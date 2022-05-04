Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 87
Çok fazla iş, kaynak ve sonuç oldukça zayıf - iki yarı otomatik cihaz. Test cihazının neden icat edildiği açık değil
Ama hesap hiç birleşmedi.
Ve testçi - sadece TS Ligi'nin sonuçları ve bunun her derde deva olmadığını gösteriyor. İlk deneyimimden bahsetmiyorum bile, Uzman Danışman 15 yıl boyunca test cihazında iyi sonuçlar gösterdiğinde, ancak bunu gerçeğe dönüştürdüler - ve bir ay sonra birleşmeye başladı.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Dengeye göre ilk beş:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesi için ilk 5:
İlkbaharda bir demo sinyali olacağını söylemiştiniz. Ne zaman planlıyorsun?
Devamının gelmesi beklentisiyle ... bu çip 642750 güzel gidiyor - özellikle stokta benzer bir şey olduğu için daha ayrıntılı bakmak gerekecek.
EMAFlatRTS - trende karşı bir dürtü çubuğuna giriş, trend, fiyat ve hareketli ortalamanın kesişimi ile belirlenir. Eskort - ters takip (sondaki TP). H4 zaman diliminde günün her saatinde çalışır .
Her şey yoluna girecek, ancak geri izlemenin son derece tehlikeli bir eşlik olduğunu hatırlamalıyız. Beklenmeyen bir karşı trend, mevduatı ciddi şekilde vuracaktır.
İlkbaharda bir demo sinyali olacağını söylemiştiniz. Ne zaman planlıyorsun?
"İlkbaharda" değil, "baharın sonunda prosadadan çıkmayı umuyorum". Bu böyle gidiyor ve ayrıca Mart ayında bir şey durdu. Boşalmaya başlamadı, ancak büyüme yavaşladı.
Düşüşten çıkacağım - sonra sinyali düşüneceğiz.
Herkese hoş geldiniz.
Unutmuş biri varsa, League of Trading Systems, sürekli olarak bir demo hesapta ticaret yapan bir dizi basit Uzman Danışmandır. Hedef, stokta zaten gerçek anlamda iyi bir demo geçmişine sahip, sürekli olarak geriye dönük test edilmiş Uzman Danışmanlara sahip olmaktır. Buradaki fikir, tüm ticaret sistemlerinin (TS) basit ama zıt ilkelere dayandığı ve bu nedenle herhangi bir zamanda bazılarının olumlu sonuçlar vermesi gerektiğidir. Her sembol üzerinde 16TS çalışır, 28 sembol kullanılır. Geriye yalnızca en kötü sonucu gösteren TS'yi yeniden optimize etmek ve gerçek hayatta kurulum için en iyi TS'yi seçmek kalır.
Bilgisayar güncellemesi nedeniyle - yeniden optimizasyon konusunda yardım sorunu ortadan kalktı (ancak daha önce bu konuda yardımcı olan iki katılımcıya söz verdiğim şey geçerliliğini koruyor). Ancak, şu anda bir artı gösteren araçlardan en iyisinin seçilmesi sorunu devam ediyor. Büyük ölçüde sezgisel olarak çözülürken. Bence gerçek kurulum için en kaliteli ve istikrarlı ticareti gösteren TS'yi seçmek gerekiyor. Kalite sorunu çözüldü. Araç denge çizelgesinin "kalitesinin" oldukça yeterli bir göstergesi getirildi. Sürdürülebilirlik konusu hala açık. Daha geçen ay TS League'in koduna koyduğum bazı fikirlerim var ama olumlu sonuç verip vermeyecekleri belli değil.
Gerçek olarak seçilen TS - bir sinyalin olduğu ayrı bir demo hesabına kurulur (MyFxBook'ta sinyal için izleme vardır; daha sonra gerçek bir hesap ve ondan bir sinyal açılacaktır)
Araç seçimi, 448 aracın tamamının çalıştığı ortak bir demo hesabından gelir.
Ligin en iyi araçları hakkında rapor:
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre en iyi 10 aracın tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk 10TS tablosu:
Hangi komisyoncu ile çalışıyorsunuz? Ne tür bir hesap?
Tüm sistemler, iyi bilinen "DC'den A'ya" demo-ECN'dedir.