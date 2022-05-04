Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 42
Seçimi kolaylaştırabilir misiniz - her ay yeniden optimizasyon yapın ve olduğundan daha iyi bir seçenek bulursanız kullanın?
Sadece bir küme seçme sorunu, bu kümeleri güncellemek için sistemi iyileştirmeye indirgenmelidir.
Evet, kesinlikle - diğer taraftan bakın: hangi çift önde değil, tüm çiftler için toplam toplam gelir açısından hangi TS.
Bence harika keşifler seni bekliyor.
Şimdi, şimdi ... Belirli araç türleri hakkında bir rapor hazırlayacağım.
Yani, trend girişi olan doğrudan takip sistemleri. Yani, girdikten sonra anlaşma kapanana kadar SL'yi takip etmeye başlayanlar.
(Raporun demoda en az 10 işlem yapmış ve en az sıfır kalite gösteren sistemleri içerdiğini hatırlatmama izin verin).
Tablo:
Çizelge:
Açıkçası, sonuçlara şaşırdım. Liga TS'de 112 adet direkt takip sistemi bulunmaktadır. Ve bunlardan sadece 8'i (!!!) olumlu bir ticaret kalitesi gösteriyor! En az 30 sistem daha olacağını düşündüm ... ("20/80" ilkesine göre)
Hem tablo hem de çizelge, onlara layık sadece iki tane olduğunu gösteriyor! Gerisi - sadece kötü bir sonuç göstermekle kalmıyorlar, aynı zamanda yakın zamanda kuruldular, bu da yakın zamanda kabul edilemez davranışlar sergiledikleri ve yeniden optimize edildikleri anlamına geliyor.
Evet, Alexander, şimdiden şaşırdım. Pek değil, muhtemelen beklediğiniz gibi, ama yine de... Trend boyunca doğrudan takip eden sistemlerin daha verimli olduğunu düşündüm... Ama bu sistemlerin pratikte hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıktı! Bence burada, TS Ligi'nin forum katılımcıları için doğrudan faydası var - "trend takibini kullanmanın bir anlamı yok" sonucu. En azından forex çiftlerinde.
Burada, şimdi, her şeyi dikkatlice analiz edin ve sonuçlar çıkarın. Lig biraz farklı bir format benimseyecek.
Ardından, sinyali katı bir istatistiksel gerekçeyle göndereceksiniz - insanlar aptal değil, garantilere ihtiyaçları var. Eh, abone olacağım - olduğu gibi paraya da ihtiyaç var.
Şimdi darbe sistemleri bir trendde.
Tablo:
Çizelge:
Durum daha da kötü. 112 TS'den yalnızca beşi (!!!) herhangi bir sonuç gösteriyor ve yalnızca biri (!!!) yeterince uzun sürüyor. GBPNZD'deki ikincisi sadece 10 anlaşma yaptı ve oldukça iyi bir ticaret kalitesi gösterse de, hala çok az istatistik var. Geri kalan her şey için, ticaretin kalitesi sıfır sıfırın altında.
Sabit TP-SL'li trend sistemleri.
Tablo:
Çizelge:
Burada durum biraz daha iyi. Evet, birkaç sistem var - sadece yedi (112'den) olumlu bir ticaret kalitesi gösteriyor, ancak yarısı oldukça istikrarlı ve kabul edilemez davranışlar göstermeden uzun süredir TS Ligi'nde çalışıyor.
Sabit TP-SL'li düz sistemler:
Tablo:
Çizelge:
Sadece 11 araç olumlu sonuçlar gösteriyor.
Ancak öte yandan, çoğu - oldukça yüksek bir ticaret kalitesine sahip ve bazıları - oldukça uzun bir süredir teslim edildi.
Elde edilen maksimum kârın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan bir mesafeden takip etmeyi denediniz mi? Son zamanlarda sadece böyle bir trol ve sanal bir trol kullanıyorum. Optimizasyon, böyle bir yolun %38 (Fibonacci sayısı) ile en iyi sonuca sahip olduğunu gösterdi. Trol, bir anti-ilmik olarak çalışır. Bir ilmek trolünde mesafe azalır, ancak bu durumda tam tersine büyür. Bu, kârın artmasıyla birlikte büyük geri tepmelere dayanmanızı sağlar. Böyle bir trol ile birlikte TP kullanımı faydalıdır.