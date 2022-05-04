Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 96
Hangi hesapta? Aynısında?
Bana bir hesap ver sihirbaz - kod yazıyorum. Yürütülebilir modül aynıdır.
Evet. Hesap aynı.
büyü - 642952.
Hesap : 1235173692
Büyü : 642952
Regcode : 1973107451
Sihrin sondan bir önceki basamağı 5'tir. Yani, bu TS H4 zaman diliminde çalışır.
Başlattıktan sonra dikkat edin - günlükte aşağıdaki mesajlar görünmelidir:
Ticaret sistemi oluşturuldu. Büyü: ..... Sembol: .....
Buli: .....
Maksimum fiyat GG:......
Maks. SL kuyruk uzunluğu:.....
TEŞEKKÜR. Açık. Pazartesi akşamından itibaren izleyeceğim...
Bu arada, büyünün ilk basamağı 6'dır.
Bu, bu aracın "ters takip" desteğine sahip olduğu anlamına gelir. Çok tehlikeli bir eskort. Sert bir daire sürerken sadece bir "bomba", düz sohbetin en "doruklarını" alacak, ancak ilk tahmin edilmeyen karşı eğilim mevduatı çok sert vuracak.
Bu sihirbazın olduğu araçta da aynı ters trol var mı?
442420
Numara.
İlk basamak 4 sabit TP-SL'dir (başabaş transfer ile), burada TP SL'den küçüktür.
672 çamda kaybettiğin bir şey
Bu bir yolculuk mu? Neyi anlamıyorsun Vladimir?
Sihrin ilk hanesi aracın eskort tipidir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik: