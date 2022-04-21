MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 18
1. Şu anda, tam optimizasyon araması için 100.000.000 (100 milyon) geçiş sınırı belirlenmiştir. Daha önce (MT4'te) bu sınır 1 milyondu ve bu sizin için sorun değildi. Ne kadara ihtiyacın var?
2. Verileri farklı klasörlerde saklamak için taşınabilir mod isteğe bağlıdır. Veya AppData dizininde veri aramak istemiyor musunuz?
Microsoft'a veri depolamanın karmaşıklığını sorun. Sadece depolama eskisi gibi olsun diye taşınabilir modu tanıttık, komplikasyonu nerede görüyorsunuz?
1- Resimleri ekleyin. 30 lyam varyantı vardır, ancak kaba kuvvet değil genetik optimizasyon gerçekleşir. 100 lyam'a kadar aşırıya kaçmak gerekmesine rağmen ... Genel olarak, seçeneklerin sayısından bağımsız olarak optimizasyon için kabul edilebilir süreyi kendim tahmin etmem gerekiyor.
2- Örneğin terminaller gibi 10 koyabilmek istiyorum... ve nasıl yapacağımı düşünmek zorunda değilim. Ben bir programcı değilim (ruhumun derinliklerinde), bir şeyi kopyalamakla, bilerek bir şey reçete etmekle ilgilenmiyorum ...
Gerçek tıklamalarla Optimizasyon sırasında tüm yerel Aracılar için onayların (ve yalnızca sıfır çubuğu oluşturulursa çubukların) geçmişinin tek bir yerde tek bir yerde saklanması planlanıyor mu?
Evet, planlı
1. İstemci terminalinin 64 bit sürümünü kurun.
32 bit sürümde kaba kuvvet sınırı 1 milyondur.
2. Daha önce yaptığınız gibi 10 terminali 10 farklı klasöre koyun. Hangi sorunlar?
Teşekkür ederim. Gerçek tıklamalarla Optimizasyon sırasında tüm yerel Aracılar için onayların (ve yalnızca sıfır çubuğu oluşturulursa çubukların) geçmişinin tek bir yerde tek bir yerde saklanması planlanıyor mu? Şimdi, ne yazık ki, her Aracı (bellek tüketimine bakılırsa) kendi onay geçmişi kopyasıyla çalışır.
Bu konuyu gündeme getirdi. Sondan önce RELEASE'de vaat edildi.
Her aracının onay önbelleğine sahip kendi geçici dosyalarına sahip olmasına ek olarak, bunlar da çok hızlı bir şekilde silinir. Bir sonraki tek testin geçerliliğini etkilemese bile, zamanında değil, her yabancı eylemde değil. Onlar. parametreleri derlemeden veya değiştirmeden bile, bir sonraki testte düzinelerce konser (uzun bir geçmişe sahip) yeniden oluşturulur. Birkaç dakika.Birkaç yapı öncesinden bahsediyoruz. Uzun süredir keneler üzerinde optimizasyon yapmadım. Kadar. Ama bence aynı.
Teşekkür ederim deneyeceğim.Ancak iptal edilebilir bir limit yapma önerisi hala yürürlükte!!!
Test cihazı sonuçlarında hala bir filtre eksik.
Örneğin, 10'dan az işlem içeren sonuçlara ihtiyacım yok. Veya 50'den fazla. Veya beklenen değer daha düşük....
Diğer parametrelerle, örneğin düşüşle, ancak açıkça gereksiz parametreler olmadan daha fazla seçim yapmak.
Filtre, örneğin menüde sütun başlığındaki sağ tuşa tıklanarak etkinleştirilebilir.
Ve MT4'te de!
Test cihazı sonuçlarında hala bir filtre eksik.
Bu gerçekten önemli özellik, forumda periyodik olarak bahsedilmektedir.
Şimdi ya OnTester aracılığıyla dolaylı olarak ya da doğrudan opt-file filtresi (kendi filtrenizi oluşturarak) aracılığıyla uygulanmaktadır.
11 iş parçacığında aynı karakter üzerinde 15 yıl boyunca bir koşu başlattı (bir iş parçacığı diğer şeyleri sayar).
Soru. N kez bir diski zorlayarak, geçmişin kopyasını açmak için her akış için ne olur? Ya da ben hatalıyım? Ancak önceki lansmanlara bakılırsa, olan tam olarak bu.
Bir dosya oluşturabilir ve ona eşleyebilirsiniz... Burada hem önbellek hem de disk üzerindeki yük çok daha azdır.
Başka bir sonuç) 8 çekirdekle çalıştırmayı deneyeceğim)
İşe yaramadı) Sürekli farklı hatalar düşüyor ...