Georgiy Merts :

Hangi hesapta? Aynısında?

Bana bir hesap ver sihirbaz - kod yazıyorum. Yürütülebilir modül aynıdır.

Evet. Hesap aynı.


Giriş yapmak: 1235173692


Yatırımcı: td3fzsp

büyü - 642952.







 
Roman Shiredchenko :

Hesap : 1235173692

Büyü : 642952

Regcode : 1973107451

Sihrin sondan bir önceki basamağı 5'tir. Yani, bu TS H4 zaman diliminde çalışır.

Başlattıktan sonra dikkat edin - günlükte aşağıdaki mesajlar görünmelidir:

Ticaret sistemi oluşturuldu. Büyü: ..... Sembol: .....

Buli: .....

Maksimum fiyat GG:......

Maks. SL kuyruk uzunluğu:.....

 
Georgiy Merts :

TEŞEKKÜR. Açık. Pazartesi akşamından itibaren izleyeceğim...

 

Bu arada, büyünün ilk basamağı 6'dır.

Bu, bu aracın "ters takip" desteğine sahip olduğu anlamına gelir. Çok tehlikeli bir eskort. Sert bir daire sürerken sadece bir "bomba", düz sohbetin en "doruklarını" alacak, ancak ilk tahmin edilmeyen karşı eğilim mevduatı çok sert vuracak.

 
Georgiy Merts :

Bu arada, büyünün ilk basamağı 6'dır.

Bu, bu aracın "ters takip" desteğine sahip olduğu anlamına gelir. Çok tehlikeli bir eskort. Sadece "bomba", sert bir daire varken, düz gevezeliğin en "doruklarını" alacak, ancak ilk beklenmedik karşı trend, mevduatı çok sert bir şekilde vuracak.

Bu sihirbazın olduğu araçta da aynı ters trol var mı?

442420

 
Roman Shiredchenko :

Bu sihirbazın olduğu araçta da aynı ters trol var mı?

442420

Numara.

İlk basamak 4 sabit TP-SL'dir (başabaş transfer ile), burada TP SL'den küçüktür.

[Silindi]  
672 çamda kaybettiğin bir şey
 
Vladimir Baskakov :
672 çamda kaybettiğin bir şey

Bu bir yolculuk mu? Neyi anlamıyorsun Vladimir?

Sihrin ilk hanesi aracın eskort tipidir.

[Silindi]  
Bu bir yandan görünüş ;)
 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre en iyi 20 araç:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:



