Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 91
Sonuçları ne sıklıkla ve nerede yayınlamalı?
Bu yazım hakkında ne düşünüyorsunuz?
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140
Açısından ??? Her Pazartesi bu konuda TS-favorileri hakkında bir rapor ve iki bölümde - denge ve kalite açısından. Başka hangi sonuçlara ihtiyaç var?
Bu da yetmezse TS League üst liginin hesabından herkese bir yatırım şifresi verebilirim (orta ve alt kısım pek kimsenin ilgisini çekmiyor sanırım). İlgilendiğiniz sihirle ilgili fırsatları çekin ve istediğiniz gibi analiz edin. İşlemleri çekmek ve analiz etmek ister misiniz?
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Maxim, zaman zaman tekrarladığım raporun ilk cümlesini dikkatlice okudun mu?
TS Ligi'nin çalışmasında, 20/80 kuralı ironik bir şekilde ortaya çıkıyor - çabaların sadece %20'si sonuç veriyor. TÜM sistemler (en yüksek bölüm için 75 sistem) bir hesaba konursa - "karlılık programı" ne olabilir ??? Nasıl büyüyebilir?
Ve ticaret yaparken ne olur - Denge ve ticaret kalitesi açısından ilk beşin haftalık ticaret çizelgelerini yayınlıyorum. Artı ilk 20 - Ben sadece denge, maksimum düşüş, maksimum kayıp çizgisi ve ticaret kalitesinin ayrılmaz bir değerlendirmesi açısından mevcut özellikleri veriyorum.
Özellikle inanmayanlar için - Ligin en üst liginin demo hesabının yatırım şifresini paylaşabilirim, ancak ilgilendiğiniz TS'nin takaslarını geri kalan 74'ten nasıl ayıracaksınız?
Son olarak, sistemlerin ayrı çalıştığını görmek isteyenler için, bir demo hesapta işlem yapma sözü karşılığında herhangi birini sağlamaya hazırım.
Ayrıca, SharedProjects üzerinden 672 aracın tamamının kodunu içeren EX5 dosyasına erişim sağlama isteğim vardı. Ancak bu görev, sanal arabirimlerin dışa aktarılmasıyla ilgili bazı yanlış anlamalar nedeniyle hala "belirsiz" durumda.
Her zaman olduğu gibi, bir sonraki rapor Pazartesi günü yayınlanacak.
Tamam, meseleyi anladım. Ben bir bütün olarak yaklaşımla ilgileniyorum, bireysel sistemlerle değil, çünkü benzer bir yaklaşım geliştirdim. Sonuç olarak, ayrı, daha iyi sistemlerin alınıp satıldığı bir tür hesap var mı? Demo veya gerçek. Muhtemelen en iyi sistemleri seçiyorsunuz ve onları bir hesapta ticaret yapmak için atıyorsunuz ve ardından dışarıdakileri atıyor ve yenilerini mi ekliyorsunuz? Anlaşmaları farklı sistemlerden ayırmak istemiyorum, genellikle sonuçla ilgileniyorum.
Hurdy-gurdy'yi yüzlerce kez büktüğünü ...
Şubenin TÜM YAYINLARINI okuyun, size açılacaktır!
642952 mi demek istiyorsun?
Evet, kalite 1.7, son derece yüksek bir ticaret kalitesidir ve çok uzun süredir tutulmaktadır.
Sevmediğim tek şey ters takip sistemi. Yani girişte TP'yi ayarladık ve her çubukla (ana zaman dilimi H4) onu mevcut fiyata taşıyoruz . İlk tahmin edilmeyen karşı trend, mevduatı çok kötü etkileyecek. SL de var ama TP/SL Oranı = 1/15 !!! Yani, SL orada tamamen koruyucudur, devre dışı bırakılırsa sistem hemen yeniden optimizasyona gider. O nakavt olmamalı. Ve aslında, bu TS'nin davranışı martingale çok benzer. Tek farkı bu aracın depozito yüklememesidir.
Ama şimdilik işe yarıyor...
Evet ve SL'yi tamamen kaldırırsanız, en yüksek "kaliteye" sahip bir sürü mucize sistem olacaktır. Kesinlikle işe yaramaz sistemlerden oluşan devasa bir yığın.
Evet ve SL'yi tamamen kaldırırsanız, en yüksek "kaliteye" sahip bir sürü mucize sistem olacaktır. Kesinlikle işe yaramaz sistemlerden oluşan devasa bir yığın.
Tam olarak değil.
"Kalite" değerlendirmem - özkaynak düşüşünü hesaba katar. Hisse senetleri grafiklerde gösterilmez, ancak değerlendirmeye katılır. Ve bu durumda, 642952 sistemi için - hiçbir zaman büyük bir özkaynak düşüşü olmadı. Bu yüzden bu kadar yüksek bir puan.
Önerdiğiniz gibi, "SL'yi tamamen kaldırın" - o zaman mucize sistemlerin çoğu - Özkaynakta büyük dezavantajlara sahip olacak ve kalite derecem kaçınılmaz olarak düşecek. Bu bütünleyici değerlendirmeyi bir yıldan uzun süredir kullanıyorum ve sürekli olarak yeterliliğine inanıyorum. Bazı önemli özellikleri dikkate alan birkaç farklı parametrenin bir bileşimidir. Ancak özünü açık bir forumda açıklamak istemiyorum - bu kod için para ödedim (aslında kod için değil, fikrin kendisi için, kod basit).
Tamam, meseleyi anladım. Ben bir bütün olarak yaklaşımla ilgileniyorum, bireysel sistemlerle değil, çünkü benzer bir yaklaşım geliştirdim. Sonuç olarak, ayrı, daha iyi sistemlerin alınıp satıldığı bir tür hesap var mı? Demo veya gerçek. Muhtemelen en iyi sistemleri seçiyorsunuz ve onları bir hesapta ticaret yapmak için atıyorsunuz ve ardından dışarıdakileri atıyor ve yenilerini mi ekliyorsunuz? Anlaşmaları farklı sistemlerden ayırmak istemiyorum, genellikle sonuçla ilgileniyorum.
Daha önce de söyledim - geçen yıl derin bir düşüşte olan bir PAMM hesabım var. Ve TS Ligi'nin yardımıyla, onu yavaş yavaş çeken en umut verici sistemleri seçtim. Şimdi hesap hala bir düşüşte, ancak zaten tolere edilebilir. İlkbaharın sonuna kadar düşüşten çıkmayı umuyordum (ve sonra sinyali açtım), ancak Nisan ayının başlangıcı çok kârsız çıktı ve düşüşten çıkış şimdi en iyi ihtimalle - ortasına kadar ertelendi yaz.
Bir demo hesabı 422420 koyacağıma söz veriyorum
Bir demo hesabı 422420 koyacağıma söz veriyorum
Bize hesap numarasını verin. Eski dosyayı göndereceğim.