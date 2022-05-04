Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 88
EMAFlatRTS - trende karşı bir dürtü çubuğuna giriş, trend, fiyat ve hareketli ortalamanın kesişimi ile belirlenir. Eskort - ters takip (sondaki TP). H4 zaman diliminde günün her saatinde çalışır .
Her şey yoluna girecek, ancak geri izlemenin son derece tehlikeli bir eşlik olduğunu hatırlamalıyız. Beklenmeyen karşı trend, mevduatı çok ciddi şekilde vuracaktır.
Teşekkür ederim. Daha ayrıntılı olarak pek mümkün değil mi? ...
"trende karşı bir dürtü çubuğuna giriş, trend, fiyat ve hareketli ortalamanın kesişimi ile belirlenir"
Teşekkür ederim. Daha ayrıntılı olarak pek mümkün değil mi? ...
"trende karşı bir dürtü çubuğuna giriş, trend, fiyat ve hareketli ortalamanın kesişimi ile belirlenir"
Burada daha ayrıntılı olan nedir? Forex momentum tarafından yönlendirilir - yani keskin bir hareket. Bir dürtü çubuğu, ani bir hareketi temsil eden bir çubuktur. Gövdenin gölgelerin her birinden daha uzun olduğu koşulunu kullanıyorum. Ayrıca, kapanışının önceki en yüksek seviyenin üzerinde (önceki en düşük seviyenin altında) olması için ek bir koşul da kullanabilirsiniz. Bir başka olası koşul da, hem yüksek hem de düşük, öncekilere göre momentum yönünde kaydırılmış olmasıdır.
İşte, böyle bir bar için bekliyoruz.
Oluşur oluşmaz, trendin nereye yönlendirildiğine bakarız, mevcut EMA'yı (ayarlardaki dönem) ve mevcut fiyatı karşılaştırırız. Fiyat EMA'nın üzerindeyse trend yükselir; daha düşükse trend düşer. Ayrıca, fiyatın EMA'dan belirli sayıda puan uzaklaşması için belirli bir eşik de girebilirsiniz (ayarlardan çıkarılabilir).
Şimdi yeni kapanan itme çubuğunun nereye yönlendirildiğine bakalım. Eğer trende aykırıysa, o zaman gireriz. TP'yi (ayarlardaki değer) ayarlıyoruz, SL'yi ayarlamıyoruz. Ve sonra her bir çubukla, ayarlanan TP'yi fiyata taşırız, böylece EMA dönemimizde kesinlikle fiyata ulaşırız.
Her şey, tüm TS budur.
Ek olarak, SL, tüm tarihsel dönem boyunca (benim durumumda, iki yıl) hiç vurulmadığı bir mesafeye ayarlanmalıdır. Bu bir "acil durum SL'sidir", eğer patlarsa - bu, aracın çalışmayı durdurduğunun ve ticaretten çıkarılması veya en azından yeniden optimize edilmesi gerektiğinin açık bir işaretidir.
Böyle bir TS'nin ("ters takip" desteği) - martingale tekniklerine çok benzer davrandığını, ancak bunu depozito yüklemeden yaptığını not ediyorum. Bu sadece ağır düz enstrümanlar üzerinde bir bomba. "Konuşma" varken - neredeyse fiyatın en yüksek noktaları sürekli olarak alınır ve uzman hızla kazanır. Ancak, ilk kaçırılan karşı trend, mevduatın yarısını kolayca "yiyebilir".
çalışmayı durdurmak ne demek? Durdurma devre dışı bırakılırsa, araç ocakta mı?
Evet kesinlikle.
Vitaly, kendin karar ver - iki yıllık tarihte - durak hiç kırılmadı. Ve burada - nakavt. TC'nin tasarlanmadığı bir şey olduğu açık. Bu nedenle çalışmayı hemen durduruyoruz ve en azından aracı yeniden optimize ediyoruz.
Bilmiyorum, ayaklarım neredeyse %70'e çarptı ve bu çok sevindirici, ancak %80'den fazla olduğunda, o zaman zaten bir şeyler düşünmeniz gerekiyor.
Tabi araca göre değişir!
İzleyen olağan TS, SL'yi kurduğumuzda, TP'yi ayarlamaz ve her çubukla SL'yi fiyata taşırız - SL'yi devirerek% 100 ile biter! Ama bu doğrudan takip.
Ters - farklı çalışır. Burada TP'yi hareket ettiriyoruz. Ve SL - teoride sadece mevcut değil. Ve sadece "kaza durumunda" koyduk. Normal çalışma sırasında, devrilmemelidir. İşlemler yalnızca TP tarafından kapatılmalıdır (her zaman olumlu değil, bazen kârsız)
