Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 97
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada, büyünün ilk basamağı 6'dır.
Bu, bu aracın "ters takip" desteğine sahip olduğu anlamına gelir. Çok tehlikeli bir eskort. Sadece "bomba", sert bir daire varken, düz gevezeliğin en "doruklarını" alacak, ancak ilk beklenmedik karşı trend, mevduatı çok sert bir şekilde vuracak.
iyi?
iki
642952 - her şey yolunda.
442420 - işe yaramayacak, muhtemelen başlattıktan sonra ayarlarla veya zaman çerçevesiyle oynadınız... Tekrar ediyorum - günlükteki son mesajlardan biri sistemin oluşturulduğuna dair mesajlar olmalıdır. Sınırlayıcı parametreleri belirtilmiştir. Oluşturma tarihi belirtildi.
Başlatmada mevcut parametrelerle bir araç oluşturulur ve daha sonra parametrelerin değişmesi beklenmez. (Sistem yapıcıda oluşturulur ve parametreler değiştirildiğinde yapıcı tekrar çağrılmaz).
Uzmanı yeniden başlatın. Günlükteki son mesajlar, TS 642952'deki mesajlarla yaklaşık olarak aynı olmalıdır.Daha sonra Expert Advisor'ı, kendisini ticaretten çıkaracak ve lansmandan sonra ayarlarla oynamanın iyi olmadığını günlüğe yazacak şekilde değiştireceğim.
Yoksa şimdi her şeyin para için olmadığı konuşulacak mı? .. xD
Peki, hepsi bu kadar ne zaman netleşecek .. zengin olmaya başlamanın zamanı? :D
Yoksa şimdi bunun para için olmadığı konuşulacak mı? .. xD
"Zengin olmak" ne anlama geliyor?
Akıllı insanlar - yarım yıl önce piyasaya en iyi araçları sundular ve zaten zengin oldular ... Ve sen Artem, neredeydin ???
Artem, geniş bir ailede - gagalarını tıklamazlar. Ve eğer tıklarlarsa, hızlı, hızlı bir şekilde.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
"Zengin olmak" ne anlama geliyor?
Akıllı insanlar - yarım yıl önce piyasaya en iyi araçları sundular ve zaten zengin oldular ... Ve sen Artem, neredeydin ???
Artem, geniş bir ailede - gagalarını tıklamazlar. Ve eğer tıklarlarsa, hızlı, hızlı bir şekilde.
Bu akıllı insanlar nasıl bulunur, neden burada iletişim kurmuyorlar?
Bir zamanlar para için çanta dikmeye vakitleri yokmuş.)
Bir zamanlar para için çanta dikmeye vakitleri yokmuş.)
Çantadaki para atık kağıttır))
Çantadaki para atık kağıttır))
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Hata... Bilgi biraz sonra gelecek...