son fiyat dokundu, ancak aynı zamanda sondan daha kötü olan teklif fiyatında çalışıyor.
Alımların her zaman negatif kayma ile tetiklendiği ortaya çıktı.
Aynı anda üç fiyatın yapıldığı özel sembolde mi? Yoksa tablo Son fiyatlara dayalı olsa bile tüm fiyatlar yayınlanıyor mu? Bu durumda, Teklif özel olmayan bir sembolde de yayınlanabilir mi? Sadece merak ediyorum. Eğer öyleyse, o zaman bazı kodlarımı düzeltmem gerekiyor.
Aynı anda üç fiyatın yapıldığı özel sembolde mi?
Borsa sembolünde, piyasa emirleri bir son tarafından tetiklenir. Geçişin sonundaki tüm açık pozisyonlar , Tester tarafından piyasa emirleriyle - paletler tarafından zorla kapatılır. Ve eğer sıfır varsa, o zaman bir "poker" olacaktır. Poker olmaması için, teklif ve talep arasında ortalama bir değere sahip paletler yazıyorum.
Farklı Uzman Danışmanların pek çok optimizasyonunu yapıyorum (belirli bir listede otomatik olarak sıralama). Sonra önbelleklerine bakıyorum.
Mevcut rahatsızlığı fark ettim
önceki önbellekleri görüntülemek için, her seferinde önce uygun danışmanı seçmeniz gerekir. Test Cihazının kendisinde gerçekleştirilen son optimizasyonların listesi de mevcut değil.
Ekran görüntüsünde olduğu gibi, işaretli alanda danışmanların adlarıyla birlikte en son Test Kullanıcısı optimizasyonlarının bir listesi düşseydi çok daha kolay olurdu. Makul?
Son Güncelleme. Test cihazı açıkçası çarpık. Optimizasyondan sonra, görselleştirme ile test çalıştırmaya çalışırken görselleştirme SAKIYOR. Yeniden yüklemek zorunda. Ancak bu bir şekilde tolere edilebilirse (müstehcen ifadelerle birlikte), o zaman bir noktada testler tamamen durdu. Piyasa incelemesinde seçilen tüm sembollerin "sembol" penceresinden kaybolduğu ortaya çıktı. Tüm Bitiş!!! Tef ile dans etmemek yardımcı olur (ve MT5'i yeniden başlatmak ve hatta yeniden yüklemek).
İşletim sistemini yeniden yüklemek yardımcı olmazsa, bilgisayarı değiştirmenizi öneririm. Ya da en azından bir conta.
